Netflix: Polski Top 10 tygodnia – "Stranger Things" bez konkurencji

Gangsterska opowieść w reżyserii Michała Węgrzyna (" Gierek ", " Proceder ") to ekranizacja książki Marcina "Kali" Gutkowskiego . Główny bohater o tytułowym przydomku "Krime" na co dzień trudni się kradzieżami. Jego życie zmienia się, gdy poznaje Kamilę i traci dla niej głowę. Czy dzięki prawdziwej miłości uda mu się odmienić swój los?

Duński kucharz jedzie do Toskanii, aby sprzedać firmę swojego ojca. Poznana na miejscu kobieta skłania go do przemyślenia jego stosunku do życia i miłości.

Lola ( Victoria Justice ), energiczna importerka win z Los Angeles, rzuca pracę w nadziei na założenie własnej firmy winiarskiej i z zapałem rezerwuje bilet do odległej części Australii, aby zdobyć pierwszego klienta, Vaughn Family Wines. Niestety, rodzina Vaughnów nie jest zainteresowana robieniem interesów z raczkującą firemką. Lola nie daje za wygraną i postanawia zatrudnić się na owczej farmie Vaughnów. Z początku Lola nie wydaje się stworzona do ciężkiej roboty – naprawianie płotów i zaganianie owiec to zdecydowanie nie jej bajka. Jednak wkrótce zaprzyjaźnia się z czarującym zarządcą farmy, Maxem ( Adam Demos ), który wprowadza ją w tajniki tej pracy. W miarę jak coraz lepiej się poznają, Lola odkrywa, że Australia wniosła w jej życie o wiele więcej niż tylko zamiłowanie do pracy i nowo odkryte uczucie do Maxa. Czy jego sekrety staną na przeszkodzie jej romantycznym planom?

(Sezon 3) Gdy wydawało się, że to Marifer doprowadziła do śmierci Sary, przecinając linki spadochronu, wszystkie domniemania legły w gruzach w finałowej scenie drugiego sezonu, gdy Nicandro powiedział, że to nie Marifer ją zabiła, ale "my". Kto i dlaczego? Odpowiedzi na te oraz inne pytania przyniesie trzeci, finałowy, a przy tym najbardziej zaskakujący i obfitujący w zwroty akcji sezon. Wróćmy do najważniejszej kwestii... Co naprawdę stało się z Sarą?