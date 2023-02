Netflix przedstawia najciekawsze premiery marca 2023

1 marca

Dzisiaj śpisz ze mną 2023 32 min. Romans Nina ma poukładane życie: dobrą pracę, piękne córki i kochającego męża. Jednak z czasem czar w jej związku prysł. Kiedy małżeństwo Niny przeżywa kryzys, kobieta przypadkowo spotyka w pracy młodego i przystojnego stażystę. Jan wywraca jej świat do góry nogami i budzi w niej dziewczynę, którą była kiedyś, zanim została wzorową żoną i matką.

2 marca

Wrobieni: Zagadka sycylijskiego morderstwa Incastrati 2022 - 31 min. Komedia kryminalna Ficarra Picone Wrobieni: Zagadka sycylijskiego morderstwa" zaczyna się dokładnie tak, jak skończył się sezon 1.: Salvo i Valentino są w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Dwaj bohaterowie znowu wplątują się w serię wydarzeń, z których trudno będzie im się wyplątać bez zranienia uczuć tych, których kochają. Sprawy dodatkowo komplikuje niekończąca się sekwencja zwrotów akcji, w tym podwójne zabójstwo, za którym stoi tajemniczy mężczyzna, pojawienie się zagranicznych przestępców, skomplikowane śledztwo w sprawie "morderstwa Gambino", która jeszcze nie została rozwiązana, i coraz bardziej burzliwe relacje między Salvo, Valentino i ich partnerkami. Nowy sezon oscyluje między gatunkami zwariowanej komedii, w którym brylują Ficarra i Picone, i typowego thrillera, na którym opiera się cały serial.

8 marca

MH370: Samolot, który zniknął MH370: The Plane That Disappeared 2023 Dokumentalny Lot 370 linii Malaysian Airlines miał być rutynowym całonocnym przelotem z Kuala Lumpur do Pekinu z 239 pasażerami i członkami załogi na pokładzie. Jednak wkrótce po starcie w spokojną noc 2014 roku MH370 na zawsze zniknął z ekranów radarów. Szokujące rozpłynięcie się w powietrzu samolotu pasażerskiego trafiło na pierwsze strony gazet, wywołało zamieszki i stało się koszmarem dla krewnych pasażerów. Cały świat zaczął szukać odpowiedzi, które nigdy nie nadeszły. Ten nakręcony przez RAW w siedmiu krajach wstrząsający serial dokumentalny wykorzystuje mocne zdjęcia archiwalne do rekonstrukcji feralnej nocy, dając widzom szansę poznania trzech najbardziej kontrowersyjnych teorii dotyczących zniknięcia samolotu. Zawiera również wywiady z członkami rodzin pasażerów, naukowcami, dziennikarzami i zwykłymi ludźmi z całego świata, którzy po dziewięciu latach nie chcą porzucić nadziei na wyjaśnienie tej zagadki. To historia pełna spisków i niewyjaśnionych okoliczności, podejrzanych postaci i oficjalnej ciszy w eterze – ale przede wszystkim okazja do podtrzymania pamięci o tych, którzy zaginęli w jednej z największych nierozwiązanych zagadek naszych czasów, i do dalszego poszukiwania odpowiedzi.

9 marca

Ty You 2018 - 48 min. Thriller Penn Badgley Elizabeth Lail Serial oparty na bestsellerowej powieści Caroline Kepnes pod tym samym tytułem. Zastanawialiście się kiedyś, co można zrobić z miłości? Błyskotliwy księgarz, który traci głowę dla początkującej pisarki, udowadnia, że wszystko. Wykorzystując internet i media społecznościowe, zbiera masę prywatnych informacji na jej temat, by tylko się do niej zbliżyć. Zauroczenie szybko zmienia się w obsesję, a mężczyzna z rozmysłem i potajemnie usuwa każdą przeszkodę – i osobę – stojącą na drodze do ukochanej.

10 marca

15 marca

Seks, sieć i kasa: Historia Pornhuba Money Shot: The Pornhub Story 2023 Dokumentalny Pornhub, najpopularniejszy serwis internetowy dla dorosłych, całkowicie odmienił sposób produkcji i dystrybucji pornografii, dzięki czemu twórcy tego typu treści zyskali ogromne rzesze odbiorców. Firma zarobiła miliardy dolarów, ale jednocześnie została uwikłana w sprawy dotyczące publikacji materiałów bez zgody filmowanych osób i handlu ludźmi. Organizacje zwalczające handel ludźmi zabiegają o sprawiedliwość dla ofiar. Czy internetowy gigant jest w stanie chronić tych, na których zarabia? A może to nowa forma cenzury, wymierzona w dorosłych, którzy z własnej woli nagrywają materiały pornograficzne?

16 marca

Cień i kość Shadow and Bone 2021 - 52 min. Fantasy Freddy Carter Jessie Mei Li Alina Starkov musi uciekać. Dla jednych jest światłem nadziei, a dla innych – podejrzaną zdrajczynią. Ona ma jednak jasny cel – zniszczyć Fałdę Cienia i ocalić Ravkę przed zniszczeniem. Tymczasem jednak Kirigan powraca, aby dokończyć swoje dzieło. Generał, wspierany przez siejącą postrach armię nowych potworów, których – jak się wydaje – nie da się pokonać, i przerażających griszów z nowego zaciągu, jest bardziej niebezpieczny niż kiedykolwiek. Aby z nim wygrać, Alina i Mal zbierają nowych, potężnych sojuszników i wyruszają w transkontynentalną podróż, aby odnaleźć dwa mityczne stworzenia, które spotęgują jej moce. Z kolei w Ketterdamie Wrony muszą zawiązać nowe sojusze, bo przychodzi im walczyć ze starymi rywalami i wyjaśnić jeszcze dawniejsze zatargi, które zagrażają nie tylko ich miejscu w Baryłce, lecz samemu ich życiu. Gdy dostaną szansę na zabójczy skok, po raz kolejny przyjdzie im stanąć naprzeciw legendarnej Przywoływaczki Słońca.

17 marca

Na szczyt: Serial Hasta el cielo: La serie 2022 - 40 min. Thriller Álvaro Rico Luis Tosar W środku nocy Sole budzi telefon, który na zawsze zmienia jej życie: Ángel, jej mąż i przywódca przestępczego gangu, nie żyje. Z dnia na dzień zostaje młodą wdową z małym synem i niewydolnymi firmami, którymi trzeba zarządzać. Mimo to Sole nie ma zamiaru wracać pod skrzydła swojego ojca Rogelia, jednego z najpotężniejszych paserów w Madrycie. Jest zdeterminowana, by utrzymać się samodzielnie. Po drodze Sole znajdzie nowych sprzymierzeńców, a ci pomogą jej odkryć tajemnice śmierci, które zmieniły jej życie. Nawiąże również kontakt z gangiem złodziei i zdobędzie ich zaufanie, by wrócić do ambitnych napadów z dawnych lat. Jednak ani policja, ani konkurencyjne gangi nie mają zamiaru ułatwić jej drogi do nieba.

Magiczna słonica The Magician's Elephant 2023 Animacja Fantasy Przygodowy Noah Jupe Benedict Wong Gdy młodzieniec o imieniu Peter, który poszukuje swojej od dawna zaginionej siostry, na rynku natyka się na wróżkę, do głowy przychodzi mu tylko jedno pytanie: czy ona wciąż żyje? Dziwaczna odpowiedź, którą otrzymuje – że musi wyruszyć śladem tajemniczego słonia – popycha go ku niezwykłej przygodzie, podczas której wykonuje trzy z pozoru niemożliwe zadania, w wyniku czego na zawsze zmienia się oblicze jego miasteczka.

Zamęt Noise 2023 29 min. Dramat Thriller Głównym bohaterem filmu jest Matt, influencer i świeżo upieczony tata nowo narodzonego Juliusa, który odkrywa mroczny sekret z przeszłości swojego cierpiącego na demencję ojca. Kiedy zaczyna drążyć, otwiera puszkę Pandory pełną sekretów i kolejnych rodzinnych dramatów, o których nie miał pojęcia. Jego żona, Liv, jest tym głęboko poruszona i zrobi wszystko, co w jej mocy, by go nie stracić, ale czy nie jest już za późno…?

22 marca

Jego królestwo El reino 2021 - 45 min. Kryminał Polityczny Diego Peretti Chino Darín Jego królestwo" powróci z drugim i ostatnim sezonem, w którym nastąpi decydujące starcie między dobrem a złem. Głównym bohaterem tego serialu z gwiazdorską obsadą i doborową ekipą jest przywódca religijny Emilio Vázquez Pena, który w sezonie pierwszym został najpoważniejszym kandydatem na prezydenta po tym, jak zamordowano jego sojusznika politycznego.

Waco: American Apocalypse 2023 Fascynujący, trzyczęściowy serial dokumentalny Netflix o tym, co wydarzyło się w Waco w Teksasie w 1993 roku, kiedy to przywódca sekty David Koresh zmierzył się z rządem federalnym w krwawym 51-dniowym oblężeniu. Konflikt rozpoczął się od największej strzelaniny na amerykańskiej ziemi od czasu wojny secesyjnej, a zakończył koszmarnym pożarem transmitowanym na żywo w ogólnokrajowej telewizji. Te wydarzenia przykuły uwagę widzów z całego świata, trafiając na pierwsze strony wszystkich gazet. Udostępniony z okazji 30. rocznicy tej narodowej tragedii serial w reżyserii popularnego filmowca Tillera Russella ("Richard Ramirez: Polowanie na seryjnego mordercę") zawiera niepublikowane wcześniej, niedawno odkryte taśmy wideo zarejestrowane w biurze jednostki FBI ds. negocjacji kryzysowych i inne nagrania FBI. Dokument zawiera też osobiste wywiady z osobami stojącymi po wszystkich stronach konfliktu, w tym jedną z duchowych żon Davida Koresha, ostatnim dzieckiem wypuszczonym z kompleksu, snajperem z zespołu FBI ds. odbijania zakładników, szefem jednostki FBI ds. negocjacji kryzysowych, dziennikarzami zajmującymi się tą sprawą, a także funkcjonariuszami z zespołu taktycznego Biura ds. alkoholu, tytoniu, broni palnej oraz materiałów wybuchowych, którzy widzieli, jak ich koledzy giną w strzelaninie przeciwko członkom sekty religijnej. Korzystając z najnowocześniejszych technologii wizualnych, serial "Waco: Amerykańska apokalipsa" angażuje widzów w wielowymiarowe starcie między sektą Gałąź Dawidowa a federalnymi organami ścigania w epickim dramacie o Bogu i broni w Ameryce.

23 marca

Nocny agent The Night Agent 2023 - Sensacyjny Thriller "Nocny agent" to thriller akcji o złożonej fabule ze świetnie nakreślonymi bohaterami oparty na powieści Matthew Quirka. Opowiada historię niskiego rangą agenta FBI pełniącego dyżur w piwnicy Białego Domu przy telefonie, który nigdy nie dzwoni… aż pewnej nocy wreszcie się to staje, w wyniku czego wpada w wir śmiertelnie niebezpiecznego spisku prowadzącego do samego Gabinetu Owalnego.

29 marca

Wellmania 2023 - Dramat Komedia Celeste Barber J.J. Fong Zdrowotny kryzys zmusza Liv do ponownego przemyślenia jej dewizy "żyj szybko, umieraj młodo". Nie cofnie się przed niczym, aby się wzmocnić – nawet jeśli ją to zabije.

30 marca

Niestabilny Unstable 2023 - Komedia Ellis Dragon to powszechnie uwielbiany, ekscentryczny i ocierający się o narcyzm przedsiębiorca z branży biotechnologicznej, który pragnie uczynić świat lepszym miejscem do życia. Psychicznie znajduje się on jednak na ostrym zakręcie. Z kolei jego syn, Jackson Dragon, jest jabłkiem, które nie mogło paść dalej od jabłoni. Czy Jacksonowi uda się ocalić Ellisa i jego firmę? I czy da radę naprawić trudną relację łączącą go z niezwykle popularnym ojcem, a przy tym dokonać nieomal niemożliwego, czyli raz na zawsze wyjść z jego cienia?

31 marca

Zabójcze wesele Murder Mystery 2 2023 Akcja Romans Komedia kryminalna Adam Sandler Jennifer Aniston Adam Sandler, Jennifer Aniston) wracają jako pełnoetatowi detektywi starający się rozkręcić własną agencję. Właśnie wtedy otrzymują zaproszenie na wesele przyjaciela, Maharadży ( Cztery lata po rozwiązaniu swojej pierwszej zagadki kryminalnej Nick i Audrey Spitzowie () wracają jako pełnoetatowi detektywi starający się rozkręcić własną agencję. Właśnie wtedy otrzymują zaproszenie na wesele przyjaciela, Maharadży ( Adeel Akhtar ), które odbędzie się na należącej do niego wyspie. Gdy pan młody zostaje porwany dla okupu wkrótce po rozpoczęciu uroczystości, kolejny raz potwierdza się, że kłopoty to specjalność tej dwójki. Każdy z wyjątkowych gości jest podejrzany – zarówno członkowie rodziny, jak i panna młoda. Nick i Audrey dostają wreszcie to o czym marzyli: sprawę najwyższej rangi i szansę na sukces zapewniający rozgłos ich agencji. Kolejny plus całej sprawy to… podróż do Paryża, o której obydwoje od dawna marzyli.

