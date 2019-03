FOTO: DiCaprio i Pitt na plakacie filmu Quentina Tarantino

W sieci pojawił się pierwszy plakat filmu Quentina Tarantino . Czy to oznacza, że już wkrótce zadebiutuje też zwiastun? Czas pokaże.A plakat możecie obejrzeć poniżej:Rick Dalton ( Leonardo DiCaprio ) był kiedyś gwiazdą westernowego serialu telewizyjnego. Cliff Booth ( Brad Pitt ) to jego kumpel i kaskader. Obaj próbują się odnaleźć w Hollywood epoki hipisów, które różni się bardzo od Fabryki Snów, którą zastali, kiedy przybyli tu przed laty z nadzieją zrobienia kariery. Mimo to Rick mieszka w całkiem dobrej okolicy, a jego sąsiadką jest słynna Sharon Tate Margot Robbie ).W obsadzie filmu znaleźli się również m.in: Al Pacino Damian Lewis oraz polski aktor Rafał Zawierucha wcielający się w Romana Polańskiego