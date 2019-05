16. Millennium Docs Against Gravity: 10 filmów, których nie możecie przegapić

3 2 1



reż Peter Jackson , Wielka Brytania, Nowa Zelandia 2018Zaczynamy wystrzałem z haubicy. Peter Jackson zrobił sobie przerwę od wystawnego fantasy i wziął na warsztat I Wojnę Światową. Swoją impresję z jej frontów złożył z odrestaurowanych materiałów Imperial War Museum, zbiorów BBC oraz archiwalnych wywiadów z weteranami. Nie byłby jednak sobą, gdyby nie zaangażował do pomocy całej armii speców od nowoczesnych technologii: dzięki nieprawdopodobnej obróbce, całość ogląda się jak relację na gorąco ze współczesnego pola walki. Będzie o honorze, poświęceniu, pamięci, a także o męczącej partyzantce i znoju życia w okopach. Nie musicie nas dwa razy zachęcać.reż. Chris Paine , USA 2018Dobre pytanie. Jeśli w paranoicznym odruchu zakrywacie palcem kamerki internetowe, wzdrygacie się na myśl o Facebooku, a trzyetapowa weryfikacja hasła to dla Was chleb powszedni - nawet pytanie retoryczne. Chris Paine zabiera nas w podróż przez tę mroczną stronę współczesności, lecz jego celem - a przynajmniej tak słyszeliśmy - nie jest jedynie wywoływanie dreszczy. Wizja ewentualnej przyszłości rodem zczyto dla niego tylko punkt wyjścia do eseju o blaskach i cieniach życia pod rękę ze sztuczną inteligencją.reż. Werner Herzog Andre Singer , USA 2018Nie wiemy, czy jest tutaj cokolwiek do wyjaśniania. Najlepszy człowiek na świecie, czyli Werner Herzog , ROZMAWIA SWOIM GŁOSEM przez 92 minuty. A przy okazji - rozmawia z Michaiłem Gorbaczowem. Nie tylko o rozpadzie ZSRR. Bierzcie nasze pieniądze!reż. Sam Hobkinson Havana Marking , Wielka Brytania 2018Co łączy premiera Malezji, Leonardo DiCaprio oraz bank Goldman Sachs? Odpowiedzi przesyłajcie na konta w rajach podatkowych. Chociaż temat kryzysu finansowego został już w kinie przerobiony na milion i jeden sposobów, nie pogardzimy kolejnym dokumentem, zwłaszcza o tak intrygującym tytule. To historia o korupcji na szczytach władzy, rozpisana na wiele głosów, rozgrywająca się na całym świecie. Plus ironiczny kontrapunkt w postaci wiadomego hitu Martina Scorsese . Bierzcie nasze pieniądze? Tonislav Hristov, Finlandia, Bułgaria, Dania 2019Uczestnicy LARPów (live action role playing game) nie mają łatwego życia. W optyce mainstreamowych mediów są zazwyczaj bandą dziwaków poprzebieranych za księżniczki i smoki. Tonislav Hristov stara się zmienić tę perspektywę. Opowiada ich historię przez pryzmat jednostkowego doświadczenia. Tytułowa V żyje z upośledzonym bratem i matką, zmaga się z trudami dojrzewania, a przy okazji mocuje się z traumatyczną przeszłością - LARP to dla niej azyl, droga ucieczki, ale też paliwo i powód do życia. Historia inicjacyjna i społeczny komentarz w jednym? Bierzemy w ciemno.reż. Borys Lankosz , Polska 2018Krótka piłka: jako żeAndrzeja Wajdy nie były filmem wszech czasów, czekamy na aneks w postaci obrazu Borysa Lankosza . Wbrew pozorom historia relacji rzeźbiarki Katarzyny Kobro z malarzem Władysławem Strzemińskim to nie klasyczny dokument biograficzny, ale rzecz z pogranicza kina faktu: łączy w sobie elementy fabuły, animacji, wideo-artu oraz teatru tv (w obsadzie m.in Agata Buzek ). Jeśli opowieść o powojennej awangardzie was nie grzeje, warto po prostu sprawdzić, czy nie za dużo tego dobra. Barbara Miller, Szwajcaria, Niemcy 2018Rokudenashiko, japońska artystka, staje przed sądem za wydruki 3D swojej waginy. Deborah Feldman, ucieka wraz ze swoim synem z ortodoksyjnej społeczności chasydów na Brooklinie, by móc decydować o swoim losie. Leyla Hussein prowadzi w Londynie warsztaty dla sudańskich kobiet, by uświadomić im piekło, na jakie skazują swoje córki. Doris Wagner opowiada o molestowaniu przez księdza. Vithika Yadov uświadamia młodych Hindusów o kobiecej przyjemności seksualnej - czytamy w festiwalowym katalogu. I cóż, chyba nie musimy nikogo przekonywać, że polifoniczny dokument pokazujący ich zmagania z patriarchatem jest dziś ważniejszy niż kiedykolwiek. Bez względu na płeć, rasę, wyznanie i filmowe fascynacje, pozycja obowiązkowa.Świetny, lecz stosunkowo mało znany w Polsce włoski dokumentalista Roberto Minervini , jest jednym z bohaterów tegorocznego festiwalu. My wybieramy się w pierwszej kolejności na jego relację z podróży po Luizjanie. Twórca przygląda się tamtejszym niższym klasom i pokazuje ich uwikłanie w polityczny klincz z elitami (co jest intrygujące zwłaszcza w kontekście obecnej prezydentury Donalda Trumpa). Jest tu bieda, produkcja metaamfetaminy, handel bronią i policyjne naloty, ale Minerviniemu nigdy nie zależy na taniej sensacji - stawiamy raczej na wiwisekcję kraju, który wszyscy dobrze znamy, a jednocześnie wciąż nic o nim nie wiemy.reż. Witalij Manski , Szwajcaria, Czechy, Łotwa 2018Narodziny autorytarnej dyktatury. Krok po kroku, na przykładzie Władimira Putina. Wybitny dokumentalista Witalij Manski cofa się w czasie do roku 1999, kiedy zaprzysiężono nowego prezydenta. Jako ówczesny szef sekcji dokumentalnej w rosyjskiej telewizji, Manski miał dostęp do wszystkich materiałów dokumentujących drogę Putina do władzy oraz zamianę jelcynowskiej Rosji w kraj reżimowy. Reżyser podąża śladami świty Putina oraz opozycjonistów, jego dawnych przyjaciół oraz zaprzysięgłych wrogów, pokazuje ojców sukcesu oraz tych, którzy skończyli na samym dnie. To może być portret współczesnej Rosji, który zostanie pod naszymi powiekami na bardzo długo.reż. Agnès Varda , Francja 2019Na zakończenie niespodziewana elegia, czyli ostatni film zmarłej legendy europejskiego kina. Jedna z prekursorek francuskiej Nowej Fali, Agnès Varda , przygląda się w nim własnej karierze i życiu prywatnemu. Jeśli wszystko, czego przez siedem dekad nauczyliśmy się o Vardzie jest prawdą, nie będzie to typowa autobiografia, a impresyjna podróż przez historię kina, fotografii i sztuk plastycznych. Lubimy takie podróże.