ZŁOTE GLOBY 2020: "1917" i "Pewnego razu... w Hollywood" wygrywają!

Getty Images © Frazer Harrison



Getty Images © Alberto E. Rodriguez



Getty Images © Frazer Harrison



Getty Images © George Pimentel



Getty Images © George Pimentel



Getty Images © Daniele Venturelli



Getty Images © Daniele Venturelli



Getty Images © Steve Granitz



Getty Images © George Pimentel



Getty Images © Steve Granitz



Getty Images © Frazer Harrison



Getty Images © Frazer Harrison



Getty Images © Frazer Harrison



Getty Images © Daniele Venturelli



Getty Images © Frazer Harrison



77. uroczysta gala wręczenia Złotych Globów przeszła do historii. Za najlepszy film dramatyczny uznano, a komedię lub musicalTo była noc salomonowych wyroków. Żaden z nominowanych tytułów nie zdołał wygrać w więcej niż dwóch kategoriach. Dotyczy to zarówno produkcji kinowych jak i serialowych. Dublet zaliczyli:orazW ten sposób największym przegranym gali jest Netflix., która rozpoczynała wieczór z największą liczbą nominacji (sześć), zdobyła tylko jeden Złoty Glob (dla Laury Dern jako aktorki drugoplanowej)., które miało cztery nominacje, też wygrało w zaledwie jednej kategorii ( Olivia Colman została najlepszą aktorką w serialu dramatycznym). Całkowicie pominięci zostali:(pięć nominacji),(cztery nominacje) oraz(cztery nominacje).Za największą niespodziankę gali należy chyba uznać zwycięstwow kategorii najlepsza animacja.Jednym z ważniejszych historycznych momentów było zaś zwycięstwo Awkwafiny . Jest bowiem pierwszą aktorką azjatyckiego pochodzenia, która zdobyła Złoty Glob w kategorii kinowej. Hildur Guðnadóttir została z kolei pierwszą kobietą, która samodzielnie zdobyła statuetkę za muzykę. Prawie dwie dekady wcześniej pierwszą (i do dzisiejszej gali jedyną) kobietą wyróżnioną w tej kategorii, wspólnie z Hansem Zimmerem , była Lisa Gerrard zaListę laureatów znajdziecie poniżej:"I'm Gonna Love Me Again" -