Netflix prezentuje najciekawsze premiery sierpnia 2024

Pięć lat temu uczennica Andie Bell została zamordowana przez swojego chłopaka – Sala Singha. Policja jest pewna, że to on. Każdy w mieście wie, że to on. Ale bystra i uparta Pip Fitz-Amobi nie jest tego taka pewna i zrobi wszystko, żeby to udowodnić. Jeśli zatem Sal Singh nie jest mordercą, a prawdziwy zabójca wciąż pozostaje na wolności, to do czego się posunie, żeby Pip nie poznała prawdy?