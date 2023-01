Czy Snyderverse trafi w ręce Netliksa? Fani DC apelują do Warner Bros. Discovery

Fani chcą, by Snyderverse trafiło w ręce Netfliksa

O czym opowiada "Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera"?

Fani Syderverse za wszelką cenę chcą ratować ukochane uniwersum. James Gunn , stojący na czele nowo utworzonej jednostki Warner Bros. Discovery zajmującej się adaptacjami komiksów DC, nie podziela jednak ich entuzjazmu dla twórczości Zacka Snydera . Wielbiciele autora "Człowieka ze stali" mają jednak pomysł, co z tym zrobić. Sugerują Warner Bros. Discovery, by... odsprzedał Snyderverse Netfliksowi. Zack Snyder zrealizował już dla Netfliksa horror " Armia umarłych ", a aktualnie pracuje nad widowiskiem sci-fi " Rebel Moon ". Fani reżysera sądzą więc, że platforma streamingowego giganta jest właściwym miejscem dla Snyderverse. Swój pomysł promują w mediach społecznościowych za pomocą hashtagu "sprzedajcie Synderverse Netfliksowi" – #SellSnynerVersetoNetflix.Niestety dla fanów Snyderverse to, co w teorii wydaje się prostym rozwiązaniem, w praktyce jest bardziej skomplikowane. Po tym jak stery Warner Bros. Discovery objął David Zaslav, studio uznało umowę z Netfliksem, w myśl której serwis miał płacić za produkcje Warner Bros. Discovery w ciągu 18–24 miesięcy, za niekorzystną. Z tego powodu podjęto decyzję o zawieszeniu projektów, które Warner Bros. Discovery miało stworzyć dla Netfliksa. Wyjątkiem są tytuły, na które już zawarto umowy, jak choćby drugi sezon " Sandmana ".Kiedy po heroicznej śmierci Supermana Henry Cavill ), Bruce Wayne Ben Affleck ) chce mieć pewność, że poświęcenie jego kompana nie poszło na marne, łączy siły z Dianą Prince Gal Gadot ), aby zwerbować do ich zespołu innych superbohaterów. Zadanie to jednak okazuje się dużo trudniejsze niż mogłoby się wydawać. Każdy nowy członek ekipy ma duży bagaż własnych doświadczeń, który ciąży na nim każdego dnia. Tylko pokonanie tych przeszkód, pozwoli im stworzyć niepokonaną grupę bohaterów, tym bardziej, gdy na ziemię zbliża się niewyobrażalne zagrożenie. Czy nowoutworzona i jedyna w swoim rodzaju liga sprawiedliwości złożona z Batmana Cyborga oraz Flasha zdoła uratować świat przed katastrofą?