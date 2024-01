Oscary 2024: już dziś poznamy nominacje! Jakie szanse mają Polacy?

Nominacje do Oscarów 2024: faworyci





Oscary 2024: nowe zasady

Oscary 2024: lista kategorii

W kategorii "najlepszy film" spodziewamy się nominacji dla takich tytułów jak " Oppenheimer ", " Czas krwawego księżyca ", " Barbie ", " Biedne istoty ", " Przesilenie zimowe" oraz " Anatomia upadku ". Jeśli chodzi o reżyserię, będziemy niezwykle zdziwieni, jeśli wskazani nie zostaną Christopher Nolan Martin Scorsese oraz Greta Gerwig Nasza redakcja trzyma najmocniej kciuki za polskich artystów. Szanse na oscarową nominację mają dokumenty " Skąd dokąd " oraz " Apolonia, Apolonia ". Na wyróżnienie w kategorii "film międzynarodowy" może również liczyć polska koprodukcja " Strefa interesów ". Zdjęcia do niej zrobił Łukasz Żal , który ma już na koncie dwie nominacje do nagrody Akademii. W wyścigu o statuetkę dla najlepszej animacji szansę mają z kolei " Chłopi ".Przypomnijmy, że od tego roku każdy tytuł, który walczy o nominację w kategorii "najlepszy film", musi spełnić dwa z czterech standardów reprezentacji i inkluzywności. Są to:(film musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków, aby można było uznać standard za wypełniony)- przynajmniej jeden z odtwórców głównych ról lub znaczącej roli drugoplanowej musi mieć inne rasowe pochodzenie- przynajmniej 30% aktorów w drugoplanowych i epizodycznych rolach musi reprezentować co najmniej dwie spośród tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące- główny wątek fabularny musi być związany z co najmniej jedną spośród tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące(film musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków)- casting, zdjęcia, muzyka, kostiumy, reżyseria, montaż, fryzury, charakteryzacja, produkcja, scenografia, dźwięk, efekty specjalne, scenariusz: co najmniej dwa z powyższych działów powinny być kierowane przez osoby z tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące- co najmniej jeden z powyższych działów powinien być kierowany przez osobę reprezentującą mniejszość rasową lub etniczną- co najmniej sześć osób niższego szczebla ekipy powinny reprezentować mniejszość rasową lub etniczną- co najmniej 30% całej ekipy filmowej powinny stanowić osoby z tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące(filmy muszą spełniać oba poniższe warunki)- duże studia i dystrybutorzy muszą mieć stały program płatnych staży w różnych działach skierowane do osób z tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, głuchonieme zaś małe studia i niezależni dystrybutorzy muszą mieć co najmniej dwie osoby na płatnych stażach reprezentujące którąś z powyższych grup- studia, dystrybutorzy, firmy finansujące produkcję filmów muszą oferować programy szkoleń i rozwoju umiejętności osobom reprezentującym te grupy: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłysząceStudio lub firma producencka muszą mieć w zespołach zajmujących się reklamą, dystrybucją, PR-em co najmniej kilka osób na kierowniczych stanowiskach, które reprezentują poniższe grupy: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące."The ABCs of Book Banning""The Barber of Little Rock""Bear""Between Earth & Sky""Black Girls Play: The Story of Hand Games""Camp Courage""Deciding Vote""How We Get Free""If Dreams Were Lightning: Rural Healthcare Crisis""Island in Between""The Last Repair Shop""Last Song from Kabul""Nǎi Nai & Wài Pó""Oasis""Wings of Dust"