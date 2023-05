Netflix: Top 10 tygodnia – Jennifer Lopez świętuje tydzień "Matki"

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 15-21.05.2023

8 Alias AKA 2023 2 min. Kryminał Thriller Akcja Alban Lenoir Eric Cantona Trzymający w napięciu thriller akcji o specjalnym agencie wysłanym z misją infiltracji organizacji przestępczej, który przypadkiem zaprzyjaźnia się z synem bossa.

7 Mężczyzna imieniem Otto A Man Called Otto 2022 Dramat Komedia Tom Hanks Mariana Treviño Otto, który nie może pogodzić się ze śmiercią swojej żony, planuje skończyć ze sobą. Jego plany pokrzyżuje rodzina nowych sąsiadów, wywracająca do góry nogami jego doczasowe życie.

6 Ted 2012 46 min. Komedia Mark Wahlberg Mila Kunis Tytułowy miś, ożywiony poprzez wypowiedziane niegdyś życzenie, towarzyszył swojemu przyjacielowi Johnowi aż do 35. roku życia. Gdy współlokator chce się ustatkować, Ted musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

3 Niech żyje Meksyk! ¡Que viva México! 2022 11 min. Komedia Damián Alcázar Alfonso Herrera Gdy jego dziadek górnik umiera, Pancho udaje się z żoną i dziećmi do swojego rodzinnego miasteczka i kłóci się z krewnymi o spadek. Rozpętuje się chaos.

2 Wierne przyjaciółki Faithfully Yours 2022 36 min. Thriller Dwie przyjaciółki, które wzajemnie dostarczają sobie alibi, wyjeżdżają, aby oddać się romansom. Zaginięcie jednej z nich doprowadza jednak do rozerwania sieci kłamstw.

1 Matka The Mother 2023 55 min. Thriller Akcja Jennifer Lopez Lucy Paez Ścigana przez niebezpiecznych wrogów zabójczyni wychodzi z ukrycia, aby chronić córkę, którą porzuciła wiele lat wcześniej.

Jennifer Lopez w filmie "Matka"



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 15-21.05.2023

10 Bridgertonowie Bridgerton 2020 - 1 min. Dramat Kostiumowy Phoebe Dynevor Rege-Jean Page (Sezon 2) Serial zainspirowany powieściami autorstwa Julii Quinn opowiada o rozgrywkach na scenie małżeńskiej Londynu w epoce regencji. Prawdziwe uczucia mieszają się tu z interesami, a wszystko w imię rodzinnych powinności.

7 Selling Sunset 2019 34 min. Lifestylowy Reality-show Mary Fitzgerald Christine Quinn (Sezon 6) Luksusowe nieruchomości. Dramatyczne konflikty. Agencja Oppenheim Group powraca! „Selling Sunset”, oryginalny serial reality TV Netflix osadzony w realiach ekskluzywnego rynku nieruchomości w Los Angeles, śledzi losy siedmiu odnoszących sukcesy agentek nieruchomości, które wspólnie tworzą najlepszą agencję na obszarze Hollywood Hills i Sunset Strip. Pracują ciężko i bawią się ostro, konkurując ze sobą nawzajem oraz z pozostałymi graczami na bezwzględnym rynku mieszkaniowym w Mieście Aniołów. Te kobiety nie cofną się przed niczym, aby stać się najpotężniejszymi zawodniczkami w swojej branży. Jednocześnie muszą również zadbać o swoje życie prywatne. W nowym sezonie w Oppenheim Group pojawiają się nowe agentki, a także kolejne luksusowe nieruchomości oraz emocjonujące konflikty. Ktoś też spodziewa się dziecka. Witajcie w świecie " Selling Sunset "!

6 Doktor Cha Dak-teo Cha-jung-suk 2023 - Dramat Komedia Romans Jeong-hwa Eom Byeong-cheol Kim (Sezon 1) Dwadzieścia lat po tym, jak porzuciła plany kariery medycznej, gospodyni domowa powraca jako pierwszoroczna rezydentka i musi się odnaleźć w pracy pełnej niespodzianek.

5 Firefly Lane 2021 - 2023 50 min. Dramat Katherine Heigl Sarah Chalke Sarah Chalke. (Sezon 2) Kate i Tully przyjaźniły się od dzieciństwa. Przez 30 lat razem przeżywały wzloty i upadki, sukcesy i porażki, wspólnie rozwiązywały problemy i przezwyciężały rozczarowania. A jednak rozdzieliła je zdrada. Czy uda im się uratować to, co zostało z ich przyjaźni? W rolach głównych Katherine Heigl

4 Niema cisza El silencio 2023 47 min. Thriller Arón Piper Almudena Amor (Sezon 1) Sergio przestał mówić w dniu, kiedy sześć lat temu zamordował rodziców. Lekarka psychiatrii postanawia odkryć, co naprawdę się wydarzyło, stosując nietypowe metody.

3 Black Knight Taek-bae-gi-sa 2023 47 min. Sci-Fi Woo-bin Kim Esom (Sezon 1) W dystopijnej przyszłości zniszczony przez zanieczyszczenie powietrza świat może uratować tylko ekipa wyjątkowych dostawców.

2 Xo, Kitty 2023 - 29 min. Romans Dla młodzieży Anna Cathcart Minyeong Choi (Sezon 1) Nastoletnia swatka Kitty przenosi się do Seulu i do liceum swojej nieżyjącej mamy, aby być bliżej swojego chłopaka. Tak zaczyna się nowa historia miłosna.

Zwiastun serialu "Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów"

Choć Dzień Matki dopiero przed nami, Jennifer Lopez może świętować już drugi tydzień. Film akcji " Matka " z piosenkarką w roli głównej to jak dotychczas najpopularniejszy film roku na platformie Netflix. Produkcja w reżyserii Niki Caro nie ma godnych siebie przeciwników i deklasuje konkurencję. W okresie od 15 do 21 maja tytuł był oglądany na całym globie przez ponad 94 miliony godzin. Swoją wyższość musiały uznać nawet seriale, które zwykle uzyskują znacznie lepsze wyniki od produkcji pełnometrażowych. W drugim zestawieniu wciąż prowadzi spin-off " Bridgertonów " " Królowa Charlotta ", któremu urósł konkurent w postaci skierowanego do nastoletniej publiczności " Xo, Kitty ". Jakie inne tytuły skusiły subskrybentów z całego świata i trafiły do rankingu najpopularniejszych produkcji tygodnia? Przekonajcie się poniżej.