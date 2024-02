Netflix: polski Top 10 tygodnia – co na ekranach w Walentynki?

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 12-18.02.2024

10 Jak ukraść Księżyc Despicable Me 2010 1h 35m Animacja Familijny Komedia Chris Renaud Pierre Coffin USA Animacja Familijny Komedia Steve Carell Jason Segel W pewnym miejscu na Ziemi poznajemy Gru, który planuje najzuchwalszą kradzież na Ziemi - zamierza ukraść księżyc! Gru jest wyposażony w arsenał miotaczy laserów służących do obezwładniania, zamrażania, posiada wszelkie maszyny do walki w powietrzu i na ziemi - zmiecie wszystko co stanie mu na drodze. Aż do momentu, gdy na jego drodze pojawia się trzy, małe sierotki: Margo, Edith i Agnes. To właśnie one zobaczą w nim coś czego nikt inny nie mógł zobaczyć: potencjalnego kandydata na Tatę.

9 Kochanka, stalkerka, zabójczyni Lover, Stalker, Killer 2024 1h 30m Dokumentalny True crime Sam Hobkinson Wielka Brytania Dokumentalny True crime Chris Maher Katie Otten Chcąc zacząć od nowa po zakończeniu długiego związku, Dave zrobił to, na co w podobnej sytuacji decyduje się większość ludzi - założył konto na portalu randkowym. Udało mu się stworzyć wspaniałą więź z Liz i Cari - samotnymi matkami o czarujących osobowościach, które na swój sposób pomogły mu ponownie otworzyć się na świat. Mogłoby się wydawać, że ten pracowity i oddany ojciec właśnie zyskał nową szansę na niezobowiązujący romans, jednak z czasem sytuacja zaczęła się przeradzać w zawiły trójkąt miłosny, narażając Dave'a i jego bliskich na niebezpieczeństwo.

7 Popiół Kül 2024 1h 40m Melodramat Erdem Tepegoz Turcja Melodramat Funda Eryiğit Alperen Duymaz Od upajającej fantazji po niebezpieczny romans - życie zamożnej mężatki nieodwracalnie rozpada się na kawałki, gdy zatapia się w lekturze nieopublikowanej powieści.

6 Minionki Minions 2015 1h 31m Animacja Familijny Komedia Kyle Balda Pierre Coffin USA Animacja Familijny Komedia Sandra Bullock Jon Hamm Od zarania dziejów Minionki zawsze służyły najgorszym w historii złoczyńcom (i przypadkowo je eliminowały). Kiedy w wyniku eksplozji pozbyły się swego ostatniego władcy zła, pogrążyły się w rozpaczy. W oczy zajrzało widmo upadku, więc trzech niezwykłych bohaterów - Kevin, Stuart i Bob - wyrusza na desperackie poszukiwanie nowego szefa. Szczytny cel prowadzi ich do siedziby potencjalnej szefowej, Scarlett O'Haracz. I w niej cała nadzieja. Scarlett ma dla Minionków zadanie specjalne. Minionki podejmują misję i wplątują się w najdziwniejsze przygody, stając przed największym wyzwaniem: jak ocalić cały gatunek przed zagładą?

2 Zapadlisko Avgrunden 2023 1h 43m Thriller Akcja Richard Holm Szwecja Thriller Akcja Tuva Novotny Peter Franzén Szwedzkie miasto Kiruna zapada się w głąb ziemi. Frigga jest rozdarta między obowiązkami wobec rodziny a zadaniami szefowej ochrony największej na świecie kopalni.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 12-18.02.2024

7 Miłość jest ślepa Love Is Blind 2020 55m Reality-show Randkowy USA Reality-show Randkowy Nick Lachey Vanessa Lachey (Sezon 6) Cieszący się ogromną popularnością reality show powraca z szóstym sezonem. Tym razem będziemy śledzić nowych singli i singielki z Charlotte w Karolinie Północnej, którzy są gotowi na nieszablonowe podejście do randkowania i chcą stworzyć prawdziwe relacje, nie widząc się wcześniej. W tym sezonie uczestnicy i uczestniczki szybko przypadną sobie do gustu, co doprowadzi od nieoczekiwanych perypetii, zwrotów akcji i szokujących odkryć, które okażą się sprawdzianem dla związków, gdy już znajdą się poza kabinami i skonfrontują z prawdziwym życiem.

5 1670 2023 - 34m Historyczny Komedia Maciej Buchwald Kordian Kądziela Polska Historyczny Komedia Bartłomiej Topa Katarzyna Herman (Sezon 1) Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski – najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego – na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku... W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę.

4 Griselda 2024 55m Biograficzny Dramat Kryminał Andrés Baiz USA Biograficzny Dramat Kryminał Sofía Vergara Alberto Guerra (Miniserial) " Griselda " to serial fabularny osadzony w latach 70. i 80. ubiegłego wieku w Miami, inspirowany życiem przebiegłej i ambitnej Griseldy Blanco, która stworzyła jeden z najpotężniejszych karteli w historii. Blanco charakteryzowała się zabójczą mieszanką uroku osobistego i niespodziewanej gwałtowności, dzięki czemu była w stanie odnaleźć się zarówno w sprawach rodzinnych, jak i w biznesie, co zapewniło jej przydomek "matki chrzestnej".

3 Love Never Lies: Polska 2023 48m Reality-show Polska Reality-show Maja Bohosiewicz (Sezon 2) Reality show, w którym 6 par analizowanych przez urządzenie umiejące wyczytać kłamstwo z oczu walczy o wysoką nagrodę. Kłamstwo się tu karze, a prawdę wynagradza.

1 Jeden dzień One Day 2024 29m Melodramat Molly Manners Luke Snellin Wielka Brytania Melodramat Ambika Mod Leo Woodall (Miniserial) " Jeden dzień " opowiada historię Emmy Morley i Dextera Mayhewa, którzy 15 lipca 1988 roku - w ostatnim dniu szkoły średniej - rozmawiają ze sobą po raz pierwszy. Następnego ranka ich drogi się rozchodzą, ale gdzie będą tego jednego zwyczajnego dnia za rok, za dwa lata i w każdym następnym roku? W każdym odcinku starsi o rok Dex i Em spotykają się tego jednego dnia. Dorastają i zmieniają się, idą przez życie razem i osobno, doświadczają szczęścia i zawodów miłosnych. " Jeden dzień " to obejmująca dwie dekady historia miłosna na podstawie światowego bestsellera Davida Nichollsa.

Zwiastun serialu "Jeden dzień"