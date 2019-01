Nowy film Tarantino współfinansowany przez chińskie studio

Najnowszy film Quentina Tarantino , będzie w dużej części sfinansowany przez chińskie studio.Informację ujawnił Yu Dong, prezes studia Bona Film Group, które dołożyło się do budżetu produkcji i zajmie się jej dystrybucją w Chinach. Yu nie ujawnił wysokości swojego wkładu, ale określił go jako "znaczący". Za dystrybucję na świecie odpowiada Sony.będzie pierwszym filmem w karierze Tarantino , którego nie wyprodukował Harvey Weinstein Rick Dalton ( Leonardo DiCaprio ) był kiedyś gwiazdą westernowego serialu telewizyjnego. Cliff Booth ( Brad Pitt ) to jego kumpel i kaskader. Obaj próbują się odnaleźć w Hollywood epoki hipisów, które różni się bardzo od Fabryki Snów, którą zastali, kiedy przybyli tu przed laty z nadzieją zrobienia kariery. Mimo to Rick mieszka w całkiem dobrej okolicy, a jego sąsiadką jest słynna Sharon Tate Margot Robbie ).W obsadzie filmu znaleźli się również m.in: Al Pacino Damian Lewis oraz polski aktor Rafał Zawierucha wcielający się w Romana Polańskiego Polska premiera 9 sierpnia.