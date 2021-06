RANKING: Najlepsze role Nicole Kidman

13 FILM Królowa pustyni Queen of the Desert 2015 8 min. 2015 5,7 10 8 885 ocen społeczności 8 718 chce zobaczyć gatunek Biograficzny

Dramat historyczny kraj USA

Maroko reżyser Werner Herzog obsada Nicole Kidman

James Franco Pisarka, podróżniczka, archeolog, agentka brytyjskiego wywiadu. Niezwykła kobieta, która w czasach emancypacji stała się jedną z najważniejszych osób kształtujących politykę Imperium Brytyjskiego na Bliskim Wschodzie. Gertrude Bell robiła zawsze to, na co miała ochotę. Uwielbiała ryzyko i adrenalinę. Niektórzy mówili o niej "zarozumiała pannica z Oxfordu". Konsekwentnie udowadniała, że jest lepsza od mężczyzn. Osiągnęła pozycję w świecie arabskim, która wówczas wydawała się dla kobiety niemożliwa, nawet w Wielkiej Brytanii. Jej życie to przygoda, w której spełniały się wszystkie marzenia – poza jednym: miłością.

12 FILM Spragnieni życia The Upside 2017 5 min. 2017 5,8 10 2 541 ocen społeczności 1 838 chce zobaczyć gatunek Dramat

Komedia kraj USA reżyser Neil Burger obsada Bryan Cranston

Kevin Hart Do opieki nad starszym zamożnym mężczyzną, poruszającym się na wózku, zostaje zatrudniony bezrobotny czarnoskóry z kryminalną kartoteką na koncie. Mimo ogromnych różnic między nimi, zaczynają się dobrze dogadywać, a w ich życiu niespodziewanie zaczyna się dziać wiele dobrego.

11 FILM Geniusz Genius 2016 44 min. 2016 6,5 10 14 908 ocen społeczności 20 690 chce zobaczyć gatunek Biograficzny

Dramat kraj USA

Wielka Brytania reżyser Michael Grandage obsada Colin Firth

Jude Law Zderzenie dwóch niezwykłych osobowości, bardzo różnych, a jednocześnie silnie na siebie oddziałujących. Kiedy pierwsza powieść Thomasa Wolfe’a trafiła do rąk Maksa Perkinsa, ten był już jednym z najbardziej uznanych wydawców swoich czasów. Opanowany i raczej introwertyczny Perkins był szczególnie dumny ze swojego literackiego odkrycia, choć Wolfe, ze swoim nieokiełznanym talentem i trudną do opanowania osobowością, nie ułatwiał mu życia. Niekonwencjonalna przyjaźń, jaka ich połączyła, odmieniła życie każdego z nich na zawsze.

10 FILM Żony ze Stepford The Stepford Wives 2004 33 min. 2004 6,2 10 38 093 oceny społeczności 6 379 chce zobaczyć gatunek Sci-Fi

Czarna komedia kraj USA reżyser Frank Oz obsada Nicole Kidman

Bette Midler Joanna jest najmłodszą panią prezes w historii stacji telewizyjnej EBS. Żyjąca pod ciągłą presją kobieta pewnego dnia traci pracę. Załamana postanawia uciec z Manhattanu i przeprowadzić się wraz z mężem i dwójką dzieci do uroczego miasteczka w stanie Connecticut o nazwie Stepford. Na miejscu poznaje pisarkę Bobbie, która również ostatnio wyprowadziła się z Nowego Jorku. Obydwie dochodzą do wniosku, że w ich otoczeniu dzieje się coś dziwnego. Kobiety są zbyt idealne, a mężczyźni zbyt szczęśliwi. Postanawiają odkryć, na czym polega tajemnica Stepford...

9 FILM Szczygieł The Goldfinch 2019 29 min. 2019 6,5 10 6 097 ocen społeczności 6 454 chce zobaczyć gatunek Dramat kraj USA reżyser John Crowley obsada Ansel Elgort

Oakes Fegley Theodore "Theo" Decker miał 13 lat, kiedy jego matka zginęła w zamachu bombowym w Metropolitan Museum of Art. Tragedia zmienia jego życie w porywającą podróż przepełnioną smutkiem i poczuciem winy, podczas której odkrywa siebie na nowo, szuka odkupienia, a nawet odnajduje miłość. Przez cały ten czas nie rozstaje się z jedyną pamiątką, która przypomina mu tamten straszliwy dzień... obrazem przedstawiającym niewielkiego ptaka przykutego łańcuchem do podajnika, na którym siedzi... Szczygła.

7 SERIAL Od nowa The Undoing 2020 56 min. 2020 Oglądaj w hbo 7,3 10 28 677 ocen społeczności 6 357 chce zobaczyć gatunek Dramat

Thriller kraj USA twórca David E. Kelley obsada Nicole Kidman

Hugh Grant Odnosząca sukcesy terapeutka Grace Fraser (Nicole Kidman) mieszka w Nowym Jorku z mężem Jonathanem oraz uczęszczającym do elitarnej prywatnej szkoły synem. Ich z pozoru idealne życie z dnia na dzień wywraca się jednak do góry nogami za sprawą gwałtownej śmierci i łańcucha zaskakujących wydarzeń. Grace, nagle pozostawiona sama sobie, konfrontuje się z narastającą w jej w życiu katastrofą, która na dodatek ma charakter publiczny. Przerażona sytuacją, musi porzucić dotychczasowe życie i zbudować swój świat od nowa - dla siebie i swojego syna.

6 FILM Australia 2008 45 min. 2008 7,0 10 56 481 ocen społeczności 12 523 chce zobaczyć gatunek Dramat kraj Australia

USA

Wielka Brytania reżyser Baz Luhrmann obsada Nicole Kidman

Hugh Jackman Angielska arystokratka podróżuje na daleki kontynent, gdzie spotyka doświadczonego, ale i nieokrzesanego poganiacza bydła i niechętnie zgadza się połączyć z nim siły, by ocalić odziedziczoną przez siebie ziemię. Razem wyruszają w podróż przez setki kilometrów najpiękniejszego, ale bezlitosnego terenu na świecie, tylko po to, by stanąć w obliczu miasta Darwin bombardowanego przez japońskie siły, które kilka miesięcy wcześniej zaatakowały Pearl Harbor. Widowiskowy film z elementami romansu, którego akcja dzieje się w Australii u progu II wojny światowej.

5 SERIAL Tajemnice Laketop Top of the Lake 2013 2 sezony 50 min. 2013 7,1 10 14 057 ocen społeczności 13 410 chce zobaczyć gatunek Dramat

Kryminał kraj Australia

USA

Wielka Brytania twórcy Jane Campion obsada Elisabeth Moss

Peter Mullan Detektyw Robin Griffin powracająca do Sydney, żeby odbudować swoje życie, gdy na plaży Bondi zostaje znalezione ciało młodej Azjatki. Robin ma nadzieje, że śledztwo pomoże jej zmierzyć się z własnymi problemami. Policjantka desperacko próbuje odnaleźć córkę, którą porzuciła zaraz po narodzinach, ale boi się stanąć oko w oko z prawdą o jej poczęciu. Śledztwo zaprowadzi Robin do najciemniejszych zakątków miasta, ale przybliży ją też do sekretów własnego serca bardziej, niż mogłaby się tego spodziewać.

4 FILM Hemingway i Gellhorn Hemingway & Gellhorn 2012 34 min. 2012 6,2 10 5 299 ocen społeczności 5 340 chce zobaczyć gatunek Melodramat

Wojenny kraj USA reżyser Philip Kaufman obsada Nicole Kidman

Clive Owen Opowieść o jednym z najgłośniejszych romansów ostatniego stulecia - historia pełnej pasji miłości i burzliwego małżeństwa literackiego geniusza Ernesta Hemingwaya i pięknej korespondentki wojennej Marthy Gellhorn, która przedstawia ich losy podczas hiszpańskiej wojny domowej i późniejszych wydarzeń. Będąc świadkami historii relacjonowali światu największe konflikty swoich czasów, ale najgorsza wojna, której nie dali rady przetrwać, toczyła się między nimi.

3 FILM Niszczycielka Destroyer 2018 3 min. 2018 6,7 10 5 776 ocen społeczności 4 158 chce zobaczyć gatunek Dramat

Kryminał kraj USA reżyser Karyn Kusama obsada Nicole Kidman

Sebastian Stan Erin Bell była obiecującą agentką FBI, przed którą rysowała się świetlana przyszłość. Mogła uratować w swojej karierze wielu ludzi. Mogła napsuć krwi niezliczonym przestępcom. Mogła, ale nie wyszło. Niemal dwadzieścia lat temu na skutek pewnego traumatycznego wydarzenia stoczyła się prawie na samo dno. Przy życiu i zmysłach trzyma ją w zasadzie tylko siła nabranego niegdyś rozpędu, a także wiara, że uda jej się dokonać kiedyś zemsty na człowieku, który odpowiadał za jej upadek. Czy uda jej się wymierzyć po latach sprawiedliwość? A jeśli nawet tak, to czy pozbawiona celu, będzie w stanie przypomnieć sobie, kim była kiedyś?

2 SERIAL Wielkie kłamstewka Big Little Lies 2017 2 sezony 2017 Oglądaj w hbo 8,2 10 82 985 ocen społeczności 27 721 chce zobaczyć gatunek Dramat kraj USA twórca David E. Kelley obsada Nicole Kidman

Reese Witherspoon W spokojnym, nadmorskim miasteczku Monterey w stanie Kalifornia nic nie jest takie, jakim się wydaje. Kochające matki, osiągający sukcesy mężowie, urocze dzieci, piękne domy. Za ich pozornie perfekcyjnym życiem kryje się jednak sieć kłamstw. Pewnego dnia w miasteczku pojawia się samotna matka Jane i jej syn Ziggy. Wieloletnie przyjaciółki Madeline i Celeste biorą ją pod swoje skrzydła, co nie pozostaje bez znaczenia dla relacji z Renatą. Przykry incydent w szkole wyznacza nowe linie podziału. A gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni, która zaburza idealne życie mieszkańców, pojawia się podejrzenie, że mogło mieć to coś wspólnego z napięciami, które pojawiły się pomiędzy matkami dzieci z lokalnej szkoły.

1 FILM Godziny The Hours 2002 54 min. 2002 Oglądaj w hbo 7,3 10 106 148 ocen społeczności 66 789 chce zobaczyć gatunek Dramat kraj USA

Wielka Brytania reżyser Stephen Daldry obsada Nicole Kidman

Julianne Moore Akcja filmu umieszczona jest w różnych okresach XX wieku. Losy dwóch głównych bohaterek - Clarissy Vaughan i Laury Brown - splatają się z wątkami zaczerpniętymi z życiorysu pisarki Virginii Woolf. Clarissa, mieszkanka współczesnego Nowego Jorku, nazywana przez mężczyznę, którego kocha, panią Dalloway, jest wydawcą; Laura - gospodynią domową uwięzioną w dusznym, beznamiętnym małżeństwie. Obie szamoczą się między pragnieniem miłości, a wpojonymi zasadami, między nadzieją a rozpaczą. Próbują odnaleźć radość życia na przekór temu, czego oczekują od nich przyjaciele, kochankowie, rodzina.

Australijska supergwiazda Nicole Kidman już od 3 dekad króluje na ekranie. Z okazji 54 urodzin aktorki, wraz z PLAY prezentujemy ranking produkcji dostępnych w PLAY NOW z najciekawszymi rolami Kidman . Aktorka niejednokrotnie zmieniła się nie do poznania i po wielu latach wciąż potrafi nas zaskoczyć, sprawdźcie które produkcje z jej udziałem powinniście nadrobić.Abonenci PLAY mogą oglądać niezliczone nowości w PLAY NOW, gdzie dostępne są produkcje m. in. HBO GO, FOX NOW i Paramount Play.