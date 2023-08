Netflix: Top 10 tygodnia – "Misja Stone" się powiodła. To najpopularniejszy film na platformie

(Miniserial) " Zabić ból " to miniserial o przyczynach i konsekwencjach amerykańskiego kryzysu opioidowego przedstawiający historie sprawców, ofiar i poszukiwaczy prawdy, których życie na zawsze zmieniło się po wynalezieniu oksykodonu. To studium przestępstwa, odpowiedzialności i systemów, które wielokrotnie zawiodły setki tysięcy Amerykanów, na podstawie książki Barry'ego Meiera "Zabić ból. Imperium oszustwa i kulisy epidemii opiatowej w USA" oraz artykułu Patricka Raddena Keefego "The Family That Built the Empire of Pain" z magazynu New Yorker.