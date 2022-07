Nowe Horyzonty: Skolimowski na otwarcie, Smoczyńska na zamknięcie. Znamy program

fot. IO, reż. Jerzy Skolimowski © Aneta i Filip Gębscy



271 filmów o łącznym czasie trwania 24 965 minut znalazło się w programie 22. edycji Nowych Horyzontów. Na widzki i widzów czeka niemal 600 seansów w Kinie Nowe Horyzonty, Dolnośląskim Centrum Filmowym i na wrocławskim rynku. Blisko połowa ze wszystkich tytułów będzie dostępna również online: tegoroczna odsłona Nowych Horyzontów zostanie przeprowadzona w formule hybrydowej (21-31 lipca – pokazy stacjonarne, 21 lipca – 7 sierpnia – seanse online). W tym roku festiwalowy horyzont wyznacza światło. Podążając tropem białych nocy, zjawiska charakterystycznego dla krajów Skandynawii, w centrum identyfikacji wizualnej umieściliśmy słońce, które – jak nowohoryzontowe kino – ma oświetlać nowe kierunki i rozjaśniać świat, na przekór wkradającej się zewsząd ciemności. Za motywem światła podąża także hasło festiwalu: "kino przesilenia".W programie znalazły się filmy odważne, bezkompromisowe, przekraczające utarte schematy, eksperymentujące z formą i pobudzające do dyskusji. W trakcie 22. Nowych Horyzontów będzie można zobaczyć zarówno najważniejsze tytuły z prestiżowych festiwali (m.in. Cannes, Wenecji, Berlinale, Toronto), jak i awangardowe perły niedostępne nigdzie indziej. Do Wrocławia przyjedzie także blisko 500 gościń i gości z całego świata (licząc wydarzenia branżowe); wśród nich m.in. Agnieszka Holland Hlynur Pálmason czy Rita Azevedo Gomes . Pełny program wydarzenia można sprawdzić na stronie nowehoryzonty.pl . Sprzedaż biletów na pokazy stacjonarne i dostępów do filmów online rozpocznie się w czwartek (7 lipca) o godz. 12:00.