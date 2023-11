"To właśnie miłość": dziś mija 20 lat od polskiej premiery filmu!

Za co kochamy "To właśnie miłość"?

"To właśnie miłość": fabuła i obsada

















Premier Wielkiej Brytanii zakochuje się od pierwszego wejrzenia w jednej z pracownic swojego biura już w kilka chwil po wejściu do siedziby przy 10 Downing Street. Pisarz ucieka na południe Francji, aby wyleczyć złamane serce, i w ten sposób odnajduje nad brzegiem jeziora nową miłość. Zamężna kobieta podejrzewa, że jej mąż wymyka jej się z rąk. Młoda mężatka błędnie interpretuje dystans, jaki zachowuje w stosunku do niej najlepszy przyjaciel jej męża. Uczeń pragnie zwrócić na siebie uwagę najbardziej nieosiągalnej dziewczyny w szkole. Owdowiały ojczym usiłuje nawiązać kontakt z synem, którego prawie nie zna. Szukająca miłości pracownica biura zauroczona jest swoim kolegą z pracy. Starzejący się gwiazdor rocka pragnie u zmierzchu kariery powrócić na szczyt. Miłość powoduje w życiu każdego z nich chaos. Losy mieszkańców Londynu przeplatają się i osiągają zenit w wigilię Bożego Narodzenia - z romantycznymi, zabawnymi i słodko-gorzkimi konsekwencjami.W obsadzieznalazł się wianuszek gwiazd: Hugh Grant Rowan Atkinson oraz Claudia Schiffer Curtis , który stworzył wcześniej fabuły m.in. " Czterech wesel i pogrzebu " oraz " Notting Hill ", nie tylko wyreżyserował film, ale również napisał jego scenariusz.zarobiło w kinach na całym świecie blisko ćwierć miliarda dolarów. Utwór zdobył również nominację do Złotego Globu w kategorii "Najlepsza komedia/musical". Dzieło Curtisa szybko trafiło do panteonu klasycznych świątecznych filmów. Stało się również źródłem inspiracji m.in. dla twórców " Walentynek " oraz rodzimych " Listów do M. ".Przypomnijmy, że 8 grudniabędzie można ponownie zobaczyć na ekranach polskich kin.