"Park Jurajski" i "Lśnienie" uznane za dziedzictwo narodowe USA

Jak co roku, ujawniono listę 25 tytułów, które zostały wpisane do National Film Registry Biblioteki kongresu Stanów Zjednoczonych. Do zbiorów trafiają filmy uznane za "kulturalnie, historycznie lub estetycznie znaczące".Wśród tegorocznych tytułów znalazły się m.in. Anga Lee , a także filmy w reżyserii m.in. Orsona Wellesa , powiedziała Carla Hayden reprezentująca Bibliotekę Kongresu.W tym roku do zbiorów trafiły:(1955)(1947)(1962)(1961)(1984)(1974)(1963)(1950)(1953)(1980)(1997)(1908)(1924)(1968)(1964)(1949)(1993)(1935)(1940)(1898)(2005)(1987)(1917)(1945)(1998)