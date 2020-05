Najlepsze filmy na podstawie książek. Top 15 filmów, które warto obejrzeć

Filmy na podstawie książek Stephena Kinga należą do najchętniej oglądanych ekranizacji powieści. Adaptacja "Skazanych na Shawshank" w reżyserii Franka Darabonta to historia niesłusznie oskarżonego o morderstwo bankiera (w tej roli Tim Robbins ), który zostaje skazany na dożywocie. Nie potrafiąc dostosować się do reguł brutalnej więziennej gry, obmyśla on plan ucieczki. Film zyskał uznanie zarówno widzów, jak i krytyków. Szczególną sympatię publiczności zyskał Morgan Freeman , który wcielił się w przyjaciela głównego bohatera.