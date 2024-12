SkyShowtime przedstawia premiery na 2025 rok. Sprawdź nowości platformy

Dexter: Original Sin 2024 - Dramat Kryminał Michael Lehmann USA Dramat Kryminał Patrick Gibson Christian Slater Akcja prequelu Dextera rozgrywa się w 1991 roku w Miami. Śledzimy losy Dextera Morgana (Patrick Gibson) i poznajemy jego drogę od studenta do mściwego seryjnego mordercy. To jednak nie jedyna dobra wiadomość dla fanów oryginalnego Dextera.

W 2025 roku do serwisu SkyShowtime trafi też serial Dexter: Resurrection, w którym w swojej najsłynniejszej roli wróci zdobywca Złotego Globu, Michael C. Hall (data zostanie dopiero ogłoszona).



Data premiery: 30 stycznia 2025 roku

Lockerbie: A Search for Truth 2025 Dramat Jim Loach Otto Bathurst USA Wielka Brytania Dramat Colin Firth Catherine McCormack Serial ten zagłębia się w katastrofę lotniczą z 1988 roku, w której zginęło 259 pasażerów i członków załogi, kiedy to zaledwie 38 minut po starcie samolot linii Pan Am lot 103 eksplodował. Kolejnych 11 osób straciło życie, gdy maszyna spadła na spokojne szkockie miasteczko Lockerbie. W obliczu katastrofy i śmierci swojej córki, dr Jim Swire (Colin Firth) zostaje mianowany rzecznikiem rodzin brytyjskich ofiar. Tak rozpoczyna się jego życiowa misja, która zagraża nie tylko harmonii jego rodziny i życiu, ale całkowicie podważa jego zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.



Data premiery: 28 lutego 2025

Sweetpea 2024 - Czarna komedia Ella Jones Wielka Brytania Czarna komedia Ella Purnell Nicole Lecky Serial jest przewrotnie pokręconą opowieścią o wściekłości i dorastaniu na podstawie powieści C. J. Skuske pod tym samym tytułem. W roli Rhiannon Lewis występuje Ella Purnell (Yellowjackets). Rhiannon nie robi większego wrażenia – ludzie mijają ją na ulicy, nawet na nią nie patrząc. Jest ciągle pomijana przy okazji awansów w pracy, facet, który jej się podoba, nie chce się zaangażować, a jej ojciec jest bardzo chory. Wtedy wszystko w jej życiu wywraca się do góry nogami. Rhiannon zostaje zepchnięta na skraj przepaści i traci kontrolę. Nagle ta nieśmiała osoba znika, a na jej miejscu pojawia się młoda kobieta zdolna do wszystkiego... Życie Rhiannon ulega przemianie, gdy zyskuje nową, odurzającą moc. Ale czy uda jej się utrzymać w tajemnicy swoje zabójcze oblicze?



Data premiery: 2 stycznia 2025

The Madison 2025 - Taylor Sheridan USA Michelle Pfeiffer Patrick J. Adams W roku 2025 zobaczymy też niedawno zapowiedziany serial The Madison od nominowanego do Oscara scenarzysty Taylora Sheridana. Ta produkcja jest kolejnym rozszerzeniem uniwersum Yellowstone, a główną rolę gra w niej nagrodzona Złotym Globem Michelle Pfeiffer. W tej przejmującej opowieści o żałobie i relacjach międzyludzkich będziemy śledzić losy nowojorskiej rodziny mieszkającej w dolinie rzeki Madison w środkowej Montanie.

MaXXXine 2024 1h 43m Horror Kryminał Ti West Kanada Nowa Zelandia USA Horror Kryminał Mia Goth Elizabeth Debicki Hollywood lat 80. Maxine Minx (Mia Goth), gwiazda filmów dla dorosłych, stawiająca pierwsze kroki w mainstreamowym kinie, wreszcie dostaje swoją dużą szansę. W tym samym czasie tajemniczy zabójca zaczyna polować na młode aktorki. Czy jego krwawe zbrodnie doprowadzą do ujawnienia mrocznej przeszłości Maxine?



Data premiery: 16 lutego 2025

Mamen Mayo 2024 Carmen Aumedes Oriol Pérez Alcaraz Sílvia Abril Pablo Capuz Mamen Mayo to połączenie komedii i dramatu rodzinnego. W każdym odcinku widzowie będą śledzić mediatorkę spadkową Mamen Mayo i jej zespół, który stara się rozwiązać konflikty interesów w rodzinach uwikłanych w spory spadkowe. Sílvia Abril wciela się w tytułową Mamen Mayo – szalenie inteligentną mediatorkę będącą u szczytu kariery. Pomocą służy jej zespół pracowników z kierowanej przez nią firmy Mediaciones Mayo.



Data premiery: 27 lutego 2025

1923 2022 - 1h Dramat Western Ben Richardson Guy Ferland USA Dramat Western Harrison Ford Helen Mirren W drugim sezonie serialu 1923 surowa zima przynosi nowe wyzwania Jacobowi (Ford) i Carze (Mirren), którzy na ranczu Duttonów mają jeszcze wiele spraw do dokończenia. Trudne warunki pogodowe i wrogowie zasadzający się na dziedzictwo Duttonów skłaniają Spencera (Sklenar) do wyruszenia w trudną podróż do domu. Czeka go wyścig z czasem, którego stawką są losy jego rodziny w Montanie. Tymczasem Alexandra (Schlaepfer) rozpoczyna wymagający rejs przez Atlantyk, żeby odnaleźć ukochanego Spencera.



Data premiery: 10 marca 2025

Pozostałe premiery

Gangi Londynu Gangs of London 2020 - 54m Dramat Kryminał Corin Hardy Xavier Gens USA Wielka Brytania Dramat Kryminał Joe Cole Michelle Fairley Przez 20 lat Finn Wallace (Colm Meaney) był najpotężniejszym przestępcą w Londynie. Każdego roku jego organizacja obracała miliardami funtów. Teraz jednak nie żyje – i nikt nie wie, kto zlecił morderstwo. Miejsce ojca musi zająć impulsywny Sean Wallace (Joe Cole), w czym pomaga mu Ed Dumoni (Lucian Msamati) i jego kryminalna rodzina. Sean wrogów ma wszędzie, a jego awans budzi poruszenie w całym międzynarodowym świecie przestępczym. Wygląda na to, że jedynym człowiekiem, który będzie mógł zostać jego prawdziwym sojusznikiem, jest Elliot Finch (Sope Dirisu). To facet, któremu do tej pory w życiu nie wiodło się najlepiej i chwytał się każdej okazji zarobku. Wyrażał przy tym dość podejrzane zainteresowanie rodziną Wallace’ów. W wyniku zrządzenia losu Elliot trafia jednak do samego centrum największej organizacji przestępczej Londynu.

Uśmiechnij się 2 Smile 2 2024 2h 12m Horror Parker Finn USA Horror Naomi Scott Rosemarie DeWitt Światowa gwiazda popu Skye Riley, wyrusza w trasę koncertową i zaczyna doświadczać coraz bardziej przerażających i niewytłumaczalnych zdarzeń. Przytłoczona narastającymi okropnościami i presją sławy, zmuszona jest zmierzyć się ze swoją przeszłością.

Wśród lubianych powracających tytułów jest także " Star Trek: Strange New Worlds " opowiadający o latach, kiedy za sterami U.S.S. Enterprise zasiadał kapitan Christopher Pike.Już w pierwszej części roku w serwisie SkyShowtime pojawią się także dwie nowe produkcje oryginalne, które przybliżą widzom fascynujące prawdziwe historie. Na 9 lutego zaplanowana jest pierwsza premiera - serial dokumentalny " Schmeiche l", który opowie o wzlotach i upadkach oraz nieprawdopodobnej, trwającej aż 22 lata, karierze legendarnego duńskiego bramkarza Petera Schmeichela. W 2025 roku w serwisie SkyShowtime będzie miał również premierę nowy serial legendarnego reżysera, Guya Ritchiego (tytuł tej produkcji nie jest jeszcze znany). Nowy serial Guya Ritchiego , w którym główne role zagrają Tom Hardy Helen Mirren , opowiadać będzie o dwóch skłóconych londyńskich rodzinach, które prowadzą szemrane interesy we wszystkich zakątkach świata, oraz o szaleńczo lojalnym pomocniku, gotowym za wszelką cenę bronić jednej z nich.