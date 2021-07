Najlepsze filmy o łodziach podwodnych. Top 12 filmów, które warto obejrzeć

Pełnometrażowa animacja opowiada historię mieszkańców podmorskiej krainy Pepperland. Kolorowy świat wypełniony jest muzyką, co drażni złowrogich Sinych Smutasów. Chcą oni zniszczyć muzykę. Na poszukiwanie ratunku w tytułowej łodzi podwodnej wyrusza Stary Fred. I tak trafia do Liverpoolu, gdzie spotyka grupę The Beatles . Niezwykła animacja inspirowana jest muzyką słynnego zespołu. Choć jednak jego członkowie są głównymi bohaterami, to sami pojawiają się w zaledwie jednej scenie. Głosu bohaterom użyczali inni aktorzy. Niemniej film do dziś kojarzony jest z The Beatles i uznaje się go za jedno z przełomowych dzieł animacji.