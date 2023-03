Netflix przedstawia najciekawsze premiery kwietnia 2023

1 kwietnia

Mgła The Mist 2007 6 min. Horror Thomas Jane Marcia Gay Harden Po gwałtownej burzy, która nawiedziła małe miasteczko, jego mieszkańcy odkrywają, że nad ich domami unosi się złowroga mgła zabijająca każdego, kto wyjdzie na dwór.

Grindhouse: Death Proof Death Proof 2007 54 min. Thriller Akcja Kurt Russell Rosario Dawson W tym wysokooktanowym thrillerze zadziorny seryjny morderca zmienia swój samochód w niezniszczalną broń – i używa go jako maszyny do zabijania.

6 kwietnia

Awantura Beef 2023 - 30 min. Dramat Komedia "Awantura" rozpoczyna się od incydentu przemocy drogowej między dwojgiem obcych sobie ludzi. Skory do kłótni pracownik fizyczny Danny Cho (Steven Yeun) popada w konflikt z Amy Lau (Ali Wong) – wiodącą wystawne życie kobietą sukcesu. W kolejnych odcinkach tego poruszającego i obfitującego w czarny humor serialu spór między nimi się zaognia, ukazując historię ich życia i związków.

7 kwietnia

Przez ocean Transatlantic 2023 52 min. Dramat Gillian Jacobs Cory Michael Smith "Przez ocean" zainspirowała prawdziwa historia Variana Frya, Mary Jayne Gold i organizacji Emergency Rescue Committee. Ryzykując życiem, aby pomóc ponad 2000 uchodźców – w tym wielu artystom, którzy trafili na listę najbardziej poszukiwanych przez nazistów przestępców – uciec z okupowanej Francji, międzynarodowa grupa młodych superbohaterów i ich sławnych podopiecznych okupuje willę na przedmieściach miasta. Atmosfera śmiertelnego zagrożenia sprzyja nawiązywaniu niecodziennej współpracy i gorących romansów.

Rodzinne więzy Jusqu'ici tout va bien 2023 - Thriller Dramat Nawell Madani Życie pewnej dziennikarki staje na głowie, gdy próbując chronić brata przed organami ścigania, niechcący wplątuje rodzinę w knowania barona narkotykowego.

Och, Belinda Aaahh Belinda 2023 37 min. Dramat Komedia Wspaniałe życie młodej aktorki zostaje wywrócone do góry nogami, gdy przyjmuje rolę w reklamie i nieoczekiwanie przenosi się do świata postaci, którą gra.

9 kwietnia

Mistrz 2020 31 min. Biograficzny Dramat Piotr Głowacki Grzegorz Małecki Uwięziony w obozie koncentracyjnym Auschwitz mistrz boksu walczy o życie, stając się symbolem nadziei dla towarzyszy niedoli.

12 kwietnia

Kryptonim Polska 2022 37 min. Komedia Borys Szyc Maciej Musiałowski Nacjonalista z Warszawy nawiązuje zakazany romans z zaangażowaną aktywistką lewicową, co prowadzi do wielu niespodziewanych zdarzeń.

13 kwietnia

Facet z Florydy Florida Man 2023 Kryminał Thriller Édgar Ramírez Abbey Lee Były policjant z problemami (Édgar Ramírez) zostaje zmuszony do powrotu na Florydę, skąd pochodzi, aby odnaleźć zbiegłą dziewczynę gangstera z Filadelfii. To zlecenie miało być szybką robotą, ale zmienia się w opętańczą i zagmatwaną ekspedycję, w trakcie której na jaw wychodzą głęboko skrywane rodzinne sekrety. Próby czynienia dobra w miejscu, w którym zło rozgościło się na dobre, okazują się coraz bardziej jałowe. Stworzony przez Donalda Todda serial "Facet z Florydy" to szaleńcza jazda w pełnym słońca stanie, który jak magnes przyciąga typów spod ciemnej gwiazdy.

14 kwietnia

Siedmiu królów musi umrzeć Seven Kings Must Die 2023 51 min. Dramat historyczny Po trwającej sto lat wojnie z duńskimi najeźdźcami w niemalże zjednoczonym kraju zapanował pokój. Jedynie lord Uhtred z Bebbanburga, władca Northumbrii, nie ślubował jeszcze wierności koronie. Gdy umiera król Edward, pokój jest zagrożony, gdyż o tron walczą dwaj potencjalni spadkobiercy, Aethelstan i Aelfweard. Kiedy Uhtred dowiaduje się, że Aethelstan – jego dawny podopieczny i protegowany – ma walczyć, rusza mu z odsieczą, jednak wkrótce zdaje sobie sprawę, że młody książę działa pod wpływem mrocznych sił i nie jest już tym samym chłopcem, którego znał. Gdy działania Aethelstana zaczynają zagrażać bezpieczeństwu Uhtreda, lord musi zdecydować, czy jest wierny królowi, czy ojczyźnie.

15 kwietnia

Dzień świstaka Groundhog Day 1993 41 min. Komedia rom. Bill Murray Andie MacDowell Phil, prezenter od pogody, przyjeżdża do Punxsutawney, aby zrelacjonować doroczne obchody Dnia Świstaka i dziwnym zrządzeniem losu przeżywa raz po raz ten sam dzień.

Erin Brockovich 2000 10 min. Dramat Julia Roberts Albert Finney Julia Roberts otrzymała Oscara za rolę dwukrotnie rozwiedzionej samotnej matki, która w obliczu cudzej krzywdy podejmuje nierówną walkę z wpływowymi ludźmi.

19 kwietnia

Imperium szympansów Chimp Empire 2023 - Pod bujnym baldachimem lasu Ngogo w Ugandzie żyje największa społeczność szympansów, jaką kiedykolwiek odkryto. Przez ostatnie 25 lat naukowcy i tropiciele żyli obok tego plemienia, obserwując, jak buduje wyrafinowaną strukturę polityczną i rodzinną – zawiązując sojusze, zdobywając zaufanie, troszcząc się o siebie nawzajem i nieustannie walcząc o władzę. Gdy reżyser James Reed ("Czego nauczyła mnie ośmiornica") przywiózł do Ngogo ekipę filmową, aby nakręcić z bliska codzienność szympansów, nikt nie spodziewał się, że właśnie ten rok przyniesie najbardziej burzliwe bitwy i dramatyczne zmiany w historii plemienia. W czterech niezapomnianych odcinkach – których narratorem jest laureat Oscara Mahershala Ali – dzieci dorosną, relacje rozkwitną, a liderzy dojdą do władzy i upadną. To jedyna szansa na lepsze poznanie naszych najbliższych żyjących zwierzęcych krewnych i równie rzadka okazja, aby dowiedzieć się więcej o naszym społeczeństwie przez pryzmat fascynującego życia szympansów.

Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always 2023 55 min. Program specjalny Dokumentalny Trzydzieści lat po tym, jak mądry i potężny Zordon stworzył grupę Mighty Morphin Power Rangers, drużyna staje twarzą w twarz z dobrze znanym zagrożeniem. W obliczu globalnego kryzysu wojownicy znów otrzymują wezwanie, aby stać się bohaterami, których potrzebuje świat. Ten odcinek specjalny nakręcony z okazji 30. rocznicy powstania produkcji jest zainspirowany legendarnym mottem "Once a Ranger, always a Ranger", które oznacza, że kto raz stanie się członkiem rodziny Rangersów, ten zawsze będzie w niej mile widziany.

20 kwietnia

Dyplomatka The Diplomat 2023 - Dramat Polityczny Keri Russell Rufus Sewell Kate Wyler (Keri Russell) jest nową ambasadorką USA w Wielkiej Brytanii. Miała lecieć do Afganistanu, bo świetnie radzi sobie w sytuacjach kryzysowych, jednak w zabytkowym domu wychodzi jej to słabiej. Wojna wisi na włosku na jednym kontynencie, a kipi na innym. Kate przyjdzie zażegnywać międzynarodowe kryzysy, zawierać strategiczne sojusze w Londynie i przystosowywać się do bycia w centrum wydarzeń, jednocześnie próbując ocalić małżeństwo z dyplomatą i gwiazdą polityki, Halem Wylerem (Rufus Sewell).

21 kwietnia

Jeszcze jeden raz One More Time 2023 25 min. Komedia Hedda Stiernstedt Kiedy 40-letnia Amelia (Hedda Stiernstedt) zostaje potrącona przez autobus w noc swoich urodzin, budzi się w 2002 roku. Znowu ma 18 lat i może jeszcze raz przeżyć najlepszy dzień w swoim życiu. Dostaje też szansę zrealizowania idealnej wizji swojej przyszłości. Ale kiedy zaczyna budzić się raz za razem tego samego dnia, musi znaleźć klucz do tej zagadki i odkryć, co powinna naprawić, aby dosłownie zostawić przeszłość za sobą i wrócić do teraźniejszości.

Przewodnik po miłości A Tourist's Guide to Love 2023 35 min. Przygodowy Romans Rachael Leigh Cook Scott Ly Nieoczekiwanie porzucona pracownica biura podróży (Rachael Leigh Cook) przyjmuje zlecenie, aby pod przykrywką zbadać branżę turystyczną w Wietnamie. Po drodze znajduje przygodę i romans. Razem ze swoim wietnamskim przewodnikiem (Scott Ly) postanawia zmienić trasę autobusu wycieczkowego, aby odkryć, jak wyglądają życie i miłość poza utartym szlakiem.

26 kwietnia

27 kwietnia

Łasuch Sweet Tooth 2021 - 45 min. Dramat Fantasy Christian Convery Nonso Anozie Nadchodzi nowa, śmiertelnie niebezpieczna fala Przypadłości, a Gus (Christian Convery) wraz z grupą innych hybryd trafiają do niewoli Generała Abbota (Neil Sandilands) oraz jego Ostatnich Ludzi. Pragnąc umocnić swoją władzę poprzez odkrycie lekarstwa, Abbot wykorzystuje dzieci do eksperymentów prowadzonych przez trzymanego w niewoli doktora Adityę Singha (Adeel Akhtar), który pragnie jak najszybciej stworzyć lek, by uratować swoją zainfekowaną żonę Rani (Aliza Vellani). Chcąc chronić przyjaciół, Gus zgadza się pomóc doktorowi oraz wyrusza w mroczną podróż, której celem jest odkrycie jego pochodzenia oraz roli jego matki Birdie (Amy Seimetz) w wydarzeniach prowadzących do Wielkiej Zapaści. Poza murami Ostoi Tommy Jepperd (Nonso Anozie) i Aimee Eden (Dania Ramirez) łączą siły, by uwolnić hybrydy, lecz dochodzi między nimi do spięć, gdy na jaw wychodzi tajemnica Jepparda. Ujawnienie sekretów z przeszłości stawia szansę na odkupienie pod znakiem zapytania, a Gus i jego nowo poznana rodzina stają na kursie kolizyjnym z Generałem Abbotem oraz złymi siłami, które chcą ich zniszczyć raz na zawsze.

Kwiecień tuż-tuż, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W kwietniu Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale (), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (drugi sezon), a także filmy oryginalne (). Fani polskich produkcji z pewnością ucieszą się na nową komedię z Rafałem Zawieruchą , czylioraz dramatA to nie wszystko! Zobaczcie przygotowane przez nas zestawienie najciekawszych premier, które już w kwietniu trafią na Netflix! Na który film lub serial czekacie najbardziej? Który tytuł polecicie znajomym? Czekamy na Wasze komentarze.