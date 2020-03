"Mała Syrenka", filmy Scotta i del Toro ofiarami koronawirusa

Wczoraj Disney odwołał kilka najbliższych premier kinowych. A w Australii wstrzymano prace na planie, ponieważ jego reżyser może być zarażony koronawirusem. Teraz studio poszło jeszcze dalej i ogłosiło, że prace nad wszystkimi aktorskimi filmami zostają wstrzymane do odwołania.Wśród tytułów, które zostały dotknięte decyzją szefów wytwórni są:- aktorska wersja. Obraz ma wyreżyserować Rob Marshall , a w obsadzie są m.in.: Halle Bailey Jacob Tremblay . Zdjęcia miały się rozpocząć w przyszły tygodniu w Londynie.- nowy film Ridleya Scotta , do którego zdjęcia trwają już od ponad miesiąca w Irlandii. Reżyser wykorzysta przerwę, by zmontować ponad godzinę filmu, którą ma już gotową.jest opowieścią o XIV-wiecznym rycerzu Jeanie de Carrougesie, który powraca z wojny w Szkocji i odkrywa, że jego żona, Marguerite, oskarża jego przyjaciela, Jacquesa LeGrisa, o gwałt. W obsadzie są m.in.: Matt Damon Ben Affleck . Premiera planowana jest na Boże Narodzenie.- nowy film Guillerma del Toro , do którego zdjęcia trwały już od jakiegoś czasu w Toronto. Jest to historia oszusta, który chcąc wyciągać kasę z portfeli bogatych naiwniaków, łączy siły z lekarką psychiatrii. W obsadzie są m.in.: Bradley Cooper - reboot. Gwiazdą filmu będzie Josh Gad . W obsadzie jest też znany z oryginału Rick Moranis . Za kamerą stoi Joe Johnston - czyli aktorska wersja historii o Piotrusiu Panie i Wendy. Obraz ma wyreżyserować David Lowery - rebootszykowany na potrzeby platformy Disney+. Reżyseruje Dan Mazer.