Oryginalny, inspirowany serialem z lat 60. " Mission: Impossible " w reżyserii Briana De Palmy to dziwaczny film - zwłaszcza w kontekście kierunku, w którym ostatecznie powędrowała seria. Niby klasyczne kino szpiegowskie, lecz wzbogacone o wysokooktanową akcję (scena pościgu helikoptera za pociągiem nie zestarzała się najlepiej). W teorii skupione na precyzyjnie utkanej intrydze, w praktyce - uderzające momentami w czułe, emocjonalne struny (zarówno postać, jak i zdrada Claire Phelps bez dwóch zdań pochodzą tu z noirowej rzeczywistości). Na pozór one man show w wykonaniu Cruise'a , lecz tak naprawdę popis fantastycznej, międzynarodowej obsady ( Jon Voight Emmanuelle Beart , a nawet Emilio Estevez ). Z dzisiejszej perspektywy to niezwykle intrygujący początek nowej serii i zarazem stuprocentowo autorskie kino De Palmy , w którym jego estetyczne zajawki i narracyjne obsesje odgrywają pierwsze skrzypce. Do tego kultowy soundtrack oraz cytowana w nieskończoność na prawach postmodernistycznych zabaw scena włamu do siedziby CIA. Klasyk, do którego warto wrócić.