12 FILM Pani Bovary Madame Bovary 2014 58 min. 2014 5,6 10 4 446 ocen społeczności 5 112 chce zobaczyć gatunek Dramat kraj USA reżyser Sophie Barthes obsada Mia Wasikowska

Ezra Miller Piękna żona małomiasteczkowego doktora wdaje się w romanse, próbując podnieść swój społeczny status.

10 FILM Rodzina Addamsów The Addams Family 2019 27 min. 2019 6,0 10 12 122 oceny społeczności 12 470 chce zobaczyć gatunek Animacja

Familijny kraj Kanada

USA

Wielka Brytania reżyser Conrad Vernon Gomez i Morticia Addams wraz z dziećmi mieszkają w mrocznej rezydencji na szczycie góry. Kiedy w pobliżu Margaux Needler rozpoczyna budowę nowego osiedla postanawia pozbyć się ekscentrycznej rodziny.

9 FILM Crimson Peak. Wzgórze krwi Crimson Peak 2015 59 min. 2015 6,2 10 59 546 ocen społeczności 22 875 chce zobaczyć gatunek Horror kraj USA reżyser Guillermo del Toro obsada Mia Wasikowska

Jessica Chastain Po rodzinnej tragedii młoda pisarka trafia do mrocznego domu, którego ściany pamiętają duchy przeszłości, a jej nowy mąż - sir Thomas Sharpe nie jest tym, za kogo się podawał. Rzecz dzieje się w mrokach XIX wieku, w zimnym, górzystym hrabstwie Kumbria.

8 FILM Nocna jazda La nuit venue 2019 35 min. 2019 6,6 10 53 oceny społeczności 30 chce zobaczyć gatunek Dramat kraj Francja reżyser Frédéric Farrucci obsada Camélia Jordana

Guang Huo Jin jest młodym nielegalnym imigrantem z Chin. W Paryżu pracuje jako kierowca w oszukańczym systemie taksówek. Jedynym wspomnieniem jego życia jako DJ-a w Pekinie jest inspirująca i wyrafinowana muzyka electro, którą puszcza w swoim samochodzie podczas jazdy. Pewnej nocy Naomi, oszałamiająca dziewczyna do towarzystwa i striptizerka, wsiada do jego wozu. Zaintrygowana młodym chłopakiem i zakochana w jego muzyce, postanawia uczynić go swoim wyłącznym kierowcą.

4 FILM Everest 2015 1 min. 2015 7,3 10 143 504 oceny społeczności 26 558 chce zobaczyć gatunek Przygodowy

Thriller kraj Islandia

USA

Wielka Brytania reżyser Baltasar Kormákur obsada Jason Clarke

Josh Brolin Film opowiada historię grupy ośmiorga himalaistów, którzy pod przewodnictwem Roba Halla próbują zmierzyć się z ekstremalnymi warunkami niedostępnego szczytu. Walka ze śmiertelnym zimnem, nawałnicami śnieżnymi, walka o tlen i przetrwanie.

Każdy miesiąc przynosi szereg nowości w PLAY NOW, gdzie dostępne są produkcje m. in. HBO GO, FOX NOW i Paramount Play. Dlatego wraz z PLAY przygotowaliśmy dla Was zestawienie najciekawszych czerwcowych premier filmowych, które pojawiły się na platformie.Już teraz PLAY oferuje łączoną ofertę internetu i telewizji już od 30 zł miesięcznie, najtaniej na rynku - sprawdź szczegóły TUTAJ.