Najlepsze filmy o rycerzach. Top 15 filmów, które warto obejrzeć

NAJLEPSZE FILMY O RYCERZACH

Dziś mamy dla Was ranking, w którym wybieramy najlepsze filmy o rycerzach. Będzie w nim wiele filmów, których akcja toczy się w średniowieczu. Aby każdy znalazł coś dla siebie, na naszą listę trafiły zarówno kasowe hity pełne widowiskowych scen batalistycznych (" Braveheart ", " Królestwo niebieskie ") i klasyka kina (" Męczeństwo Joanny d'Arc ", " Siódma pieczęć "), jak i nieco zapomniane, ale wciąż wielkie hity ery VHS (" Armia ciemności "). Koniecznie zobaczcie też nasze pozostałe zestawienia, m.in. najlepsze filmy skandynawskie Najlepsze filmy o rycerzach to nie tylko monumentalne dzieła, które z dbałością o szczegóły pokazują realia życia w średniowieczu. Twórcy często sięgają po ten romantyczny motyw, by stworzyć nie tyle film historyczny, co przygodowy. Zdarza się, że rycerze zostają przeniesieni do czasów współczesnych (" Goście, goście "), a panujące w średniowieczu zasady twórcy zastępują współczesnymi zwyczajami (" Obłędny rycerz ") lub bezpardonowo wyśmiewają (" Monty Python i Święty Graal "). Z drugiej strony najlepsze filmy o rycerzach często mówią o postaciach historycznych. Sama Joanna d'Arc doczekała się kilku filmowych biografii, a jej losy na przestrzeni lat opowiadali najsłynniejsi twórcy X muzy, od. Georgesa Mélièsa po Luca Bessona . Inną postacią przeniesioną na wielki ekran z kart historii jest choćby William Wallace, bohater " Braveheart ". Filmy o rycerzach często opierają się też na legendach, których korzenie sięgają średniowiecza (np. filmy o rycerzach Okrągłego Stołu). Z tego względu, biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę miejsc w rankingu, czasami rezygnowaliśmy z zamieszczenia w nim filmów, które bardzo cenimy na rzecz tych, które cenimy bardziej. Mamy nadzieję, że w komentarzach nie tylko podzielicie się z nami swoją opinią o wybranych tytułach, ale też zdradzicie, jakie są Wasze ulubione filmy o rycerzach.