Uniwersum Marvela w kryzysie, a Sony chce TO zrobić?

Sony ma nowy plan na SpiderVerse i MCU

Richtman specjalizuje się w przedwczesnym ujawnianiu informacji na temat superprodukcji Marvela i DC. Ostatnio podzielił się swoją wiedzą na temat planów na przyszłość komiksowego uniwersum Sony.Otóż Sony podobno dąży do tego, by jegoCo to dokładnie znaczy, tego nie wiadomo. Ale dwie opcje wydają się dość prawdopodobne.Po pierwsze grany przez Toma Hollanda Peter Parker może w końcu trafić do tej samej części multiwersum, w której są Venom Morbius i Madame Web.Po drugie Sony może chcieć, by Venom i spółka trafiły na Ziemię-616 i tym sposobem pojawiły się na przykład w widowiskuO tym, że Sony i Marvel myślą o rozwijaniu multiwersum, mówi się zresztą już od jakiegoś czasu. Po sieci krążyły plotki na temat tego, że w czwartympojawi się Michael Keaton jako Vulture.To są jednak plany na dość daleką przyszłość. A tymczasem Sony przygotowuje widzów na kolejne komiksowe widowisko -. W tym tygodniu swoją premierę miał pierwszy zwiastun.. Towarzyszy jej m.in. Julia Carpenter ( Sydney Sweeney ), która przyjmie miano Spider-Woman. Na ich drodze staje również obdarzony pajęczymi zdolnościami Ezekiel Sims ( Tahar Rahim ).W obsadzie są również Celeste O’Connor Adam Scott . Reżyseruje S.J. Clarkson (" Jessica Jones ", " The Defenders ").