Top 10 tygodnia na Netflix: "Czarny krab" zatrzymuje "Projekt Adam"

Top 10 filmów Netflixa na świecie: 21-27.03.2022

9 FILM John Wick 2 John Wick: Chapter Two 2017 2 min. 2017 6,8 10 99 672 oceny społeczności 14 568 chce zobaczyć gatunek Thriller

Akcja kraj USA reżyser Chad Stahelski obsada Keanu Reeves

Riccardo Scamarcio John Wick powraca z emerytury, aby kolejny raz zmierzyć się z przeszłością. Tym razem dana w przeszłości obietnica zawiedzie zabójcę do Włoch, gdzie włączy się w wewnętrzne porachunki przestępczego półświatka z Półwyspu Apenińskiego. Powrót Wicka to wyrok na jego przeciwnikach – z takiego starcia nikt nie wyjdzie w jednym kawałku.

8 FILM '83 2021 30 min. 2021 6,0 10 2 oceny społeczności 25 chce zobaczyć gatunek Dramat

Sportowy kraj Indie reżyser Kabir Khan obsada Ranveer Singh

Deepika Padukone Bollywoodzka superprodukcja opowiada o mistrzostwach świata w krykiecie, które w 1983 roku rozegrane zostały w Wielkiej Brytanii. Reprezentacja Indii zakwalifikowała się do turnieju, lecz dotychczasowe występy nie wróżyły jej udanego pobytu na turnieju. Dzięki determinacji zawodników drużyna pokonuje kolejne przeciwności losu i kontynuuje drogę ku finałowi.

7 FILM Do zobaczenia Hasta que nos volvamos a encontrar 2022 36 min. 2022 6,0 10 511 ocen społeczności 40 chce zobaczyć gatunek Komedia rom. kraj Hiszpania reżyser Bruno Ascenzo obsada Maxi Iglesias

Stephanie Cayo Pracoholik Salvador przenosi się z Hiszpanii do wspaniałego Peru, by zbudować hotel dla firmy rodzinnej, i poznaje tam Arianę, pełną temperamentu artystkę, która nauczy go, jak cieszyć się każdą chwilą życia w Cuzco.

5 FILM Bliźniak Gemini Man 2019 57 min. 2019 5,6 10 26 806 ocen społeczności 8 103 chce zobaczyć gatunek Akcja

Sci-Fi kraj Chiny

USA reżyser Ang Lee obsada Will Smith

Mary Elizabeth Winstead Zawodowy zabójca Henry Brogan ( Will Smith ) odłożył broń i przeszedł na emeryturę. Nie dane mu jednak nacieszyć się spokojem – sam musi uciekać przed polującym na niego mordercą. Nasłany zamachowiec nie jest tylko zwykłym najemnikiem. Henry jest tropiony przez jego młodszą wersję, która nie waha się przy kolejnych próbach egzekucji. Bohater musi dotrzeć do ludzi, którzy twórców klona, zanim ten zrealizuje swoje zadanie.

4 FILM Ruby na ratunek Rescued by Ruby 2022 30 min. 2022 6,8 10 1 025 ocen społeczności 57 chce zobaczyć gatunek Biograficzny

Dramat kraj USA reżyser Katt Shea obsada Grant Gustin

Scott Wolf W tym opartym na prawdziwej historii filmie policjant stanowy Dan ( Grant Gustin ) bezskutecznie marzy o karierze w jednostce poszukiwawczo-ratunkowej K-9, a psiak ze schroniska o imieniu Ruby nie może znaleźć nowego domu. Gdy zrządzeniem losu drogi Dana i Ruby przetną się, powstanie między nimi silna więź, która pozwoli im stawić czoła najtrudniejszemu wyzwaniu w ich życiu.

3 FILM W dobrych rękach Sen Yasamaya Bak 2022 2022 brak oceny Samotna matka, u której zdiagnozowano śmiertelną chorobę, poznaje sympatycznego faceta. Szarmancki kawaler wywraca jej rzeczywistość do góry nogami. Na układające się życie cieniem pada tylko upływający czas, który zmniejsza jej szansę na wyzdrowienie. Jak w oczekiwaniu na nieuchronne poradzi sobie para i 6-letni syn kobiety?

1 FILM Czarny Krab Svart krabba 2022 54 min. 2022 5,0 10 2 944 oceny społeczności 383 chce zobaczyć gatunek Akcja

Sci-Fi kraj Szwecja reżyser Adam Berg obsada Noomi Rapace

Jakob Oftebro Czarny krab " to szwedzki thriller akcji, którego akcja dzieje się w targanym wojną postapokaliptycznym świecie. W czasie niekończącej się zimy szóstka żołnierzy wyrusza w niebezpieczną misję przez zamarznięte morze, aby dostarczyć tajemniczą paczkę, która może położyć kres wielkiej wojnie. Wkraczając na terytorium wroga, nie wiedzą, jakie niebezpieczeństwa na nich czyhają i komu mogą zaufać. W dodatku jednej z nich – byłej panczenistce Caroline Edh – przyświeca zupełnie inny cel. Balansując na granicy swoich możliwości, bohaterowie muszą zdecydować, jak wysoką cenę są w stanie zapłacić za przetrwanie.

Top 10 seriali Netflixa na świecie: 21-27.03.2022

10 SERIAL Top Boy 2019 2 sezony 53 min. 2019 7,8 10 3 315 ocen społeczności 2 267 chce zobaczyć gatunek Kryminał kraj Wielka Brytania twórca Ronan Bennett obsada Ashley Walters

Kane Robinson (Sezon 1) Dushane Hill powraca po latach, aby jeszcze raz zostać Top Boyem w Summerhouse. Platforma Netflix podjęła się wskrzeszenia serialu, który do 2014 roku był produkowany przez brytyjskie Channel 4. Fabuła najnowszego sezonu kontynuuje wątki rozpoczęte w oryginalnej serii, a na ekranie zobaczymy znajome postaci.

9 SERIAL Układanka Pieces of Her 2022 1 sezon 52 min. 2022 5,6 10 2 664 oceny społeczności 619 chce zobaczyć gatunek Dramat

Kryminał kraj USA obsada Toni Collette

David Wenham (Sezon 1) Przypadkowy akt przemocy w sennym miasteczku w stanie Georgia uruchamia nieoczekiwany ciąg zdarzeń z udziałem 30-letniej Andy Oliver i jej matki Laury. Rozpaczliwie szukając odpowiedzi, Andy wyrusza w niebezpieczną podróż przez Amerykę, aby odkryć mroczne tajemnice swojej rodziny.

8 SERIAL Dwadzieścia pięć i dwadzieścia jeden Seu-mulda-seot Seu-mul-ha-na 2022 1 sezon 13 min. 2022 7,6 10 26 ocen społeczności 26 chce zobaczyć gatunek Melodramat kraj Korea Południowa obsada Tae-ri Kim

Joo-hyeok Nam (Sezon 1) Gdy marzenia wydają się nierealne, uprawiająca szermierkę ambitna nastolatka spotyka młodego, pracowitego mężczyznę, który chce odbudować swoje życie. W obliczu kryzysu finansowego ich drogi rozchodzą się, ale uczucie powraca po latach.

7 SERIAL Upadek królestwa The Last Kingdom 2015 5 sezonów 59 min. 2015 7,9 10 18 496 ocen społeczności 11 565 chce zobaczyć gatunek Dramat historyczny kraj Wielka Brytania obsada Alexander Dreymon

Ian Hart (Sezon 5) Od wydarzeń z ostatniego sezonu minęło wiele lat. Król Edward nadal dąży do zjednoczenia wszystkich saksońskich królestw, próbując spełnić marzenie swojego zmarłego ojca. Chociaż między Duńczykami i Saksonami od dawna panuje pokój, teraz ta harmonia jest zagrożona. Nie tylko ze względu na nową duńską inwazję, ale też przez bunt Saksonów. Uhtredowi powierzono ochronę Aethelstana – nieślubnego syna Edwarda i przyszłego króla Anglii. Ale ambicją zdradzieckiego lorda Aethelhelma jest, aby krajem rządził jego wnuk Aelfweard. Podążając za swoim przeznaczeniem, Uhtred stawia czoła swoim największym wrogom i doświadcza bezgranicznej straty. Edward balansuje na granicy między strażnikiem pokoju a despotą, próbując połączyć podzielone królestwa. Zaskakującym zrządzeniem losu Uhtred odkrywa, że dążenie do zjednoczenia Anglii może być powiązane z celem jego osobistej drogi.

6 SERIAL Kim jest Anna? Inventing Anna 2022 8 min. 2022 5,8 10 8 024 oceny społeczności 1 314 chce zobaczyć gatunek Dramat kraj USA twórca Shonda Rhimes obsada Anna Chlumsky

Julia Garner (Miniserial) " Kim jest Anna? " to historia ambitnej dziennikarki badającej sprawę Anny Delvey – podającej się za spadkobierczynię ogromnej niemieckiej fortuny królowej Instagrama, która bogatym nowojorczykom skradła nie tylko serca, lecz także portfele. Czy jednak Anna to rzeczywiście największa oszustka w historii Nowego Jorku, czy też po prostu współczesne ucieleśnienie wizji amerykańskiego snu? Reporterka nawiązuje z oczekującą na proces Anną słodko-gorzką relację i ściga się z czasem, by odpowiedzieć na pytanie, które stawia sobie cały Nowy Jork – kim tak naprawdę jest Anna Delvey?

4 SERIAL Oferta biznesowa Sa-nae-mat-seon 2022 2022 brak oceny 22 chce zobaczyć gatunek Komedia rom. kraj Korea Południowa (Sezon 1) Serial na podstawie publikowanej w Internecie powieści opowiada historię Ha-ri, pracownicy korporacji. Udając przyjaciółkę, kobieta pojawia się na randce w ciemno, żeby przestraszyć absztyfikanta. Nie spodziewa się jednak, że to prezes jej firmy, który składa jej propozycję.

3 SERIAL Bridgertonowie Bridgerton 2020 2 sezony 1 min. 2020 6,8 10 29 417 ocen społeczności 3 345 chce zobaczyć gatunek Dramat kraj USA twórca Chris Van Dusen obsada Phoebe Dynevor

Rege-Jean Page (Sezon 1) Daphne Bridgerton ( Phoebe Dynevor ), najstarszej córki potężnej familii, wkracza na pełną konkurentek scenę małżeńską Londynu w epoce regencji. Dziewczyna marzy o powtórzeniu losu rodziców i znalezieniu wybranka, którego naprawdę pokocha. Na początku idzie jej świetnie i jest bezkonkurencyjna. Jednak gdy jej starszy brat odrzuca awanse kolejnych kandydatów do jej ręki, w popularnej na salonach plotkarskiej gazecie tajemniczej Lady Whistledown pojawiają się liczne oszczerstwa pod adresem Bridgertonówny. Do akcji wkracza wtedy rozchwytywany i zbuntowany książę Hastings ( Regé-Jean Page ), zdeklarowany kawaler, którego matki debiutantek uważają za najlepszą możliwą partię. Choć Daphne i książę uparcie twierdzą, że nie są zainteresowani związkiem, łączącej ich więzi trudno nie zauważyć – podobnie jak emocji, które aż w nich kipią podczas podchodów i utarczek toczonych na tle wyrażanych przez towarzystwo oczekiwań wobec ich przyszłości.

2 PROGRAM Czy to ciasto? Is It Cake? 2022 2022 6,5 10 153 oceny społeczności 12 chce zobaczyć gatunek Kulinarny (Sezon 1) Złudzenie to motyw przewodni konkursu dla najbardziej utalentowanych cukierników świata, którzy zmierzą się w rywalizacji o sporą wygraną, tworząc ciasta do złudzenia przypominające przedmioty codziennego użytku. Czy są tak dobrzy, że nabiorą jurorów i… widzów? Czy to, co widzimy, jest prawdziwe, a może to… ciasto?

Zwiastun serialu "Bridgertonowie"

Choć poprzednie dni zapowiadały, że " Projekt Adam ", widowisko SF w reżyserii Shawna Levy’ego , zmierza po podium wśród najpopularniejszych filmów w całej historii platformy, dziś nie jest to pewne. Choć tytuł osiągnął już siódmą pozycję zestawienia, wyprzedzając " The Kissing Booth 2 ", " 6 Underground " i " Śledztwo Spensera ", do lokaty trzeciej zapewne zabraknie kilkudziesięciu milionów godzin. Produkcja firmowana nazwiskiem Ryana Reynoldsa w tygodniowym rankingu została wyprzedzona przez szwedzki thriller " Czarny krab " – to duże osiągnięcie europejskiego filmu akcji. Poniżej sprawdźcie, jakie tytuły w ubiegłym tygodniu przyciągały użytkowników Netflixa z całego świata.