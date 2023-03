Nie tylko "Znachor". Oto polskie produkcje, jakie zobaczycie na Netfliksie w najbliższych miesiącach

Netflix stawia na polskie produkcje. Jakie filmy i seriale zobaczymy jeszcze w tym roku?

Absolutni debiutanci 2023 - Dla młodzieży Lato, polskie morze. Dziewiętnastoletnia Lena i jej najlepszy przyjaciel Niko kręcą odważny film o miłości, by dostać się do szkoły filmowej. Gdy na horyzoncie pojawi się nieznajomy z obozu sportowego, bohaterowie przeżyją zachwyt, pożądanie i całkowitą wolność. To ostatnie takie wakacje.

Infamia 2023 - Dramat Po latach życia w Wielkiej Brytanii nastoletnia Romka i jej rodzina przeprowadzają się do rodzimej Polski. Po powrocie dziewczyna próbuje odnaleźć siebie, balansując między współczesnym światem nastolatków a tradycyjnymi romskimi zasadami.

Informacja zwrotna 2023 - Dramat Thriller Arkadiusz Jakubik Uzależniony od alkoholu były muzyk rockowy wyrusza w szaloną podróż w najciemniejsze zakamarki Warszawy i ludzkiej psychiki, aby odnaleźć swojego zaginionego syna.

Dzień Matki 2023 Dramat Agnieszka Grochowska Dariusz Chojnacki Nina, żyjąca w ukryciu była agentka NATO do zadań specjalnych, musi wykorzystać wszystkie swoje śmiercionośne umiejętności, aby uratować syna porwanego przez bezwzględnych gangsterów. Odnalezienie Maksa to dla niej podwójna szansa. Szansa na ponowne poczucie adrenaliny oraz możliwość powrotu do życia syna, którego musiała przed laty porzucić. Dzień Matki to przewrotny film akcji, w którym główna bohaterka pokonuje demony przeszłości najczęściej przy pomocy własnych pięści. To brutalna i emocjonalna historia o najsilniejszym rodzaju uczucia - miłości matki do dziecka.

Fanfik 2023 Tosia to młoda osoba mierząca się z rolą, jaką narzuca jej otoczenie. Przez rówieśników uważana jest za outsidera. Z czasem odkrywa swoją tożsamość i zaczyna rozumieć, że jest chłopcem, Tośkiem. "Fanfik" to historia o dojrzewaniu, poznawaniu samego siebie i oswajaniu świata.

Fenomen 2023 Nastoletnia Ala dorasta na prowincji. Pewnego dnia przez przypadek odkrywa, że potrafi władać grawitacją, a jej życie wywraca się do góry nogami. Nagle jest ścigana przez wojsko i zmuszona do ucieczki z domu. Dowiaduje się jednak, że jej zaginiona przed laty starsza siostra Lena żyje i postanawia ją odnaleźć, wierząc że w rodzinnej przeszłości znajduje się klucz do rozwiązania zagadki jej niezwykłej mocy. Spotkanie sióstr będzie początkiem wielkiej przygody, ale szybko okazuje się, że obie dziewczyny stanowią potencjalne narzędzie do stworzenia legendarnej i potężnej broni…

Freestyle 2023 Sensacyjny Maciej Musiałowski Diego, uliczny raper po odwyku zrywa z dilerką i koncentruje na muzyce. Razem z przyjacielem Mąką pracują nad nową płytą odrzucając krążące wokół pokusy łatwego hajsu. Niestety Mąka kradnie ze studia nagraniowego mikrofon i na chłopaków spada dług. Na drodze Diego pojawia się gangster ze Słowacji, który proponuje mu złoty i szybki biznes. Diego podejmuje wyzwanie; interes załatwi sprawę długu i raz na zawsze pozwoli mu odciąć się od przeszłości. Czy Diego wyjdzie z tego cało? Niełatwo pływać w bagnie - czarne chmury zbierają się na niebie, a pętla na szyi zaciska.

Miłość do kwadratu bez granic 2023 Enzo oświadcza się Monice. Zanim jednak powiedzą sobie "tak", on musi zmierzyć się ze swoją przeszłością, a ona z problemami związanymi z objęciem nowego stanowiska w szkole. Czy ich miłość zdoła pokonać kolejne przeszkody?



Pan Samochodzik i Templariusze 2023 Przygodowy Znany historyk sztuki, łowca skarbów oraz właściciel niezwykłego samochodu wpada na trop skarbu templariuszy, który jest kluczem do wielkiej mocy, mogącej zachwiać równowagą dobra i zła na świecie. Wspierany przez zaprzyjaźnionych harcerzy, Pan Samochodzik rozpoczyna wielki wyścig z czasem i wrogą organizacją, którego stawką jest dziedzictwo rycerskich zakonów.

Operacja Soulcatcher 2023 "Kieł" kiedyś pracował dla polskich służb zwalczających terroryzm, a obecnie to najemnik działający na zlecenie prywatnej firmy wojskowej. Wraz ze swoim bratem Piotrem przyjmuje lukratywną misję w kraju, w którym rządzi lokalny watażka. Choć zadanie na pozór jest proste, to okazuje się, że muszą się zmierzyć z niebezpieczną eksperymentalną bronią.

Znachor 2023 Melodramat Obyczajowy Leszek Lichota Maria Kowalska Szanowany chirurg profesor Rafał Wilczur traci rodzinę i pamięć. Wiele lat później, zapomniany i biedny, spotyka swoją córkę.

Jakie międzynarodowe hity zobaczymy na Netfliksie jeszcze w tym roku?

Berlín 2023 - Dramat Kryminał Akcja Tylko dwie rzeczy mogą rozjaśnić ponury dzień. Pierwszą jest miłość, drugą – kradzież wielkiej fortuny. To one sprawiają, że Berlin przeżywa swoje najlepsze lata – czasy, w których nie wie jeszcze o swojej chorobie i nie dał się uwięzić jak szczur w hiszpańskiej Mennicy. To właśnie wtedy zaczyna przygotowywać jeden ze swoich najbardziej niezwykłych skoków: chce sprawić, by klejnoty warte 44 miliony zniknęły jak za dotknięciem magicznej różdżki. Aby tego dokonać, angażuje do pomocy jeden z trzech gangów, z którymi kiedykolwiek dokonywał napadów.

Fubar 2023 - Komedia Akcja Monica Barbaro Arnold Schwarzenegger Odkrycie rodzinnej tajemnicy skłania agenta CIA będącego o krok od emerytury do powrotu w teren w celu wykonania ostatniego zadania. Ten komediowy serial akcji opowiada o uniwersalnych relacjach rodzinnych na tle międzynarodowych rozgrywek szpiegowskich.

Griselda 2023 Biograficzny Dramat Kryminał Sofía Vergara Alberto Guerra Serial inspirowany życiem Griseldy Blanco, przebiegłej i ambitnej kolumbijskiej businesswoman, która stworzyła jeden z najbardziej dochodowych karteli w historii. Blanco była oddaną matką oraz charakteryzowała się zabójczą mieszanką uroku osobistego i niespodziewanej gwałtowności. Potrafiła odnaleźć się zarówno w sprawach rodzinnych, jak i w biznesie, co zapewniło jej przydomek "matki chrzestnej"

Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów Queen Charlotte: A Bridgerton Story 2023 Dramat Golda Rosheuvel India Ria Amarteifio "Bridgertonów". Ten prequel z uniwersum Bridgertonów to opowieść o życiu królowej Charlotty i jej drodze do władzy oraz o jej małżeństwie z królem Jerzym, które zapoczątkowało piękną historię miłosną i zmiany społeczne. W rezultacie tych zmian powstał towarzyski światek regencji, w którym brylują bohaterowie

Lupin 2021 - 47 min. Kryminał Omar Sy Vincent Londez Ukrywający się Assane żyje z dala od żony i syna. Nie może jednak pogodzić się z ich cierpieniem i postanawia wrócić do Paryża, gdzie składa im szaloną propozycję – proponuje, że opuszczą Francję i zaczną nowe życie gdzie indziej. Jednak duchy przeszłości za sprawą nieoczekiwanego powrotu rujnują te śmiałe plany.

Wiedźmin The Witcher 2019 - Fantasy Przygodowy Henry Cavill Anya Chalotra Władcy, czarodzieje i potwory Kontynentu prześcigają się w próbach znalezienia Ciri , więc Geralt zabiera ją z Cintry, żeby znaleźć dla niej bezpieczną kryjówkę. Wiedźmin zrobi wszystko, żeby obronić swoją na nowo połączoną przybraną rodzinę przed każdym zagrożeniem. Yennefer , która odpowiada za magiczne szkolenie Ciri , prowadzi całą trójkę do Aretuzy, za której murami mają być bezpieczni i zgłębić niezwykłe zdolności dziewczyny. Na miejscu trafiają jednak w bagno spisków, zdrady i czarnej magii. Aby wyjść cało z tych opresji, będą musieli położyć na szali wszystko.

Rebel Moon 2023 Przygodowy Sci-Fi Charlie Hunnam Anthony Hopkins Kiedy spokojna kolonia na krańcu galaktyki zostaje zagrożona przez armię despotycznego Regenta Balisariusa, młoda kobieta z tajemniczą przeszłością zostaje wysłana w poszukiwaniu wojowników z sąsiednich planet, którzy pomogą im stanąć do walki.

Tyler Rake 2 Extraction 2 2023 Dramat Akcja Chris Hemsworth Adam Bessa "Tyler Rake 2", kontynuacji popularnego filmu akcji Netflix "Tyler Rake: Ocalenie". Po wydarzeniach z pierwszej części, które niemal kosztowały go życie, Rake, australijski najemnik specjalizujący się w tajnych misjach, powraca, aby wykonać nowe zadanie. Tym razem musi uwolnić z więzienia udręczoną rodzinę bezwzględnego gruzińskiego gangstera. Chris Hemsworth ponownie wciela się w rolę Tylera Rake’a w filmie, kontynuacji popularnego filmu akcji Netflix. Po wydarzeniach z pierwszej części, które niemal kosztowały go życie, Rake, australijski najemnik specjalizujący się w tajnych misjach, powraca, aby wykonać nowe zadanie. Tym razem musi uwolnić z więzienia udręczoną rodzinę bezwzględnego gruzińskiego gangstera.

The Killer 2023 38 min. Dramat Kryminał Akcja Michael Fassbender Tilda Swinton Katastrofalne pudło sprawia, że zabójca musi stoczyć walkę ze zleceniodawcami i z samym sobą w międzynarodowej obławie, w której — jak utrzymuje — nie ma nic osobistego.

Netflix coraz chętniej inwestuje w polskie produkcje. W ostatnich miesiącach dużym zainteresowaniem publiczności cieszyły się takie filmy i seriale jak, drugi sezonczywg prozy Harlana Cobena . Nadchodzące w tym roku polskie filmy i seriale to ukłon w stronę rodzimej kultury oraz różnorodności gatunkowej. Widzowie przeżyją z bohaterami rodzinne emocje, sensacyjne intrygi i sekrety, nastoletnie dylematy, kobiecą odwagę czy trudne procesy poszukiwania własnej tożsamości. Wśród premier znajdą się również historie inspirowane znanymi polskimi powieściami mających rzesze fanów w całej Polsce. Zobaczcie krótką zapowiedź wideo:Netflix stawia na polskie produkcje. Jeszcze w tym roku zobaczymy szereg nowych filmów i seriali. Wśród nich znajdzie się nie tylko nowa wersja, którego gwiazdą jest, ale też film superbohaterski (), filmy akcji () czy trzecia część uwielbianej przez widownię komedii romantycznejOczywiście wśród premier Netfliksa na zbliżające się miesiące nie zabraknie międzynarodowych hitów. W planach są m.in., czyli spin-off, trzeci sezon, w którym po raz ostatni jako Geralta z Rivii zobaczymyczy sequel hitu. My z niecierpliwością czekamy na, czyli adaptację komiksu Aleksisa Nolenta zw rolach głównych.