Grudniowe nowości na Netflix

1 grudnia





W Hotelu Transylvania potwory mogą odpocząć z daleka od ciekawskich ludzkich oczu. Gospodarzami hotelu są Hrabia Dracula oraz jego 118-letnia córka Mavis, zachowująca się dokładnie tak, jak inne nastolatki. Kiedy Mavis łamie świętą zasadę potworów polegającą na unikaniu kontaktów z ludźmi, wprowadza tym samym w ruch łańcuch wydarzeń, które zagrażają hotelowi Transylwania i egzystencji potworów.







Anglia, XVIII wiek. Wdowa i jej trzy skrajnie różne od siebie córki zostają zmuszone do opuszczenia rodzinnej posiadłości.







4 grudnia

5 grudnia

Aldovia dostaje pod choinkę cudowny prezent - królewskie dziecko. Królowa Amber musi jednak odnaleźć zawieruszony traktat pokojowy, by ocalić rodzinę i całe królestwo.







6 grudnia

11 grudnia









12 grudnia

13 grudnia

16 grudnia

18 grudnia

20 grudnia





21 grudnia





24 grudnia

"Zagubieni w kosmosie", sezon 2.

26 grudnia







"Ty", 2. sezon

Grudzień na Netflix zapowiada się wyjątkowo gorąco i magicznie! Na platformie pojawi się mnóstwo długo wyczekiwanych produkcji – w tym Jonathanem Pearce'em na ekranie,ze Scarlett Johansson Adamem Driverem oraz pełen akcji film Michaela Baya wyciskający siódme poty z Ryana Reynoldsa Wśród nowości znajdziecie też sporo ponadczasowych hitów, takich jakczy. Bierzcie to i oglądajcie!Życzymy miłego czasu z dobrym kinem.Dr Louis Creed ( Jason Clarke ), po przeprowadzce z żoną ( Amy Seimetz ) i ich dwojgiem małych dzieci z Bostonu do wiejskiego Maine, odkrywa ukryte głęboko w lesie dziwne, tajemnicze cmentarzysko. Kiedy w rodzinie dochodzi do tragedii, Louis zwraca się z prośbą o pomoc do swego nieco dziwacznego sąsiada ( John Lithgow ). Ich wspólne odkrycie będzie miało przerażające konsekwencje.Venkman ( Bill Murray ), Stantz ( Dan Aykroyd ) i Spengler ( Harold Ramis ) zakładają firmę zajmującą się zwalczaniem i łapaniem duchów. Ich sukcesy nie podobają się urzędnikowi organizacji środowiskowej, Peckowi ( William Atherton ), który doprowadza do zamknięcia przyjaciół w areszcie. Tymczasem miasto zaczyna opanowywać starożytny duch Gozer, który dostaje się do Nowego Jorku między wymiarowym kanałem znajdującym się w mieszkaniu Dany Barrett ( Sigourney Weaver ). Wkrótce potwory opanowują każdy zakątek miasta. Burmistrz ( David Margulies ), wbrew sprzeciwom Pecka, uwalnia i wzywa do pomocy pogromców.John Brennan ( Russell Crowe ) uważa swoje życie za doskonałe, dopóki jego żona, Lara ( Elizabeth Banks ) nie zostaje aresztowana za morderstwo, którego, jak twierdzi, nie popełniła. John stara się zapobiec rozpadowi rodziny - wychowuje syna i wykłada w college'u, jednocześnie zbierając dowody, niewinności swojej żony. Po odrzuceniu ostatniej apelacji za jedyną szansę mężczyzna uważa ucieczkę Lary z więzienia. Szuka pomocy u doświadczonego uciekiniera (Liam Neeson), wkraczając w niezwykle niebezpieczny świat i ryzykując wszystko dla ukochanej kobiety.Małżeństwo Kranków, by uniknąć bożonarodzeniowego szaleństwa, całą energię wkłada w przygotowania do urlopu na Karaibach.W rodzinnym domu doktor Elise Rainier mieszka demon KeyFace. Kobieta musi stawić mu czoła i uratować swoją duszę, nim zostanie przeklęta na wieki. Noah Baumbach przedstawia przenikliwe studium porażki małżeństwa, która wcale nie musi oznaczać rozpadu rodziny. W rolach głównych Scarlett Johansson Henry Lee Lucas zostaje oskarżony o morderstwo, po czym przyznaje się do setek innych zabójstw. Ten serial dokumentalny analizuje, ile prawdy było w jego słowach.Trzecia część ekranizacji światowego bestselleru – trylogii autorstwa E.L. James. Szczęśliwi Christian i Ana wiodą dostatnie, pełne miłości życie. Codzienność nie zabiła w nich namiętności. Ale nad ich związek nadciągają czarne chmury. Były szef Any, Jack Hyde, który poprzysiągł zemstę, czeka na czas, w którym będzie mógł jej dokonać.Pięcioosobowa rodzina stara się przetrwać w świecie pełnym potworów, które stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo, a zwabia je najmniejszy hałas.Szóstka niezastąpionych mistrzów swojego fachu została wybrana do wypełnienia ważnej misji — zmienienia świata na lepsze. O ich dokonaniach będą pamiętać pokolenia.Szóstka niezastąpionych mistrzów swojego fachu została wybrana do wypełnienia ważnej misji — zmienienia świata na lepsze. O ich dokonaniach będą pamiętać pokolenia.Kubański emigrant Tony Montana opuszcza ojczyznę i przybywa do Miami. Razem z przyjacielem, Mannym Riberą, zaczyna pracować dla mafii narkotykowej.Oparta na faktach historia o brazylijskiej legendzie Formuły 1, który przez wielu fanów wyścigów samochodowych uważany jest za najlepszego kierowcę wszech czasów.Joel odkrywa, że jego była dziewczyna poddała się zabiegowi wymazania go z pamięci. On postanawia zrobić to samo, ale w trakcie operacji uświadamia sobie, że wciąż ją kocha.Jack Walsh trudni się doprowadzaniem zbiegłych lub ukrywających się przestępców przed oblicze prawa. Pewnego dnia otrzymuje niezwykle lukratywną propozycję: 100 tysięcy dolarów za schwytanie oszusta finansowego, Jonathana Mardukasa. Skuty jedną parą kajdanek z byłym księgowym, przypuszcza, że ich wspólna podróż z Nowego Jorku do Los Angeles upłynie spokojnie. Nie wie jednak jednego: oszust jest winien 15 milionów dolarów gangsterowi nazwiskiem Serrano, który poprzysiągł mu krwawą zemstę.Ron, zgłaszając się na ochotnika do armii, jest dumny, że służy ojczyźnie. Rany, jakie odnosi w Wietnamie powodują nie tylko kalectwo, ale także całkowitą zmianę jego światopoglądu.Ten serial dokumentalny stanowi kronikę poszukiwań psychopaty, które prowadzili internauci z całego świata. Byłoby dla niego lepiej, gdyby zostawił te kotki w spokoju.Wiedźmin Geralt, zmutowany łowca potworów, szuka swojego miejsca w świecie, gdzie ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra.W tym kameralnym filmie Fernando Meirellesa o przełomowym momencie w historii Kościoła katolickiego główne role grają Anthony Hopkins Dzięki przełomowej technologii Callum Lynch doświadcza przygód swojego przodka, asasyna Aguilara, żyjącego w XV-wiecznej Hiszpanii. Wkrótce podejmuje walkę z potężnymi templariuszami.Młody mężczyzna przyjeżdża do ośrodka odnowy biologicznej, aby zabrać stamtąd swojego szefa. Nie wie, że miejsce skrywa mroczny sekret.Przygód rodziny Robinsonów ciąg dalszy. Rozbitkowie kontynuują walkę z przeciwnościami losu i nieznanymi zagrożeniami, aby przeżyć i uciec.Mroczny dramat powraca z drugim sezonem. Joe za bezpieczną kryjówkę wybrał Los Angeles. Czy uda mu się zacząć wszystko od nowa?