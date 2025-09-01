Wrześniowe premiery filmowe czekają w Multikinie!

Wrzesień to doskonała okazja, żeby nadrobić w kinie wakacyjne zaległości lub wybrać się na najnowsze premiery filmowe. Wśród nowości widzowie znajdą w repertuarze między innymi: horror "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie", komedię "Teściowie 3", produkcję obyczajową "Wielka, odważna, piękna podróż" oraz polski film sensacyjny "Zamach na papieża". Szczegółowy repertuar jest dostępny na stronie www.multikino.pl.
5 września do kin wejdzie "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
" – następny fascynujący rozdział kultowego uniwersum kinowego Obecność
, opartego na prawdziwych wydarzeniach. W tej sugestywnej i mrożącej krew w żyłach części popularnego cyklu Vera Farmiga
i Patrick Wilson
jeszcze raz spotykają się, żeby po raz ostatni wcielić się w role słynnych, autentycznych badaczy zjawisk paranormalnych – Eda
i Lorraine Warrenów
. Tego samego dnia premierę ma komediodramat "Eddington
" z Pedro Pascalem
, Joaquinem Phoenixem
i Emmą Stone
oraz "Eden
" z Sydney Sweeney
, Aną de Armas
oraz Judem Lawem
.
Tydzień później, 12 września na widzów czeka trzecia część komediowego hitu "Teściowie
" i ponowne spotkanie z rodziną, która tym razem zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny. Pokazy przedpremierowe odbędą się 6 i 7 września. W filmie "Teściowie 3
" Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, na którą zapraszają Małgorzatę wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną. Na spotkaniu pojawi się również były mąż Małgorzaty, Andrzej, który przylatuje specjalnie z Australii – i tym razem nie jest sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli, a dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji – tym razem z udziałem lokalnej policji! Od 12 września na wielkim ekranie będzie można oglądać premierowo również film anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
".
19 września premierę ma dystopijny thriller, skupiający się na cienkiej granicy między przetrwaniem a człowieczeństwem w realiach brutalnego systemu, czyli "Wielki marsz
" w reżyserii Francisa Lawrence’a
oraz film "Wielka, odważna, piękna podróż
" z nominowanymi do Oscara Margot Robbie
i Colinem Farrellem
. Główni bohaterowie to nieznajomi, którzy spotykają się na weselu wspólnego znajomego, a wkrótce – dzięki zaskakującemu zbiegowi okoliczności – wyruszają razem w Wielką, Odważną, Piękną Podróż – zabawną, fantastyczną i pełną rozmachu przygodę, podczas której mogą ponownie przeżyć ważne chwile ze swojej przeszłości. Dzięki temu lepiej rozumieją, jak znaleźli się w tym punkcie życia… i być może dostaną szansę, by odmienić swoją przyszłość.
W ostatni wrześniowy piątek do kin wejdzie thriller "Jedna bitwa po drugiej
" z Leonardo DiCaprio
, Seanem Pennem
, Benicio Del Toro
i Reginą Hall
w rolach głównych. Również 26 września premierę ma polski film sensacyjny "Zamach na papieża
" w reżyserii Władysława Pasikowskiego
. Produkcja przeniesie widzów do 1981 roku. Kreml wydaje rozkaz: zlikwidować Jana Pawła II
. Konstanty "Bruno" Brusicki (Bogusław Linda
) – były snajper i legenda wywiadu – zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu na papieża. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca – Alego Agcy
. Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań.
We wrześniu również najmłodsi widzowie będą mogli wybierać z ciekawego repertuaru. 12 września premierę ma animacja "Niesamowite przygody skarpetek 2". Natomiast 19 września do kin wejdą dwa filmy familijne - australijski "Lilly i kangurek
" oraz polski "Skrzat. Nowy początek
". Ponadto na wielki ekrany powróci "Toy Story (re-release)
" z okazji 31. rocznicy premiery tej kultowej animacji. Nie zabraknie również pokazów przedpremierowych animacji "Super Charlie
". Film będzie można oglądać od 27 do 30 września.
Szczegółowy repertuar oraz więcej informacji na temat filmów znajduje się na stronie www.multikino.pl.
Informacja sponsorowana