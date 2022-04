Top 10 tygodnia na Netflix: "Bridgertonowie" walczą o kolejny rekord

Top 10 filmów Netflixa na świecie: 28.03-03.04.2022

8 6 Underground 2019 Akcja Ryan Reynolds Mélanie Laurent Co jest najlepszego w byciu martwym? Nie to, że nie musisz się już liczyć ze swoją byłą ani szefem, ani martwić o swoje wcześniejsze zatargi z prawem. Najlepsze w byciu martwym jest to, że jesteś… wolny. Możesz walczyć ze złem i niesprawiedliwością i nic ani nikt cię nie spowolni i nie powstrzyma. Sześciu specjalistów z różnych stron świata, niezrównanych w swoim fachu, zostało wybranych nie tylko z racji swoich wybitnych umiejętności, ale także dlatego, że każdy i każda z nich chce pogrzebać swoją przeszłość, by zmienić przyszłość. Na czele grupy staje enigmatyczny lider ( Ryan Reynolds ), który zrobi absolutnie wszystko, by jego drużyna pozostała anonimowa, ale jej dokonania – wręcz przeciwnie.

6 W dobrych rękach Sen Yasamaya Bak 2022 Samotna matka, u której zdiagnozowano śmiertelną chorobę, poznaje sympatycznego faceta. Szarmancki kawaler wywraca jej rzeczywistość do góry nogami. Na układające się życie cieniem pada tylko upływający czas, który zmniejsza jej szansę na wyzdrowienie. Jak w oczekiwaniu na nieuchronne poradzi sobie para i 6-letni syn kobiety?

5 Czarny Krab Svart krabba 2022 Akcja Sci-Fi Noomi Rapace Jakob Oftebro Czarny krab " to szwedzki thriller akcji, którego akcja dzieje się w targanym wojną postapokaliptycznym świecie. W czasie niekończącej się zimy szóstka żołnierzy wyrusza w niebezpieczną misję przez zamarznięte morze, aby dostarczyć tajemniczą paczkę, która może położyć kres wielkiej wojnie. Wkraczając na terytorium wroga, nie wiedzą, jakie niebezpieczeństwa na nich czyhają i komu mogą zaufać. W dodatku jednej z nich – byłej panczenistce Caroline Edh – przyświeca zupełnie inny cel. Balansując na granicy swoich możliwości, bohaterowie muszą zdecydować, jak wysoką cenę są w stanie zapłacić za przetrwanie.

4 Nie ufaj nikomu: Polowanie na króla kryptowalut Trust No One: The Hunt for the Crypto King 2022 Dokumentalny W świecie kryptowalut obowiązuje tylko jedna zasada – nie ufaj nikomu. Kiedy więc Gerry Cotten, prezes firmy QuadrigaCX, największej kanadyjskiej giełdy kryptowalutowej, umiera w tajemniczych okolicznościach, zabiera ze sobą do grobu hasło dostępu do 250 milionów dolarów funduszy swoich klientów. Grupa przerażonych inwestorów odmawia zaakceptowania oficjalnej wersji wydarzeń. Uważają, że "śmierć" Gerry’ego ma wszystkie znamiona przekrętu, a założyciel giełdy kryptowalutowej nadal żyje i uciekł z ich pieniędzmi. Oto ekscytująca historia dochodzenia prowadzonego w mrocznym świecie, w którym nikt i nic nie jest tym, kim i czym się wydaje. Czy samozwańczym detektywom uda się rozwikłać zagadkę firmy Quadriga, odnaleźć Gerry’ego Cottena i odzyskać pieniądze?

1 Grad Granizo 2022 Komedia Guillermo Francella Norman Briski Słynny prezenter prognozy pogody, Miguel Flores, zostaje wrogiem publicznym numer jeden, kiedy nie udaje mu się przewidzieć potężnego gradobicia. Musi więc opuścić stołeczne Buenos Aires i wrócić do swojej rodzinnej Córdoby, gdzie czeka go pełna absurdów i głęboko ludzka podróż, dzięki której ponownie odkryje to, co ważne.

Top 10 seriali Netflixa na świecie: 28.03-03.04.2022

10 Café con aroma de mujer 2021 Melodramat William Levy Laura Londoño (Sezon 1) Gaviota ratuje właściciela hacjendy przed porwaniem, a on z wdzięczności obiecuje jej własny kawałek ziemi. Kiedy mężczyzna umiera, kobieta zabiega, by rodzina zmarłego wypełniła to zobowiązanie. Bohaterka poznaje Sebastián, syna zmarłego, z którym zaczyna łączyć ją zakazane uczucie.

9 Układanka Pieces of Her 2022 Dramat Kryminał Toni Collette David Wenham (Sezon 1) Przypadkowy akt przemocy w sennym miasteczku w stanie Georgia uruchamia nieoczekiwany ciąg zdarzeń z udziałem 30-letniej Andy Oliver i jej matki Laury. Rozpaczliwie szukając odpowiedzi, Andy wyrusza w niebezpieczną podróż przez Amerykę, aby odkryć mroczne tajemnice swojej rodziny.

7 Upadek królestwa The Last Kingdom 2015 Dramat historyczny Alexander Dreymon Ian Hart (Sezon 5) Od wydarzeń z ostatniego sezonu minęło wiele lat. Król Edward nadal dąży do zjednoczenia wszystkich saksońskich królestw, próbując spełnić marzenie swojego zmarłego ojca. Chociaż między Duńczykami i Saksonami od dawna panuje pokój, teraz ta harmonia jest zagrożona. Nie tylko ze względu na nową duńską inwazję, ale też przez bunt Saksonów. Uhtredowi powierzono ochronę Aethelstana – nieślubnego syna Edwarda i przyszłego króla Anglii. Ale ambicją zdradzieckiego lorda Aethelhelma jest, aby krajem rządził jego wnuk Aelfweard. Podążając za swoim przeznaczeniem, Uhtred stawia czoła swoim największym wrogom i doświadcza bezgranicznej straty. Edward balansuje na granicy między strażnikiem pokoju a despotą, próbując połączyć podzielone królestwa. Zaskakującym zrządzeniem losu Uhtred odkrywa, że dążenie do zjednoczenia Anglii może być powiązane z celem jego osobistej drogi.

6 Kim jest Anna? Inventing Anna 2022 Dramat Anna Chlumsky Julia Garner (Miniserial) " Kim jest Anna? " to historia ambitnej dziennikarki badającej sprawę Anny Delvey – podającej się za spadkobierczynię ogromnej niemieckiej fortuny królowej Instagrama, która bogatym nowojorczykom skradła nie tylko serca, lecz także portfele. Czy jednak Anna to rzeczywiście największa oszustka w historii Nowego Jorku, czy też po prostu współczesne ucieleśnienie wizji amerykańskiego snu? Reporterka nawiązuje z oczekującą na proces Anną słodko-gorzką relację i ściga się z czasem, by odpowiedzieć na pytanie, które stawia sobie cały Nowy Jork – kim tak naprawdę jest Anna Delvey?

4 Czy to ciasto? Is It Cake? 2022 Kulinarny (Sezon 1) Złudzenie to motyw przewodni konkursu dla najbardziej utalentowanych cukierników świata, którzy zmierzą się w rywalizacji o sporą wygraną, tworząc ciasta do złudzenia przypominające przedmioty codziennego użytku. Czy są tak dobrzy, że nabiorą jurorów i… widzów? Czy to, co widzimy, jest prawdziwe, a może to… ciasto?

3 Oferta biznesowa Sa-nae-mat-seon 2022 Komedia rom. (Sezon 1) Serial na podstawie publikowanej w Internecie powieści opowiada historię Ha-ri, pracownicy korporacji. Udając przyjaciółkę, kobieta pojawia się na randce w ciemno, żeby przestraszyć absztyfikanta. Nie spodziewa się jednak, że to prezes jej firmy, który składa jej propozycję.

2 Bridgertonowie Bridgerton 2020 Dramat Phoebe Dynevor Rege-Jean Page (Sezon 1) Daphne Bridgerton ( Phoebe Dynevor ), najstarszej córki potężnej familii, wkracza na pełną konkurentek scenę małżeńską Londynu w epoce regencji. Dziewczyna marzy o powtórzeniu losu rodziców i znalezieniu wybranka, którego naprawdę pokocha. Na początku idzie jej świetnie i jest bezkonkurencyjna. Jednak gdy jej starszy brat odrzuca awanse kolejnych kandydatów do jej ręki, w popularnej na salonach plotkarskiej gazecie tajemniczej Lady Whistledown pojawiają się liczne oszczerstwa pod adresem Bridgertonówny. Do akcji wkracza wtedy rozchwytywany i zbuntowany książę Hastings ( Regé-Jean Page ), zdeklarowany kawaler, którego matki debiutantek uważają za najlepszą możliwą partię. Choć Daphne i książę uparcie twierdzą, że nie są zainteresowani związkiem, łączącej ich więzi trudno nie zauważyć – podobnie jak emocji, które aż w nich kipią podczas podchodów i utarczek toczonych na tle wyrażanych przez towarzystwo oczekiwań wobec ich przyszłości.

Zwiastun serialu "Bridgertonowie"

Minął miesiąc od premiery " Projektu Adam ", tym samym można podsumować wynik tytułu wśród najchętniej oglądanych filmów w historii Netflixa. Widowisko SF zajęło czwarte miejsce, plasując się tuż za " Nie otwieraj oczu ". Tymczasem ranking najpopularniejszych seriali został przejęty przez dworskie romanse " Bridgertonów ". Drugi sezon w ciągu dwóch tygodni zebrał niemal 450 000 000 obejrzanych godzin, dzięki czemu znajdzie się na liście ulubionych seriali anglojęzycznych. Być może zbliży się do sukcesu pierwszej serii, która w całej historii platformy plasuje się za wciąż niepobitym " Squid Game ". Oto globalna lista najpopularniejszych filmów i seriali ostatniego tygodnia na platformie Netflix.