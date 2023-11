Nie tylko "Cały ten seks". Oto top 10 pikantnych komedii na wieczór we dwoje

Koniec szkoły to wyjątkowe wydarzenie w życiu każdego młodego człowieka. Wiedzą o tym Jim Levenstein ( Jason Biggs ) i jego koledzy. Chłopakom zależy, aby wejść w nowy etap życia jako pełnoprawni mężczyźni – a aby osiągnąć ten status, muszą stracić dziewictwo. Pierwszy raz urasta w ich oczach do mitycznej granicy między dzieciństwem a dorosłością. Szalejące hormony sprawiają, że szukają spełnienia w dość nieoczekiwanych miejscach, a obiektem żądzy może stać się nawet niewinna szarlotka. Choć w " American Pie " nie brakuje sprośnych gagów, w gruncie rzeczy jest to film, do którego zawsze wracamy ze wzruszeniem. Aha, no i uszanowanie dla mamy Stiflera!