WYŚCIG PO OSCARY 2019: "Faworyta" faworytem nagród Gotham

3 2 1



Sezon nagród rozkręca się na dobre. W czwartek ogłoszono nominacje do Nagród Gotham przyznawanym produkcjom niezależnym. I jak co roku nie obyło się bez niespodzianek. Największą jest oczywiście brak na liście jednego z głównych pretendentów do Oscara, filmu(tylko jedna nominacja, za przełom aktorski).Tegoroczna edycja ma dwóch faworytów. Pierwszym jestw reżyserii Yorgosa Lanthimosa . Drugim -Paula Schradera. Oba filmy mają szanse na trzy statuetki. Jednakjuż ma na swoim koncie jedną, specjalną nagrodę jury. Przyznana została ona za obsadę, aktorkom: Olivii Colman Weisz otrzyma też jedno z honorowych wyróżnień, które wręczone zostaną podczas uroczystej gali 26 listopada. Pozostałymi laureatami są: Willem Dafoe Listę nominowanych znajdziecie poniżej: