OSCARY 2020: "Boże Ciało" ma rekordową liczbę rywali

Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła listę tytułów zakwalifikowanych do rywalizacji o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy (wcześniej znaną jako najlepszy film nieanglojęzyczny). Polskę będzie reprezentować. Niestety obraz ten będzie miał ciężką przeprawę. Do rywalizacji zakwalifikowano bowiem filmy z 93 krajów. To nowy rekord. Dotychczasowy, ustanowiony dwa lata temu, wynosił 92.Liczba mogła być jeszcze wyższa, ponieważ na oficjalnej liście nie znalazło się kilka państw, o których kandydatach mówiło się wcześniej. Poza rywalizacją są przedstawiciele Afganistanu i Ugandy. Za to na liście pojawiły się wcześniej nie podawane filmy z: Chin, Hondurasu, Malezji, Mongolii i Wielkiej Brytanii.Trzy kraje spróbują swoich sił w oscarowym wyścigu po raz pierwszy. Są to: Ghana, Nigeria i Uzbekistan.16 grudnia poznamy listę dziesięciu tytułów, które wciąż będą miały szanse na Oscara. Spośród nich wybrana zostanie piątka nominacji, którą poznamy 13 stycznia. 92. edycja rozdania Oscarów odbędzie się 9 lutego.Lista filmów walczących o statuetkę prezentuje się następująco:Albania:Algieria:Arabia Saudyjska:Argentyna:Armenia:Australia:Austria:Bangladesz:Belgia:Białoruś:Boliwia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chiny:Chorwacja:Czarnogóra:Czechy:Dania:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Etiopia:Filipiny:Finlandia:Francja:Ghana:Grecja:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Honduras:Hongkong:Indie:Indonezja:Iran:Irlandia:Izrael:Islandia:Japonia:Kambodża:Kanada:Kazachstan:Kenia:Kirgistan:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Kostaryka:Kuba:Liban:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Macedonia Północna:Malezja:Maroko:Meksyk:Mongolia:Nepal:Niemcy:Nigeria:Norwegia:Pakistan:Palestyna:Panama:Peru:Polska:Portugalia:Rosja:RPA:Rumunia:Senegal:Serbia:Singapur:Słowacja:Słowenia:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Tajwan:Tunezja:Turcja:Ukraina:Urugwaj:Uzbekistan:Wenezuela:Węgry:Wielka Brytania:Wietnam:Włochy: