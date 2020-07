Najlepsze filmy azjatyckie. Top 15 filmów, które warto obejrzeć

Dowód na to, że remaki nie zawsze są złe. " Ryksiarz " jest bowiem nową wersją filmu z 1943 roku. Co ciekawe oba nakręcił ten sam reżyser Hiroshi Inagaki . Jest to historia młodego ryksiarza, który pomaga rannemu chłopcu i zaprzyjaźnia się z jego rodziną. Kiedy ojciec ginie, bohater zostaje poproszony o to, by nauczył chłopca, jak być mężczyzną. W głównej roli rewelacyjnie sprawdził się Toshiro Mifune