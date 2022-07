Netflix: Top 10 tygodnia – "Stranger Things" wciąż najpopularniejsze

Siedemnastoletnia Célène jest idealistką. Wierzy w miłość absolutną i bardziej interesuje ją czytanie niż przesiadywanie w sieciach społecznościowych. Przygotowuje się do rozłąki ze swoim narzeczonym, Pierrem, ponieważ opuszcza Paryż i przenosi się do Biarritz. Nie mija dużo czasu, zanim musi stawić czoła podłej elicie z nowej szkoły, na czele której stoją Vanessa, była gwiazda wielkiego ekranu i królowa Instagrama, oraz Tristan, który jest równie niebezpieczny co kusicielski. Célène zakochuje się w nim, nie podejrzewając, że padła ofiarą okrutnego zakładu pomiędzy Tristanem i Vanessą. Jak daleko się posuną?

(Sezon 1) " Bardzo długa noc " to noc 24 grudnia, w którą grupa uzbrojonych mężczyzn otacza więzienie Monte Baruca i odcina komunikację ze światem zewnętrznym. Ich celem jest schwytanie Simóna Lago ( Luis Callejo ), niebezpiecznego seryjnego mordercy. Jeśli strażnicy go wydadzą, napaść zakończy się w ciągu kilku minut. Jednak naczelnik Hugo ( Alberto Ammann ) odmawia spełnienia ich żądań i przygotowuje się do odparcia ataku.

(Sezon 3) Członkom Akademii Umbrella udało się nie dopuścić do końca świata w 1963 roku. Wracają więc do swojego teraźniejszego domu w przekonaniu, że zapobiegli apokalipsie i raz na zawsze zresetowali czasoprzestrzeń. Po krótkiej przerwie na świętowanie szybko okazuje się jednak, że sytuacja uległa sporej (no dobrze – całkowitej) zmianie. Na scenę wkracza bowiem Akademia Sparrow. Jej sprytni, eleganccy i przyjemni jak papier ścierny członkowie natychmiast ścierają się z Akademią Umbrella w brutalnej walce, która w ostatecznym rozrachunku okazuje się jednak najmniejszym problemem dla wszystkich zainteresowanych. Superbohaterom przychodzi się zmierzyć z nowymi wyzwaniami, porażkami i niespodziankami, a także stawić czoła niezidentyfikowanemu bytowi, który sieje we Wszechświecie zamęt i spustoszenie (przy czym niewykluczone, że jego pojawienie się to tak naprawdę ich sprawka). Czy rodzeństwu uda się przekonać nową (lepszą?) rodzinę Taty do pomocy, aby wspólnie naprawić to, co zepsuło ich przybycie? Czy powrót do życia sprzed apokalipsy będzie możliwy? A może ten nowy świat okaże się czymś więcej niż tylko drobną anomalią w czasoprzestrzeni?