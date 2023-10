Październik w Prime Video. Top 10 filmów i seriali, które warto obejrzeć

Dalibyście się pokroić za powrót do lat 80.? A może uważacie, że urodziliście się za późno, ale za sprawą mody i popkultury tęsknicie za tamtymi czasami? Za sprawą pętli czasowej Jamie ( Kiernan Shipka ) zyskuje niepowtarzalną okazję, by ich doświadczyć. Dziewczyna ma jednak pecha, bo trafia do Halloween A.D. 1987, kiedy to przyjaciółki jej mamy padły ofiarą zamaskowanego nożownika. Bohaterka musi więc nie tylko znaleźć wyjście do współczesności, ale także uratować grupę dziewczyn przed brutalną śmiercią. " Totally Killer " to szalony miks komedii o pętli czasowej i slashera, który jedzie na ejtisowej energii. Twórcy patrzą na lata 80. z nostalgią, ale i przymrużeniem oka, a spotkanie protagnistki z młodszą wersją jej matki jest okazją do refleksji nad różnicami pokoleniowymi.