SkyShowtime prezentuje najciekawsze premiery 2024 roku

"Apples Never Fall" to historia oparta na powieści Liane Moriarty – bestsellerze "New York Timesa", który opowiada o pozornie idealnej rodzinie Delaneyów. Byli trenerzy tenisa Stan ( Sam Neill ) i Joy ( Annette Bening ) postanawiają sprzedać swoją odnoszącą sukcesy akademię tenisa i są gotowi rozpocząć nowy etap, który powinien być złotymi latami ich życia. Gdy niecierpliwie czekają na spędzenie czasu z czwórką dorosłych już dzieci ( Alison Brie Essie Randles ), niespodziewanie do ich drzwi puka młoda, ranna kobieta, sprowadzając do ich domu emocje i adrenalinę, której tak bardzo im brakowało. Kiedy Joy nagle znika i najmroczniejsze sekrety rodziny wychodzą na jaw, jej dzieci zaczynają dokładnie analizować małżeństwo swoich rodziców, które dotąd uchodziło za idealne.