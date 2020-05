Najlepsze filmy o narkotykach. Top 15 filmów, które warto zobaczyć 

Fear and Loathing in Las Vegas

Ah, " Las Vegas Parano "! Dzika podróż do narkotykowego piekła, nieba i czyśćca. W roli kapitana - Terry Gilliam , jako naćpani do nieprzytomności pasażerowie - Johnny Depp Benicio del Toro . A ponad nimi - duch bitnikowskiej legendy, Huntera S. Thompsona. Przygoda życia? Raczej pęd ku śmierci - tyle że naprawdę, naprawdę zabawny. " Las Vegas Parano " to uzależnienie jako literacka oraz egzystencjalna transgresja i zarazem najlepszy "tripowy" film w dziejach kina.