Netflix: Top 10 tygodnia – na szczycie "Gray Man" i "Virgin River"

Girl in the Picture

Rozpieszczony gracz chce wziąć udział w nadchodzącym turnieju, ale choroba jego matki i ekscentryczna ciotka zmuszają go do przemyślenia priorytetów.

Daughter of the Wolf

Agent CIA Court Gentry ( Ryan Gosling ), znany również jako Gray Man, był niegdyś wysoko wykwalifikowanym "kupcem śmierci". Gentry zostaje przechwycony z federalnego więzienia i zwerbowany przez swojego opiekuna, Donalda Fitzroya ( Billy Bob Thornton ). Jednak tym razem sytuacja się odwraca. Gray Man zostaje celem Lloyda Hansena ( Chris Evans ), który nie cofnie się przed niczym, by go wyeliminować.

(Sezon 1) Jest rok 2036 – 14 lat po tym, jak pigułka z napisem Joy wywołała tyle bólu, Jade Wesker walczy o przetrwanie w świecie opanowanym przez żądne krwi, zakażone, makabryczne stworzenia. Pośród tej rzezi Jade zmaga się z demonami swojej przeszłości w New Raccoon City, mrożącymi krew w żyłach powiązaniami swojego ojca ze złowrogą korporacją Umbrella, ale przede wszystkim z tym, co stało się z jej siostrą Billie.

(Sezon 4) Chociaż Mel nie ma pojęcia, czy nosi dziecko swojego nieżyjącego męża Marka, czy dziecko Jacka, zaczyna czwarty sezon z optymizmem. Przez wiele lat marzyła, aby zostać matką, a jej marzenie ma wkrótce się spełnić. Jack ją wspiera i cieszy się na dziecko, jednak kwestia ojcostwa trochę go gryzie. Sprawy komplikuje przybycie nowego lekarza, który też chciałby założyć rodzinę. Hope nadal dochodzi do siebie po wypadku, a utrzymujące się psychologiczne efekty uszkodzenia mózgu będą miały poważne konsekwencje zarówno dla niej, jak i dla Doca. Próbując udowodnić, że mężczyzna, którego kocha, jest niewinny, Brie nieoczekiwanie zbliża się do Mike’a. Jest też o krok bliżej do rozpracowania przestępczej siatki Calvina. Preacher zaczyna nowy związek, ale nadal żyje nadzieją na powrót Christophera i Paige.