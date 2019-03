16. Millennium Docs Against Gravity ogłasza tytuły konkursowe

W Filmotece Narodowej - Instytucie Audiowizualnym odbyła się konferencja prasowa odsłaniająca wybrane hity programu nadchodzącej 16. edycji Millennium Docs Against Gravity, największego festiwalu filmów dokumentalnych w Polsce. Festiwal odbędzie się w tym roku w aż sześciu miastach Polski: Warszawie (Kinoteka, Luna i Iluzjon), Wrocławiu (Dolnośląskie Centrum Filmowe), Gdyni (Gdyńskie Centrum Filmowe), Lublinie (Centrum Spotkania Kultur), Bydgoszczy (Kino Orzeł) i po raz pierwszy w Katowicach - dzięki współpracy z Silesia Film! Festiwalowe pokazy odbędą się w tym mieście w Kinie Kosmos, Kinie Światowid i Kinoteatrze Rialto.odbędzie się w dniachw Warszawie, Wrocławiu i Lublinie, w Gdyni, a w Katowicach. Lokalna edycja festiwalu będzie miała miejsce także w Bydgoszczy, która odbędzie sięO Nagrodę Banku Millennium zawalczy 13 filmów. Jury w składzie: Leila Hosseini, Michał Marczak Hanna Polak będzie wybierać spośród najnowszych, najwybitniejszych dzieł kina dokumentalnego. W Konkursie Głównym znalazł się film Petera Jacksona . Reżyser w swoim pierwszym filmie dokumentalnym zgłębia mroczną historię pierwszej wojny światowej, do której czasów przenosimy się za sprawą archiwalnych materiałów filmowych, odrestaurowanych dzięki współczesnym zabiegom techniki.W Konkursie Głównym o Nagrodę Banku Millennium - Grand Prix i całym bogatym programie festiwalu nie zabraknie filmów, które zgłębiają charakter relacji z najbliższymi. Tonislava Hristova (twórca nagrodzonego na naszym festiwalu filmu) to intymny portret młodej kobiety, która próbuje zyskać pewność siebie i zmierzyć się z trudną relacją z ojcem, wcielając się w postaci ze świata fantazji. Przyjaźń grupy nastolatków i ich niepokój o przyszłość jest tematem filmu Anny Eborn . Bohaterowie mieszkają w Naddniestrze, obszarze, który oficjalnie ogłosił niepodległość po upadku Związku Radzieckiego, ale pozostaje państwem nieuznawanym.Nagrodzony na prestiżowym festiwalu IDFA w Amsterdamie Pawła Ziemilskiego opowiada o mazurskiej wsi Stare Juchy, z której prawie jedna trzecia mieszkańców wyemigrowała do Islandii. To wzruszająca, intymna, uniwersalna opowieść o rodzinie, miłości i technologii, która w zmieniającym się świecie umożliwia kontakt między najbliższymi. Relacje rodzinne są także tematem Ewy Kochańskiej . W filmie poznajemy ukraińskie małżeństwo z trójką dzieci, które zdecydowało się zamieszkać w Polsce. Ich córka chce wystartować w Mistrzostwach Polski w łyżwiarstwie figurowym. Udział w zawodach może im pomóc w uzyskaniu polskiego obywatelstwa. Ale czy mała Julia będzie w stanie rozwinąć skrzydła, niosąc na barkach taki ciężar?W głównym konkursie festiwalu zostanie pokazany także film Jolanty Dylewskiej – mówił na krótko przed śmiercią w 2009 roku Marek Edelman , ostatni przywódca powstania w getcie warszawskim. Odpowiada na to pytanie w długo oczekiwanym i głośnym jeszcze przed premierą filmie, nad którego scenariuszem współpracowała Agnieszka Holland , a Andrzej Wajda współreżyserował fabularyzowane sceny filmu.to najnowszy, nagrodzony za reżyserię na festiwalu Sundance 2019, film Madsa Brüggera , znanego z charakterystycznej metod pracy filmowej – "performatywnego dziennikarstwa". Czy słynnemu prowokatorowi świata filmu uda się ujawnić prawdę o tajemniczej śmierci Daga Hammarskjölda w 1961 roku?Reperkusje wojny w Bośni i Hercegowinie, największej tragedii w Europie od czasów II wojny światowej, zgłębia Nebojša Slijepčević w filmieo kulisach spektaklu przedstawiającego historię zamordowanej w 1991 roku w Chorwacji 12-letniej Serbki. Autorem przedstawienia, które wbiło kij w mrowisko konfliktu chorwacko-serbskiego, jest Oliver Frljić, znany w Polsce za sprawą głośnego spektaklu Klątwa wystawionego na scenach warszawskiego Teatru Powszechnego.Najnowszy film Roberta Minerviniego, włoskiego reżysera mieszkającego w Teksasie:ukazuje codzienne życie czarnoskórych Amerykanów, którzy po serii zabójstw na tle rasowym w 2017 roku, wyszli na ulice Nowego Orleanu, żeby zaprotestować przeciwko rasizmowi i rozpocząć walkę o godność i sprawiedliwość. Widzowie 16. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity podczas spotkań mistrzowskich będą mieli okazję poznać tajniki pracy tego jednego z ciekawszych współczesnych reżyserów obrazujących wielokulturową rzeczywistość Stanów Zjednoczonych.W Konkursie Głównym także obsypana nagrodami na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Sundance Ljubomira Stefanova . To rozgrywająca się w Macedonii historia 55-letniej Hatidze, która z dala od wielkich miast wiedzie życie zgodnie z pradawnym rytmem koegzystencji człowieka z naturą.Na festiwalu licznie reprezentowane są głośne filmy dokumentalne odnoszące się do najnowszej historii Europy. Witalij Manski , dobrze znany publiczności z filmu, zwycięzcy 13. edycji Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, wprzedstawia historię dojścia do władzy rosyjskiego przywódcy. Współpraca ze sztabem wyborczym Władimira Putina umożliwiła Manskiemu podejść z kamerą do Putina i Borysa Jelcyna niespotykanie blisko i zobrazować moment politycznego przełomu w Rosji.W programie naszego festiwalu jak co roku znajdą się filmy przybliżające emocjonujące historie ze świata sztuki.Jill Magid, w części thriller, w części romans, dotyczy eksploracji spuścizny po najsłynniejszym meksykańskim architekcie Luisie Barragánie i stawia pytanie o to, kto powinien mieć prawo dostępu do jego prac. Grand Prix – Nagrodę Banku Millennium ma także szansę otrzymać Suhaiba Gasmelbariego , zdobywca Nagrody dla Najlepszego Filmu Dokumentalnego na tegorocznym Berlinale, w którym czterech leciwych członków sudańskiego klubu filmowego postanawia odrestaurować dawne kino pod Chartumem. Łączy ich miłość do dziesiątej muzy i żarliwa chęć ożywienia sudańskiego dziedzictwa filmowego.Także wrocławska, gdyńska, katowicka i bydgoska edycja Millennium Docs Against Gravity mają swoje Konkursy Główne w ramach festiwalu. Nagrodami są: Grand Prix Dolnego Śląska przyznawane podczas edycji we Wrocławiu, Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni, Nagroda w Konkursie Głównym przyznawana w Katowicach oraz Nagroda Bydgoszcz ART.DOC AWARD wręczana w Bydgoszczy., jednym z filmów prezentowanych w nowym konkursie o Nagrodę National Geographic za Najlepsze Zdjęcia, reżyserka Jaśmina Wójcik upamiętnia losy pracowników warszawskiej fabryki. Upadek komunizmu stał się początkiem jej końca. Byli pracownicy Ursusa odtwarzają jeden dzień pracy zakładu, współtworząc porywającą wizualnie i akustycznie opowieść. Wyjątkowe biografie bohaterów i ich związek z miastem są tematem filmu Ewy Podgórskiej , który miał światową premierę na festiwalu IDFA. Tym postaciom przyglądamy się z bliska – kamera towarzyszy im w przestrzeni przypominającej gabinet psychoterapeuty. Poznajemy w ten sposób ich najskrytsze pragnienia, wspomnienia miłości i relacji z ważnymi dla nich ludźmi.Relacji jednej z najsłynniejszych polskich par artystów przygląda się w niezwykłym wizualnie eseju z pogranicza kina i teatru Borys Lankosz ). W filmiewystępują Agata Buzek Zaangażowane dziennikarstwo polityczne jest tematem filmu Alex Winter opowiada w nim o prawdopodobnie największej jak dotąd aferze z ukrywaniem dochodów w rajach podatkowych przez sławy współczesnego świata. W Hans Pool przedstawia działalność pierwszego w historii obywatelskiego internetowego serwisu śledczego zajmującego się ujawnianiem prawdy o współczesnych zagadkowych sprawach – od katastrofy MH17 po wojnę domową w Syrii czy tajemnicze zatrucie rosyjskiego szpiega w Wielkiej Brytanii. Kim Longinotto opowiada o słynnej fotografce, reporterce i artystce z Palermo - Letizii Battaglii, która przez lata portretowała działania sycylijskiej mafii, przyczyniając się do wzbudzenia sprzeciwu włoskiego społeczeństwa wobec okrucieństwa grup wyjętych spod prawa.Widzowie w Warszawie, Gdyni, Wrocławiu, Bydgoszczy, Lublinie i po raz pierwszy w Katowicach – zobaczą najnowszy film nominowanego do Oscara, legendarnego reżysera Wernera Herzoga . To spotkanie na szczycie mistrza kinematografii z Michaiłem Gorbaczowem, radzieckim przywódcą, nagrodzonym pokojową Nagrodą Nobla, i historia wydarzeń, które ukształtowały współczesną rzeczywistość geopolityczną. Agnès Varda , wirtuozerka filmowych opowieści, laureatka honorowego Oscara, wkieruje kamerę na siebie samą. Nie jest to jednak typowy filmowy autoportret. To raczej zbiór komentarzy Vardy do jej życia i pracy jako reżyserki, fotografki, instalatorki.Trwa sprzedaż karnetów na warszawską edycję festiwalu:Więcej szczegółów na www.mdag.pl