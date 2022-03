"Batman" kontra Joker - zobacz usuniętą scenę

UWAGA: SPOILERY

Rzeczona scena była umieszczona w scenariuszu w momencie, w którym Batman Robert Pattinson ) odkrywa, iż Riddler Paul Dano ), po zabiciu komisarza policji z Gotham, zostawił dla niego kolejną wskazówkę. Aby lepiej zrozumieć, co kieruje jego przeciwnikiem, Mroczny Rycerz udaje się zatem do szpitala w Arkham na spotkanie ze złoczyńcą, który może pomóc mu w stworzeniu podobnego profilu psychologicznego. W tekście określany jest on po prostu mianem Pacjetna, ale chyba nikt nie ma wątpliwości, o kogo chodzi.