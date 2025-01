David Lynch: Wspominamy największe dzieła twórcy "Miasteczka Twin Peaks"

Zapytaj dwóch kinofili o ulubiony film Lyncha , a pożrą się w walce pomiędzy " Blue Velvet " i " Mulholland Drive ". Trudno się dziwić; zsubiektywizowana miłość milionów widzów i zobiektywizowany geniusz czynią z obu dzieł równorzędne perły w koronkowej filmografii. Z tym tylko zastrzeżeniem, że to właśnie " Blue Velvet " dla samego Lyncha był filmem bardziej przełomowym; po nieudanej " Diunie " stanowił o ostatecznym powrocie do kina osobnego, które siłą rażenia dotyka jednak wszystkich. Szok odbijał się echem już od sceny otwierającej, bodaj najbardziej ikonicznej w karierze reżysera. Oto Lynch w takt muzyki Bobby'ego Vintona własnoręcznie buduje, a potem anihiluje marzenia podmiejskiej Ameryki; strzyże trawnik, podlewa grządki i maluje domy białą farbą, by wywlec na wierzch ukrytą perwersję, zepsucie i fascynujące zło. To film o podwójnej naturze rzeczy, ukrytym i widzianym, podany w formie śliskiej i pociągającej zarazem. O jego przełomowości najlepiej świadczą słowa Michała Oleszczyka, który w znakomitym eseju dla Filmwebu pisał następująco: