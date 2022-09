Netflix prezentuje najciekawsze premiery na październik 2022

1 października

Alfie 2004 43 min. 6,5 26 051 ocen społeczności 6 255 chce zobaczyć Dramat Komedia Romans Jude Law Marisa Tomei Alfie zbyt łatwo ulega pożądaniu i nie potrafi się ustatkować. Ale gdy jedna z jego kochanek spodziewa się dziecka, zaczyna zastanawiać się nad swoim postępowaniem.

5 października

Wielka woda 2022 - 1 383 chce zobaczyć Dramat Katastroficzny Agnieszka Żulewska Tomasz Schuchardt Wielka woda " to sześcioodcinkowy dramat katastroficzny rozgrywający się podczas powodzi tysiąclecia, która nawiedziła Wrocław i okolice w 1997 roku. Gdy fala powodziowa zbliża się do stolicy Dolnego Śląska, zapada decyzja - aby oszczędzić miasto przed niszczącym żywiołem, należy poświęcić okoliczne wsie i pola. Jak jedna decyzja wpłynie na życie całej społeczności? Trójka głównych bohaterów, postawiona w obliczu sytuacji ekstremalnej, zmierzy się z wydarzeniami, których następstwem będzie ogrom zniszczeń oraz śmierć niewinnych osób.

Telefon pana Harrigana Mr. Harrigan’s Phone 2022 46 min. 272 chce zobaczyć Horror Donald Sutherland Jaeden Martell Gdy Craig, młody chłopak z małego miasteczka ( Jaeden Martell ), poznaje pana Harrigana, starszego miliardera samotnika ( Donald Sutherland ), nieoczekiwanie nawiązuje z nim relację, której osią jest wspólna miłość do książek i lektury. Po śmierci mężczyzny Craig odkrywa, że nie wszystko się skończyło i ze zdziwieniem zdaje sobie sprawę z tego, że jest w stanie komunikować się ze swoim przebywającym w zaświatach przyjacielem przez iPhone’a. Ten film o dorastaniu i zjawiskach nadprzyrodzonych udowadnia, że są takie połączenia, które nigdy nie zostają zerwane.

7 października

Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie Luckiest Girl Alive 2022 55 min. 410 chce zobaczyć Dramat Mila Kunis Jennifer Beals Tytułowa "Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie" to Ani FaNelli – wygadana nowojorczanka, która wydaje się mieć wszystko, czego potrzeba do szczęścia: świetną pracę w modnym magazynie, szafę pełną zabójczych ciuchów i wymarzony ślub na wyspie Nantucket w najbliższych planach. Aż pewnego dnia reżyser dokumentu kryminalnego prosi ją o opowiedzenie o szokującej sytuacji, która miała miejsce, gdy Ani chodziła do prestiżowego liceum Brentley School. Zmusza ją to do spojrzenia w oczy mrocznej prawdzie, która po latach nadal może zrujnować jej idealnie poukładane życie.

Drużyna Odkupienia The Redeem Team 2022 37 min. 46 chce zobaczyć Dokumentalny Sportowy LeBron James i Dokument, w którym wykorzystano nieznane wcześniej nagrania olimpijskie i materiały zza kulis, o walce amerykańskiej męskiej drużyny koszykarskiej o złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku – po szokującej klęsce cztery lata wcześniej w Atenach. Dokument przedstawia fascynującą historię budowania zespołu i zawiera wnikliwe wywiady ze sportowcami i trenerami, takimi jak Dwyane Wade Mike "Coach K" Krzyzewski , którzy wspominają, jak doszło do tego, że The Redeem Team ustanowił nowy standard amerykańskiej koszykówki.

Klub Północny The Midnight Club 2022 - 393 chce zobaczyć Horror Adia Igby Rigney W hospicjum dla nieuleczalnie chorej młodzieży ósemka pacjentów spotyka się co noc o północy, aby opowiadać sobie historie o duchach – i zawiera pakt, że następny z nich, kto umrze, da grupie znak z zaświatów. Na podstawie powieści z 1994 roku o tym samym tytule oraz innych książek Christophera Pike’a.

Derry Girls 2018 - 23 min. 7,5 5 381 ocen społeczności 1 915 chce zobaczyć Komedia Dla młodzieży Saoirse-Monica Jackson Jamie-Lee O'Donnell "Derry Girls" wracają z trzecim sezonem szczerej komedii o życiu rodzinnym, stworzonej przez Lisę McGee. Irlandia Północna powoli dorasta, ale ta grupka bęcwałów nie wykazuje oznak dojrzałości. Tymczasem w powietrzu czuć nadzieję na zakończenie konfliktu…

10 października

Brooklyn 9-9 Brooklyn Nine-Nine 2013 - 2022 23 min. 8,1 36 393 oceny społeczności 11 474 chce zobaczyć Komedia kryminalna Andy Samberg Terry Crews Jake Peralta, zdolny, ale niezbyt dojrzały policjant z Brooklynu, musi nauczyć się przestrzegać zasad i współpracować z innymi – bo tego właśnie oczekuje nowy przełożony.

12 października

Detektyw Belascoarán Belascoarán 2022 - 4 chce zobaczyć Kryminał Thriller Luis Gerardo Méndez Paulina Gaitan Stare biurko, papieros i nużące czekanie na klientów? Niekoniecznie… Miasto takie jak Meksyk potrzebuje detektywa z prawdziwego zdarzenia. Już wkrótce Belascoarán Shayne pokaże, jak działa niezależny meksykański detektyw w latach 70. XX wieku.

13 października

Wyjątek Exception 2022 - 12 chce zobaczyć Horror Sci-Fi Anime W dalekiej przyszłości ludzkość musiała opuścić Ziemię i przenieść się do innej galaktyki. Drużyna zwiadowców wyrusza na poszukiwania planety nadającej się do terraformacji. Cała załoga zostaje odtworzona przy użyciu biologicznej drukarki 3D, jednak błąd systemu sprawia, że jeden z jej członków, Lewis, ukazuje się w zdeformowanym stanie. Gdy Lewis zwraca się przeciwko swoim towarzyszom, Ninie, Mackowi, Patty i Oscarowi, w przerażających mrokach statku kosmicznego rozpoczyna się odliczanie do końca misji.

Playlista Spellistan 2022 45 min. 15 chce zobaczyć Biograficzny Dramat Głównymi bohaterami serialu " Playlista " są Daniel Ek, młody szwedzki przedsiębiorca z sektora nowych technologii, i jego najbliżsi partnerzy, którzy zrewolucjonizowali całą branżę, oferując odbiorcom na całym świecie bezpłatne i legalne piosenki z wykorzystaniem streamingu. To opowieść o tym, jak wierność własnym przekonaniom, żelazna konsekwencja, dojścia oraz wielkie marzenia mogą pomóc małym graczom podważyć status quo i zmienić nasze przyzwyczajenia związane ze słuchaniem muzyki.

14 października

Pragnienie wybawienia Tutto chiede salvezza 2022 - 4 chce zobaczyć Dramat Komedia Federico Cesari Czy siedmiodniowy przymusowy pobyt na oddziale psychiatrycznym jest tylko dla tych, którzy postradali zmysły? Takie pytanie zadaje sobie Daniele, wrażliwy dwudziestolatek, który po kryzysie psychicznym budzi się na oddziale psychiatrycznym wraz z piątką nietypowych współpacjentów, z którymi – jak mu się zdaje – zupełnie nic go nie łączy. Wśród lekarzy chcących grzebać w jego umyśle i z pozoru cynicznych oraz obojętnych pielęgniarek spędza tam siedem długich, pełnych napięcia dni, które z początku są niczym wyrok, lecz z czasem stają się jednym z najbardziej przełomowych doświadczeń w jego życiu. To dramat o trudach egzystencjalnych zakorzeniony w tradycji najlepszych włoskich komedii o słodko-gorzkim tonie ze współczesną nutą, który jednocześnie chwyta za serce i przynosi nadzieję nowym pokoleniom.

Święta rodzina Sagrada familia 2022 34 chce zobaczyć Dramat Najwa Nimri Carla Campra Rodzina ukrywająca szokującą tajemnicę zaczyna nowe życie w Madrycie, jednak nowe znajomości krzyżują ich plany, a przeszłość zaczyna deptać im po piętach.

19 października

Notre Dame Notre-Dame, la part du feu 2022 6 chce zobaczyć Dramat Roschdy Zem Caroline Proust Akcja serialu rozgrywa się tej nocy, której płonęła Notre Dame. Osią jego fabuły są losy mężczyzn i kobiet, którzy muszą ugasić swoje własne pożary. Gdy paryscy strażacy próbują opanować szalejący w katedrze ogień, bohaterowie serialu przechodzą ciężkie próby – muszą ze sobą walczyć, kochać siebie nawzajem, natykać się na siebie, nienawidzić się, uśmiechać się do siebie albo sobie pomagać, tak aby ostatecznie zyskać szansę na rozpoczęcie wszystkiego od nowa.

21 października

Od zera From Scratch 2022 - 53 chce zobaczyć Dramat Zoe Saldana Eugenio Mastrandrea "Od zera" to historia o miłości przekraczającej granice kultur inspirowana autentycznymi wspomnieniami. Jej bohaterką jest Amahle "Amy" Wheeler (w której rolę wciela się Zoe Saldaña ) – amerykańska studentka ucząca się we Włoszech, która zakochuje się w sycylijskim kucharzu o imieniu Lino. Porwani w wir romansu, muszą zmierzyć się z różnymi wyzwaniami, jak choćby ich całkowicie odmienne pochodzenie. Tak jak w prawdziwym życiu chwile radości przeplatają się z poważniejszymi wątkami. Lecz gdy problemy zdrowotne Lino stawiają przyszłość pary pod znakiem zapytania, obie rodziny się jednoczą, by stworzyć nietypowy klan, który udowadnia, że miłość naprawdę nie zna żadnych granic.

Barbarzyńcy Barbaren 2020 - 47 min. 6,6 8 447 ocen społeczności 1 775 chce zobaczyć Dramat Historyczny Akcja Laurence Rupp Jeanne Goursaud Rok po bitwie w Lesie Teutoburskim wojska rzymskie wracają do Germanii silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a Ari ponownie musi stawić czoła swojej rzymskiej przeszłości. Jego brat przeszedł na stronę Rzymu, aby ukarać Ariego za zdradę. Thusnelda i Ari łączą siły, aby zjednoczyć plemiona przeciwko cesarstwu. Folkwin rzuca bogom złowrogie wyzwanie.

Potomkowie Descendant 2022 49 min. 8,0 1 ocena społeczności 6 chce zobaczyć Dokumentalny Autorka filmów dokumentalnych Margaret Brown (" The Order of Myths ", " Niewidzialna katastrofa ") wraca do swojej rodzinnej miejscowości Mobile w stanie Alabama, by udokumentować poszukiwanie i historyczne odkrycie Clotildy – ostatniego statku, który przewiózł afrykańskich niewolników do USA. Jego odkrycie w 2019 roku po stu latach tajemnicy i spekulacji zwróciło uwagę ku potomkom pierwotnych mieszkańców Africatown. Film przedstawia poruszający obraz społeczności aktywnie walczącej o zachowanie swojego dziedzictwa oraz bada, jak sprawiedliwość funkcjonuje w dzisiejszych czasach.

25 października

26 października

Król Staten Island The King of Staten Island 2020 16 min. 7,0 4 434 oceny społeczności 2 597 chce zobaczyć Dramat Komedia Pete Davidson Marisa Tomei Tatuażysta, który mimo upływu lat nie potrafi się pozbierać po śmierci ojca-strażaka, zupełnie się rozkleja, gdy jego mama zaczyna się spotykać z innym strażakiem.

Dobry opiekun The Good Nurse 2022 1 min. 6,5 2 oceny społeczności 451 chce zobaczyć Thriller Jessica Chastain Eddie Redmayne Amy jest pielęgniarką o dobrym sercu i samotną matką zmagającą się z poważną chorobą serca, lecz nocne zmiany na OIOM-ie doprowadzają ją do kresu sił fizycznych i psychicznych. Niespodziewanie otrzymuje pomoc w postaci Charliego — wrażliwego pielęgniarza, który zaczyna pracę na jej oddziale. Podczas wspólnie przepracowanych nocy tworzy się między nimi więź przyjaźni i po raz pierwszy od dawna Amy zaczyna wierzyć w pomyślny los dla siebie i swoich córek. Jednak seria tajemniczych zgonów pacjentów doprowadza do wszczęcia śledztwa, w którym Charlie jest głównym podejrzanym. Amy musi zaryzykować życie i bezpieczeństwo dzieci, by odkryć prawdę.

28 października

Gdybym tylko wiedziała Si lo hubiera sabido 2022 - 1 chce zobaczyć Dramat Fantasy Megan Montaner Miquel Fernández Emma to trzydziestolatka rozczarowana trwającym od dekady małżeństwem z Nando oraz nudnym życiem rodzinnym. Uwięziona w pułapce rutyny i znużona codziennością, w której nie miejsca ani na porywy serca, ani na jakiekolwiek namiętności, kobieta uświadamia sobie, że gdyby mogła cofnąć czas, nie przyjęłaby oświadczyn Nando, dlatego postanawia się z nim rozwieść. Kilka dni później Emma wybiera się wraz z przyjaciółmi obejrzeć wyjątkowe zaćmienie Księżyca. Za sprawą pewnej anomalii czasowej przenosi się wówczas 10 lat wstecz, do roku 2008, a jej trzydziestoletni umysł zostaje zamknięty w ciele dwudziestolatki. Życie daje jej więc szansę na ponowne przeanalizowanie tego, kim jest i kim pragnie się stać. Emma ma przy tym ogromną przewagę – wie już bowiem, co dla świata przyniesie najbliższa dekada.

Październik tuż-tuż, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W październiku Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale (" Detektyw Belascoarán ", " Playlista ", " Od zera "), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (trzeci sezon " Derry Girls ", szósty sezon " Big Mouth ", ósmy sezon " Brooklyn 9-9 "), a także filmy oryginalne (" Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie ", " Dobry opiekun ", " Na Zachodzie bez zmian "). Fanów polskich produkcji z pewnością ucieszą premiery dwóch seriali oryginalnych – " Wielkiej wody ", opowiadającej o powodzi w 1997 roku, oraz " Gangu Zielonej Rękawiczki " – historii trzech szlachetnych złodziejek, które po nieudanym napadzie ukrywają się w cichym domu opieki.Jeśli szukacie seansu na zbliżające się Halloween, wśród nowości Netfliksa znajdziecie kilka tytułów z dreszczykiem. My polecamy " Telefon pana Harrigana ", czyli adaptację opowiadania Stephena Kinga , miniserial dokumentalny " Rozmowy z mordercą: Taśmy Jeffreya Dahmera " i antologię " Gabinet osobliwości Guillermo del Toro ".A to nie wszystko! Zobaczcie przygotowane przez naszą redakcję zestawienie najciekawszych premier, które już w październiku trafią na Netflix! Na który film lub serial czekacie najbardziej? Który tytuł polecicie znajomym? Czekamy na Wasze komentarze.