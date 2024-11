SkyShowtime przedstawia premiery na grudzień i styczeń.

Premiery seriali w grudniu i styczniu

End of Summer Slutet på sommaren 2023 - 55m Dramat Thriller Henrik Georgsson Jens Jonsson Szwecja Dramat Thriller Julia Ragnarsson Vilhelm Blomgren Jest piękny, letni wieczór w południowej Szwecji w 1984 roku, gdy młodszy brat czternastoletniej Very nagle znika bez śladu. Cała lokalna społeczność pomaga rodzinie, angażując się w znalezienie chłopca. Niestety bez skutku. Choć nie udaje się odnaleźć pięcioletniego Billiego, poszukiwania zostają przerwane. 20 lat później Vera, towarzyszką umierania, spotyka młodego mężczyznę, który zdumiewająco przypomina jej zaginionego młodszego brata. Jej próbom do odkrycia tajemnicy sprzed lat nie popiera jej rodzina. Nic nie jest w stanie przygotować jej na przyjęcie druzgocącej prawdy o tym, co stało się lata temu.



Odcinki 1-2 będą dostępne od 26 grudnia wyłącznie w SkyShowtime. Nowe odcinki będą pojawiać się w serwisie co tydzień.

Sweetpea 2024 - Ella Jones Wielka Brytania Ella Purnell Nicole Lecky



Odcinki 1-2 będą dostępne od 2 stycznia 2025 wyłącznie w SkyShowtime. Nowe odcinki będą pojawiać się w serwisie co tydzień. Serial jest przewrotnie pokręconą opowieścią o wściekłości i dorastaniu na podstawie powieści C. J. Skuske pod tym samym tytułem. W roli Rhiannon Lewis występuje Ella Purnell (" Yellowjackets "). Rhiannon nie robi większego wrażenia – ludzie mijają ją na ulicy, nawet na nią nie spojrzawszy. Jest ciągle pomijana przy okazji awansów w pracy, facet, który jej się podoba, nie chce się zaangażować, a jej ojciec jest bardzo chory. Wtedy wszystko w jej życiu wywraca się do góry nogami. Rhiannon zostaje zepchnięta na skraj przepaści i traci kontrolę. Nagle ta nieśmiała osoba znika, a na jej miejscu pojawia się młoda kobieta zdolna do wszystkiego... Życie Rhiannon ulega przemianie, gdy zyskuje nową, odurzającą moc. Ale czy uda jej się utrzymać w tajemnicy swoją zabójczą stronę?

Black Widow 2024 46m True crime Paula Wittig Wielka Brytania True crime Vicky Absolon Sam Skempton "Black Widow" to niewiarygodna historia trzech ofiar - mężczyzn, którzy zostali oszukani, okradzeni i wykorzystani przez tę samą kobietę. Serial opowiada o sprawie, która łączy wątki kontroli przymusu, oszustwa, przemocy i morderstwa. Dena Thompson przez 20 lat była sprawczynią przemocy wobec swoich trzech mężów – domowej, fizycznej, emocjonalnej i finansowej. Do czasu, kiedy w końcu została złapana i osadzona w więzieniu. Teraz wychodzi na wolność, a jej ofiary postanawiają opowiedzieć swoje historie ku przestrodze innym. Niektórzy nadal żyją w strachu, inni nie rozumieją, co tak naprawdę im się przydarzyło, ale wszyscy pragną odnaleźć spokój. Ten zajmujący dokument, oparty na faktach z trwającego dziesięć lat policyjnego śledztwa, przedstawia historię dwóch wytrwałych detektywów, którzy ostatecznie rozwiązali sprawę najniebezpieczniejszej Czarnej Wdowy w Wielkiej Brytanii.



Serial dostępny wyłącznie w SkyShowtime od 5 stycznia.

Dexter: Original Sin 2024 - Dramat Kryminał USA Dramat Kryminał Patrick Gibson Christian Slater



Odcinki 1-3 będą dostępne od 30 stycznia 2025 wyłącznie w SkyShowtime. Nowe odcinki będą pojawiać się w serwisie co tydzień. Akcja rozgrywa się w 1991 roku w Miami: śledzimy losy młodego Dextera ( Patrick Gibson ) i poznajemy jego drogę od studenta do mściwego seryjnego mordercy. Dexter nie może już dłużej ignorować swoich mrocznych pragnień i musi znaleźć ujście dla krwiożerczych instynktów. Dzięki wskazówkom swojego ojca, Harry’ego ( Christian Slater ), przyjmuje kodeks, który ma mu pomóc znajdować i zabijać ludzi niezasługujących na życie w społeczeństwie – bez pozostawiania śladów zbrodni, mogących naprowadzić na jego trop organy ścigania. To niełatwe wyzwanie dla młodego Dextera, który właśnie rozpoczyna staż kryminalistyczny w policji w Miami.

Kontynuacje seriali

Filmy