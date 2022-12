Netflix prezentuje najciekawsze premiery na styczeń 2023

1 stycznia

Szkoła czarownic: Dziedzictwo The Craft: Legacy 2020 37 min. 4,3 2 542 oceny społeczności 1 208 chce zobaczyć Fantasy Horror Cailee Spaeny Zoey Luna Główną bohaterką filmu jest Lilith, która wraz z matką przeprowadza się do Los Angeles, gdzie zamieszka wraz ze swoim ojczymem. W nowym liceum dziewczyna zaprzyjaźnia się z trzema koleżankami, z którymi zaczyna eksperymentować z czarami. W wyniku magicznego eksperymentu wszystkie dziewczyny otrzymują nadprzyrodzone moce od bóstwa Manon. Początkowo nowe umiejętności zdają się rozwiązywać wszystkie problemy nastolatek, ale z czasem doprowadzają do mrocznych konsekwencji.

Kalejdoskop Kaleidoscope 2023 64 chce zobaczyć Dramat Kryminał Akcja Rozgrywający się na przestrzeni 24 lat " Kalejdoskop " to odcinkowa antologia o ekipie genialnych złodziei, którzy próbują włamać się do pozornie idealnie zabezpieczonego skarbca, żeby zdobyć największy łup w historii. W każdym odcinku dowiadujemy się, jak za sprawą kombinacji zemsty, spisków, układów i zdrady ekipa złodziei planowała skok na strzeżony przez najpotężniejszych ochroniarzy świata i stróżów prawa cel. Komu uda się uniknąć odpowiedzialności? Komu można zaufać?

4 stycznia

Zakłamane życie dorosłych La vita bugiarda degli adulti 2023 - 6,0 1 ocena społeczności 77 chce zobaczyć Dramat

dziewczynce, która staje się kobietą. Historia o porzucaniu radosnej dziecięcej twarzy i poszukiwaniu nowej osadzona jest w latach 90. ubiegłego wieku w Neapolu, który również pokazuje nam dwa oblicza. Neapol wyżyn przywdziewa maskę wytworności, a ten z nizin chowa się za zasłoną krzykliwości i banału. Giovanna balansuje między tymi dwoma światami, czasem upadając, to znowu się wznosząc, wciąż zaskoczona tym, że żaden z nich nie przynosi jej odpowiedzi ani ratunku. Zakłamane życie dorosłych " to mocna i poruszająca opowieść o Giovannie –dziewczynce, która staje się kobietą. Historia o porzucaniu radosnej dziecięcej twarzy i poszukiwaniu nowej osadzona jest w latach 90. ubiegłego wieku w Neapolu, który również pokazuje nam dwa oblicza. Neapol wyżyn przywdziewa maskę wytworności, a ten z nizin chowa się za zasłoną krzykliwości i banału. Giovanna balansuje między tymi dwoma światami, czasem upadając, to znowu się wznosząc, wciąż zaskoczona tym, że żaden z nich nie przynosi jej odpowiedzi ani ratunku.

5 stycznia

Kowbojka z Kopenhagi Copenhagen Cowboy 2022 - 368 chce zobaczyć Dramat Angela Bundalovic Lola Winding Refn Kowbojka z Kopenhagi " to trzymający w napięciu serial z gatunku noir opowiadający skąpaną w świetle neonów historię tajemniczej bohaterki o imieniu Miu. Mając dość służenia innym, przemierza złowieszczy krajobraz świata przestępczego Kopenhagi w poszukiwaniu nowego początku. Pragnąc sprawiedliwości i zemsty, spotyka swoją nemesis, Rakel, i wraz z nią wyrusza w odyseję po świecie naturalnym i nadprzyrodzonym. Przeszłość ostatecznie przekształca i definiuje ich przyszłość, gdy obie te kobiety odkrywają, że nie są same, lecz jest ich wiele.

Totenfrau 2022 - 4 chce zobaczyć Kryminał Opowieść o nieustającej walce dobra ze złem toczącej się w każdym z nas. Jak daleko posunie się targana silnymi emocjami kobieta, by pomścić śmierć swojego męża?

Ginny & Georgia 2021 - 54 min. 7,1 15 903 oceny społeczności 2 207 chce zobaczyć Dramat Familijny Dla młodzieży Antonia Gentry Brianne Howey Jak żyć ze świadomością, że własna matka jest morderczynią? Tego właśnie chce się dowiedzieć Ginny. Obarczona świadomością, że Kenny – jej ojczym – nie umarł z przyczyn naturalnych, musi pogodzić się nie tylko z faktem, że Georgia go zabiła, lecz także z tym, że zrobiła to, aby chronić Ginny. Z drugiej strony Georgia wolałby nie rozpamiętywać przeszłości – w końcu ma wesele do zaplanowania! Jednak jej przeszłość ma to do siebie, że nigdy nie pozostaje zapomniana na długo…

6 stycznia

Bielmo The Pale Blue Eye 2022 10 min. 5 439 chce zobaczyć Thriller Christian Bale Harry Melling West Point, 1830 rok. Pewnego szarego zimowego poranka okazuje się, że jeden z kadetów nie żyje. Ale kiedy jego ciało trafia do kostnicy, okazuje się, że serce młodego człowieka zostało umiejętnie usunięte, a tragedia staje się zbrodnią. Obawiając się nieodwracalnych konsekwencji dla raczkującej akademii wojskowej, jej dowódcy zwracają się do lokalnego detektywa Augustusa Landora ( Christian Bale ), aby rozwiązał sprawę morderstwa. Na przeszkodzie Landorowi staje kodeks milczenia żołnierzy, zatrudnia więc do pomocy jednego z nich – ekscentrycznego kadeta, który pogardza rygorami wojskowymi i ma zamiłowanie do poezji — młodego mężczyznę znanego jako Edgar Allan Poe ( Harry Melling ).

10 stycznia

Autostopowicz z siekierą The Hatchet Wielding Hitchhiker 2023 5 chce zobaczyć Dokumentalny True crime Prawdziwa historia Caleba "Kaia" McGillvary’ego — bezdomnego włóczęgi, który uratował kobietę przed brutalnym napastnikiem i błyskawicznie został celebrytą, za którym uganiali się fani i producenci telewizyjni. Aż do dnia, w którym popełnił morderstwo, a sława ustąpiła miejsca potępieniu.

11 stycznia

Sexify 2021 - 45 min. 6,4 27 716 ocen społeczności 2 153 chce zobaczyć Dramat Komedia Aleksandra Skraba Maria Sobocińska Gdy przyszłość ich start-upu robi się niepewna, trzy młode przedsiębiorczynie muszą zmierzyć się z konkurencją, wymogami inwestora i problemami osobistymi.

Wołanie o prawdę Ruido 2022 45 min. 2 chce zobaczyć Dramat Julieta Egurrola Teresa Ruiz Julia jest matką – a raczej jedną z wielu matek, sióstr, córek i koleżanek, których życie legło w gruzach z powodu powszechnej przemocy w kraju toczącym wojnę z kobietami. Jej poszukiwania córki imieniem Ger przeplatają się z historiami i zmaganiami napotkanych przez nią kobiet.

12 stycznia

Iluzja 2022 30 min. 5,0 468 ocen społeczności 696 chce zobaczyć Dramat Agata Buzek Marcin Czarnik Matka zaginionej córki wiele miesięcy po jej zniknięciu rozpoczyna własne, coraz bardziej irracjonalne śledztwo. Czasem gra z rzeczywistością, innym razem ją podważa. Doświadczenia te wzmacniają w niej zdolność obserwacji, co w końcu doprowadza ją do postrzegania przekraczającego granicę cudu.

Makanai: W kuchni domu maiko Maiko-san Chi no Makanai-san 2023 93 chce zobaczyć Dramat Komedia Nana Mori Natsuki Deguchi Po ukończeniu gimnazjum 16-letnia Kiyo opuszcza rodzinne miasto Aomori i razem ze swoją przyjaciółką Sumire jedzie do Kioto. Dziewczyny marzą o zostaniu maiko, czyli uczennicami szkolącymi się na gejsze. Kiyo wkrótce dowiaduje się jednak, że nie nadaje się do tej roli. Zapłakana dziewczyna chce wracać do Aomori, ale okazuje się, że doskonale gotuje, więc zostaje zatrudniona jako makanai — kucharka w domu zamieszkiwanym przez liczne przyszłe gejsze. Tymczasem Sumire szybko dorasta i staje się piękną maiko słynną w całej dzielnicy Gion. Ale to dopiero początek cudownych, zabawnych i smakowitych dni, jakie czekają tutaj makanai i maiko.

13 stycznia

19 stycznia

Różowe lata 90. That '90s Show 2023 - 30 min. 333 chce zobaczyć Komedia Callie Hope Haverda Kurtwood Smith Jest rok 1995, a Leia Forman pragnie, aby w jej życiu wreszcie zaczęło się coś dziać albo żeby przynajmniej zaprzyjaźnić się z kimś, kto nie jest jej tatą. Kiedy przyjeżdża do Point Place do swoich dziadków, Reda i Kitty, znajduje to, czego szuka, u sąsiadów, bo tam właśnie mieszka energiczna i zbuntowana Gwen. Z pomocą przyjaciół Gwen, do których należy jej uroczy brat Nate, jego inteligentna, bystra dziewczyna Nikki, sarkastyczny i wnikliwy Ozzie oraz czarujący Jay, Leia odkrywa, że wspaniałą przygodę można przeżyć właśnie tam, tak samo, jak przydarzyło się to jej rodzicom wiele lat temu. Zdeterminowana, aby odkryć nową siebie, Leia przekonuje rodziców, żeby pozwolili jej zostać przez całe lato. Piwnica znów jest pełna nastolatków, Kitty cieszy się, że dom Formanów gości nowe pokolenie, a Red, no cóż… jak to Red.

21 stycznia

Snake Eyes: Geneza G.I.Joe Snake Eyes: G.I. Joe Origins 2021 1 min. 5,2 4 932 oceny społeczności 2 632 chce zobaczyć Akcja Henry Golding Andrew Koji Po uratowaniu życia następcy starożytnego japońskiego klanu zwanego "Arashikage", Snake Eyes w podzięce zostaje przyjęty do pełnej tradycji i wartości rodziny. Pod czujnym okiem wojowników uczy się zwyczajów ninja i samej sztuki walki. Jednak, kiedy tajemnice z jego przeszłości zostają ujawnione, honor i lojalność Snake Eyes będą wystawione na próbę, co z czasem może nawet prowadzić do utraty zaufania przez najbliższych.

25 stycznia

Love Never Lies Polska 2023 Sześć par wystawia swoją miłość na próbę, zamieszkując razem w willi, gdzie przez kilka tygodni ich prawdomówność sprawdzana jest przez nowoczesny wykrywacz kłamstw. Uczestnicy " Love Never Lies Polska " za każde kłamstwo stracą, a za mówienie prawdy otrzymają pieniądze. Program wygra para, która będzie ze sobą najbardziej szczera.

27 stycznia

Lockwood i spółka Lockwood & Co 2023 - 40 chce zobaczyć Dramat Fantasy Akcja Ruby Stokes Cameron Chapman W świecie opanowanym przez duchy wielkie korporacje zatrudniają młodzież o zdolnościach paranormalnych, aby walczyła z siłami nadprzyrodzonymi. Tylko jedna firma działa bez nadzoru dorosłych – to Lockwood i spółka. Na jej czele stoi Anthony Lockwood, niepokorny młody przedsiębiorca, którego prześladują demony tajemniczej przeszłości. Pomaga mu genialny, lecz ekscentryczny George, oraz nowa, niezwykle utalentowana dziewczyna o imieniu Lucy. To nietypowe trio już wkrótce odkryje przerażający sekret, który zmieni bieg historii.

31 stycznia

