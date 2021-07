Najlepsze filmy o gotowaniu. Top 10 filmów, które warto zobaczyć

Reżyser Lasse Hallström ma w swoim dorobku kilka filmów o gotowaniu. " Podróż na sto stóp " to historia rodziny z Bombaju, która zostaje zmuszona do wyemigrowania ze swojego kraju. Przypadek sprawia, że trafiają do niewielkiego francuskiego miasteczka, gdzie otwierają restaurację z indyjską kuchnią. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że po drugiej stronie drogi swój lokal z gwiazdką Michelin prowadzi główna bohaterka, dystyngowana Madame Mallory ( Helen Mirren ). Zderzenie obu światów i różnych podejść do kuchni będzie zasadniczym tematem filmu. Wydarzenia towarzyszące służą temu, by mówić o jedzeniu więcej i więcej. Twórcy filmu " Podróż na sto stóp " udowadniają, że do tworzenia poetyckich dań potrzebny jest jednak wrodzony dar i miłość do kuchni. Bez nich, jak przekonują, nie ma szans na bycie prawdziwym chefem.