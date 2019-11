Roman Polański gościem gali zamknięcia 24. FKE CINERGIA

Światowej sławy reżyser, laureat Oscara i Złotej Palmy, a także kilkudziesięciu innych nagród – Roman Polański – będzie gościem gali zamknięcia 24. Forum Kina Europejskiego CINERGIA. Autor m.in.czyodbierze statuetkę Złotego Glana, którym łódzka impreza od lat honoruje niepokornych twórców filmowych idących pod prąd modom i trendom. Uczestnicy gali przedpremierowo zobaczą jego najnowsze dzieło – wyróżniony Wielką Nagrodą Jury i Nagrodą FIPRESCI w Wenecji obrazUrodzony w 1933 roku Roman Polański jest absolwentem Szkoły Filmowej w Łodzi. To właśnie tu od roku 1954 zdobywał reżyserskie szlify, a pod okiem pedagogów uczelni powstały jego pierwsze etiudy, jak m.in.. Zaś z pomocą przyjaciół poznanych podczas łódzkich studiów zrealizował swój debiutancki(1962), który przyniósł mu m.in. Nagrodę Krytyków na festiwalu w Wenecji i nominację do Oscara w kategorii "Najlepszy Film Zagraniczny".To właśnie ta nominacja w dużej mierze zdecydowała o jego dalszej reżyserskiej karierze, otwierając przed nim drzwi zachodniego świata. Kolejny obraz –(1965) nakręcił już w Paryżu, a produkcja ta zaowocowała Srebrnym Niedźwiedziem Berlinale. Potem była(1965) i Złoty Niedźwiedź w Berlinie. Zaś po(1967) o Polańskiego upomniało się Hollywood, gdzie już rok później zrealizował, kultowe dziś,(1968). Największy, obok mającego aż 11 nominacji do Oscara(1974), komercyjny hit w jego karierze. W 1976 roku w Europie powstał, w którym reżyser osobiście zagrał główną rolę u boku Isabelle Adjani oraz Shelley Winters . Nakręcona przez niego trzy lata później(1979) zdobyła trzy Oscary i dwie statuetki Cezara. W 1981 roku na krótko wrócił do Polski, by wystawić w warszawskim Teatrze na Woli "Amadeusza" Petera Shaffera. W połowie lat 80. reżyser ostatecznie już związał się z Francją, gdzie powstały także kolejne jego filmy(1986),(1988),(1992). W 1994 roku przeniósł na ekrany kin sztukę Ariela Dorfmana, a 5 lat później pokazał światuoparte na powieści Artura Péreza-Revertego.