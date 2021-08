Najlepsze filmy o strażakach. Top 10 filmów, które warto zobaczyć

Only the Brave

Eric March służy w straży pożarnej od ponad dwóch dekad. O gaszeniu pożarów wie wszystko - to jego praca i największa pasja. Dzięki uporowi bohatera do życia zostaje powołana jednostka specjalnie wyszkolonych strażaków, którzy latem 2013 roku stają do walki z szalejącym żywiołem, pochłaniającym lasy Arizony i nieuchronnie zbliżającym się do miasta. Grupa herosów pokaże światu, czym są hart ducha, męska przyjaźń i poświęcenie. W " Tylko dla odważnych " temperatura ekranowych emocji jest równie wysoka co temperatura płomieni. To w równym stopniu zasługa doskonałej obsady pod wodzą Josha Brolina jak i reżysera Josepha Kosinskiego (" Tron: Dziedzictwo "), który umiejętnie łączy ze sobą dramat oraz wysokooktanowe kino akcji.