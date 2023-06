Strajk! Daredevil i Pingwin nieprędko wrócą na plan. Prace wstrzymane do końca protestów

Daredevil i Pingwin schodzą z planu

, ostatnio m.in. 12 czerwca. Scenariusze do 18 planowanych odcinków są już od dawna gotowe, ale fakt, że ekipa pracuje w Nowym Jorku, umożliwia pikietującym organizację protestu w okolicach planu zdjęciowego.Strajk wciąż trwa, nie wiadomo, kiedy się skończy.Projekt pomyślany jest jako. Główną rolę zagra w nim Charlie Cox . Powróci również m.in. Jon Bernthal jako Punisher Tytuł serialu inspirowany jest klasyczną komiksową serią z 1986 roku autorstwa Franka Millera i narysowaną przez Davida Mazzuchelliego. Jednak sama fabuła ma odbiegać od tego, co znają fani. Jak bardzo, tego na razie nie ujawniono.będzie też różnił się od netfliksowego poprzednika. Niższa będzie jego kategoria wiekowa, za to zwiększy się liczba odcinków. Na Disney+ zobaczymy aż 18 odcinków.Scenarzystami projektu są Matt Corman Akcja " The Penguin " rozpocznie się tydzień po wydarzeniach przedstawionych w " Batmanie ". Serial porównywany jest do "Człowieka z blizną" i miałby opowiedzieć o tym, jak Pingwin zdobył władzę w półświatku Gotham., skomentowała showrunnerka Lauren LeFranc W obsadzie oprócz Colina Farrella jest m.in. Cristin Milioti jako Sofia Falcone.