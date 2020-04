Pięć ulubionych filmów Christophera Nolana

***



"Lawrence z Arabii" - Rakuten



***

***











***

***











Nagrodzona 7 Oscarami (w tym dla najlepszego filmu) historia brytyjskiego szpiega, który w trakcie I wojny światowej stanął na czele arabskiego powstania przeciwko Turkom. Dzieło Davida Leana to epika przez duże E: trzyipółgodzinny metraż, arcyefektowne sceny batalistyczne z tysiącami statystów, wreszcie większy niż życie romantyczny bohater grany ze swadą przez Petera O'Toole'a . Na tle zapierających dech w piersiach krajobrazów reżyser snuje opowieść o nienasyconej ambicji oraz umiłowaniu wolności, które pchają tytułowego herosa w wir przygód.Mało jest dzieł, które wywarły na popkulturę równie wielki wpływ co. Wykreowana przez Fritza Langa dystopijna wizja przyszłości stała się źródłem inspiracji dla niezliczonej rzeszy artystów, by wymienić chociażby Tima Burtona ), Ridleya Scotta ) oraz rodzeństwo Wachowskich ). Kulisy powstaniasą równie fascynujące co sam film. Dość wspomnieć, że przez plan przewinęło się 37 tysięcy statystów, a realizacja okazała się kosztowna do tego stopnia, iż finansujące ją studio UFA stanęło na skraju bankructwa.- tak w jednym z wywiadów Nolan opisywał swoje wrażenia po tym, jak pierwszy raz zobaczył w kinie jako dziecko adaptację noweli Arthura C. Clarke'a . Choć od premiery upłynęło ponad pół wieku,rdza się nie ima. Wizjonerska inscenizacja, intelektualny ciężar oraz bijąca z ekranu aura tajemnicy sprawiają, że widowisko Stanleya Kubricka chce się wciąż i wciąż odkrywać na nowo.Nie od dziś wiadomo, że Nolan jest wielkim miłośnikiem cyklu o Jamesie Bondzie. Przygody agenta 007 były dla reżysera ważnym źródłem inspiracji zarówno w trakcie kręceniajak i. W rozmowie z serwisem IndieWire twórcawyznał, iż jednym z jego pierwszych filmowych wspomnień jest seans. Główny bohater ( Roger Moore ) próbuje w nim zapobiec zagładzie świata z rąk demonicznego szaleńca Stromberga. Scena, w której samochód Bonda, Lotus Esprit, zamienia się w łódź podwodną, stała się dla Nolana koronnym dowodem na to, jak wielka potrafi być siła kina w zawieszaniu niewiary widza. Terence Stamp w roli gangstera, który zdradza wspólnika i ucieka przed jego zemstą do Hiszpanii. Stare grzechy mają, niestety, długie cienie. Po latach dwóch płatnych morderców ( John Hurt oraz debiutujący na wielkim ekranie ekranie Tim Roth ) uprowadza bohatera z zamiarem przetransportowania go do Francji, gdzie ma zostać wykonany na nim wyrok śmierci. W świetnym filmie Stephena Frearsa sensacyjna intryga ustępuje szybko miejsca egzystencjalnej z ducha opowieści o winie, karze i akceptowaniu tego, co nieuniknione. Na deser rozbrzmiewający w napisach początkowych motyw muzyczny skomponowany przez Rogera Watersa